https://crimea.ria.ru/20230116/dvizhenie-manyaki-kult-ubiystv-priznali-terroristicheskim-v-rossii-1126419666.html
Движение "Маньяки. Культ убийств"* признали террористическим в России
Движение "Маньяки. Культ убийств"* признали террористическим в России - РИА Новости Крым, 16.01.2023
Движение "Маньяки. Культ убийств"* признали террористическим в России
Верховный суд признал террористической организацией украинское неонацистское движение "Маньяки. Культ убийств" ("М.К.У")* и запретил ее деятельность на... РИА Новости Крым, 16.01.2023
2023-01-16T16:25
2023-01-16T16:25
2023-01-16T16:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Верховный суд признал террористической организацией украинское неонацистское движение "Маньяки. Культ убийств" ("М.К.У")* и запретил ее деятельность на территории России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.Сообщается, что заседание суда прошло в закрытом от прессы режиме из-за грифа "секретно"."Маньяки. Культ убийств" ("М.К.У")* – неонацистская террористическая организация, придерживающаяся радикальных форм расизма. Своей целью участники данного сообщества считают образование "расово чистого государства". Они продвигают в интернете культ насилия, увеличивая социальную напряженность. Деятельность движения направлена на разжигание межнациональной розни, избиения, убийства, подготовку терактов и массовых расстрелов.Организация "М.К.У"* создана украинским неонацистом Егором Красновым в 2017 году. Ячейки движения действуют в регионах России и Украины. Его участники совершают преступления экстремистской и террористической направленности, а также насильственные деяния в отношении граждан.Генпрокурор предложил признать организацию "М.К.У." террористической >>Российские силовики проводят задержания последователей организации. Так, в марте прошлого года ФСБ задержала 60 сторонников "М.К.У"*. В ходе обысков у задержанных изъяли холодное и огнестрельное оружие, а также боеприпасы без лицензий.* Террористическая организация, запрещенная в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:Главе ячейки "Хизб ут-Тахрир"* в Крыму дали 17 летБоевик украинского нацбата осужден в ДжанкоеСторонника "Правого сектора"* задержали в Москве
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РИА Новости Крым
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Движение "Маньяки. Культ убийств"* признали террористическим в России
Верховный суд России признал террористической организацию "Маньяки: культ убийств"*
16:25 16.01.2023 (обновлено: 16:31 16.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Верховный суд признал террористической организацией украинское неонацистское движение "Маньяки. Культ убийств" ("М.К.У")* и запретил ее деятельность на территории России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
"Суд удовлетворил иск и признал международную организацию "Маньяки. Культ убийств"* террористической", - сказали в пресс-службе.
Сообщается, что заседание суда прошло в закрытом от прессы режиме из-за грифа "секретно".
"Маньяки. Культ убийств" ("М.К.У")* – неонацистская террористическая организация, придерживающаяся радикальных форм расизма. Своей целью участники данного сообщества считают образование "расово чистого государства". Они продвигают в интернете культ насилия, увеличивая социальную напряженность. Деятельность движения направлена на разжигание межнациональной розни, избиения, убийства, подготовку терактов и массовых расстрелов.
Организация "М.К.У"* создана украинским неонацистом Егором Красновым в 2017 году. Ячейки движения действуют в регионах России и Украины. Его участники совершают преступления экстремистской и террористической направленности, а также насильственные деяния в отношении граждан.
Российские силовики проводят задержания последователей организации. Так, в марте прошлого года ФСБ задержала 60 сторонников "М.К.У"*
. В ходе обысков у задержанных изъяли холодное и огнестрельное оружие, а также боеприпасы без лицензий.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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