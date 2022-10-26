https://crimea.ria.ru/20221026/uchastniku-ukrainskogo-natsbata-vynesli-prigovor-v-krymu-1125089462.html
Участнику украинского нацбата вынесли приговор в Крыму
Участнику украинского нацбата вынесли приговор в Крыму - РИА Новости Крым, 26.10.2022
Участнику украинского нацбата вынесли приговор в Крыму
Киевский районный суд Симферополя приговорил к 8,5 годам колонии строгого режима гражданина Украины, являвшегося участником незаконного вооруженного... РИА Новости Крым, 26.10.2022
2022-10-26T10:52
2022-10-26T10:52
2022-10-26T10:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Киевский районный суд Симферополя приговорил к 8,5 годам колонии строгого режима гражданина Украины, являвшегося участником незаконного вооруженного формирования "Батальон имени Номана Челебиджихана"*. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю."Вынесен приговор суда гражданину Украины 1971 г.р., задержанному сотрудниками ФСБ России за участие в деятельности незаконного вооруженного формирования "Батальон имени Номана Челебиджихана"*, которое решением Верховного суда Российской Федерации от 1 июня 2022 года признано террористической организацией", – говорится в сообщении.Преступника задержали в марте этого года при пересечении Госграницы РФ под видом беженца.Приговор ему вынес Киевский районный суд Симферополя 25 октября."Подсудимому назначено наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", – говорится в релизе ведомства.* террористическая организация, запрещенная в РФ. Батальон имени Номана Челебиджихана, также известный как "Аскер" – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.
https://crimea.ria.ru/20221024/v-krymu-zaderzhan-posobnik-islamskogo-batalona-krym--fsb-1125060596.html
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, закон и право
Участнику украинского нацбата вынесли приговор в Крыму
В Крыму на 8,5 лет осудили гражданина Украины из "Батальона имени Номана Челебиджихана"*
10:52 26.10.2022 (обновлено: 10:55 26.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Киевский районный суд Симферополя приговорил к 8,5 годам колонии строгого режима гражданина Украины, являвшегося участником незаконного вооруженного формирования "Батальон имени Номана Челебиджихана"*. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю.
"Вынесен приговор суда гражданину Украины 1971 г.р., задержанному сотрудниками ФСБ России за участие в деятельности незаконного вооруженного формирования "Батальон имени Номана Челебиджихана"*, которое решением Верховного суда Российской Федерации от 1 июня 2022 года признано террористической организацией", – говорится в сообщении.
Установлено, что он занимался обеспечением батальона материальными ресурсами, обмундированием и продуктами питания. Помимо этого, неоднократно лично принимал участие в антироссийских акциях на территории Генического района (Херсонская область), в том числе в период проведения Россией СВО на Украине.
Преступника задержали в марте этого года при пересечении Госграницы РФ под видом беженца.
Приговор ему вынес Киевский районный суд Симферополя 25 октября.
"Подсудимому назначено наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", – говорится в релизе ведомства.
* террористическая организация, запрещенная в РФ.
Батальон имени Номана Челебиджихана, также известный как "Аскер" – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.