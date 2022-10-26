https://crimea.ria.ru/20221026/uchastniku-ukrainskogo-natsbata-vynesli-prigovor-v-krymu-1125089462.html

Участнику украинского нацбата вынесли приговор в Крыму

Участнику украинского нацбата вынесли приговор в Крыму - РИА Новости Крым, 26.10.2022

Участнику украинского нацбата вынесли приговор в Крыму

Киевский районный суд Симферополя приговорил к 8,5 годам колонии строгого режима гражданина Украины, являвшегося участником незаконного вооруженного... РИА Новости Крым, 26.10.2022

2022-10-26T10:52

2022-10-26T10:52

2022-10-26T10:55

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закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Киевский районный суд Симферополя приговорил к 8,5 годам колонии строгого режима гражданина Украины, являвшегося участником незаконного вооруженного формирования "Батальон имени Номана Челебиджихана"*. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю."Вынесен приговор суда гражданину Украины 1971 г.р., задержанному сотрудниками ФСБ России за участие в деятельности незаконного вооруженного формирования "Батальон имени Номана Челебиджихана"*, которое решением Верховного суда Российской Федерации от 1 июня 2022 года признано террористической организацией", – говорится в сообщении.Преступника задержали в марте этого года при пересечении Госграницы РФ под видом беженца.Приговор ему вынес Киевский районный суд Симферополя 25 октября."Подсудимому назначено наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", – говорится в релизе ведомства.* террористическая организация, запрещенная в РФ. Батальон имени Номана Челебиджихана, также известный как "Аскер" – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.

https://crimea.ria.ru/20221024/v-krymu-zaderzhan-posobnik-islamskogo-batalona-krym--fsb-1125060596.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, закон и право