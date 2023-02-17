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Хотел перейти на сторону врага: в Крыму осужден житель Санкт-Петербурга
Хотел перейти на сторону врага: в Крыму осужден житель Санкт-Петербурга - РИА Новости Крым, 17.02.2023
Хотел перейти на сторону врага: в Крыму осужден житель Санкт-Петербурга
Верховный суд Крыма приговорил к длительному сроку заключения жителя Санкт-Петербурга, который собирался совершить государственную измену и перейти на сторону... РИА Новости Крым, 17.02.2023
2023-02-17T13:37
2023-02-17T13:37
2023-02-17T14:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма приговорил к длительному сроку заключения жителя Санкт-Петербурга, который собирался совершить государственную измену и перейти на сторону противника. Об этом сообщает пресс-служба суда.Уточняются, что подсудимый был противником проведения специальной военной операции. Он принял решение выехать из России на территорию Украины, чтобы присоединиться к одному из добровольческих украинских батальонов и воевать против Вооруженных сил РФ.Судом установлено, что мужчина познакомился в сети интернет с представителями украинского добровольческого воинского подразделения. Они занимались вербовкой и организовывали выезд российских граждан на территорию Украины.От вербовщиков мужчина получил видеозаписи, обучающие навыкам обращения со стрелковым оружием, рекомендации по приобретению камуфлированной формы, медикаментов. А также инструкции как перейти границу с Украиной и добраться до расположения украинского формирования.Рассмотрев дело по существу, Верховный суд Крыма признал его виновным и назначил наказание в виде 5,5 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. А также назначил принудительное лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях.Приговор не вступил в законную силу.Ранее Севастопольский городской суд приговорил гражданина России к 12 годам колонии строгого режима за совершение государственной измены. По заданию главного управления разведки Министерства обороны Украины осужденный собирал и передавал информацию о деятельности ЧФ, которая могла быть использована против безопасности Российской Федерации.В конце декабря была пресечена деятельность террористического сообщества, члены которого с 2010 года занимались вербовкой и отправкой граждан России в Сирию и на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ.Читайте также РИА Новости Крым:Участнику украинского нацбата вынесли приговор в КрымуБоевик украинского нацбата осужден в ДжанкоеДвижение "Маньяки. Культ убийств"* признали террористическим в России
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верховный суд крыма, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, общество, крым, новости крыма, новости
Хотел перейти на сторону врага: в Крыму осужден житель Санкт-Петербурга
ВС Крыма: за подготовку государственной измены петербуржец получил 5,5 лет строгача
13:37 17.02.2023 (обновлено: 14:28 17.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма приговорил к длительному сроку заключения жителя Санкт-Петербурга, который собирался совершить государственную измену и перейти на сторону противника. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Уточняются, что подсудимый был противником проведения специальной военной операции. Он принял решение выехать из России на территорию Украины, чтобы присоединиться к одному из добровольческих украинских батальонов и воевать против Вооруженных сил РФ.
Судом установлено, что мужчина познакомился в сети интернет с представителями украинского добровольческого воинского подразделения. Они занимались вербовкой и организовывали выезд российских граждан на территорию Украины.
От вербовщиков мужчина получил видеозаписи, обучающие навыкам обращения со стрелковым оружием, рекомендации по приобретению камуфлированной формы, медикаментов. А также инструкции как перейти границу с Украиной и добраться до расположения украинского формирования.
"После выполнения указанных инструкций, осужденный был задержан в Симферополе сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Таким образом, его противоправная деятельность, направленная на совершение государственной измены в форме перехода на сторону противника, не доведена до конца по независящим от него обстоятельствам и пресечена на стадии приготовления", – сказано в сообщении.
Рассмотрев дело по существу, Верховный суд Крыма признал его виновным и назначил наказание в виде 5,5 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. А также назначил принудительное лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее Севастопольский городской суд приговорил
гражданина России к 12 годам колонии строгого режима за совершение государственной измены. По заданию главного управления разведки Министерства обороны Украины осужденный собирал и передавал информацию о деятельности ЧФ, которая могла быть использована против безопасности Российской Федерации.
В конце декабря была пресечена деятельность террористического сообщества
, члены которого с 2010 года занимались вербовкой и отправкой граждан России в Сирию и на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ.
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