https://crimea.ria.ru/20221202/genprokuror-predlozhil-priznat-organizatsiyu-mku-terroristicheskoy-1125656935.html
Генпрокурор предложил признать организацию "М.К.У." террористической
Генпрокурор предложил признать организацию "М.К.У." террористической - РИА Новости Крым, 02.12.2022
Генпрокурор предложил признать организацию "М.К.У." террористической
Международную организацию "Маньяки. Культ. Убийств" ("М.К.У.") могут признать террористической и запретить в России, соответсвующи иск в Верховный суд направил... РИА Новости Крым, 02.12.2022
2022-12-02T17:10
2022-12-02T17:10
2022-12-02T17:10
общество
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Международную организацию "Маньяки. Культ. Убийств" ("М.К.У.") могут признать террористической и запретить в России, соответсвующи иск в Верховный суд направил Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Об этом сообщил официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов, пишет РИА Новости.Согласно информации прокуратуры, эта организация была создана на Украине и основана на нацистской идеологии. Своей целью участники данного сообщества считают образование "расово чистого государства". Они продвигают в сети Интернет культ насилия, увеличивая социальную напряженность."Его участники совершают преступления экстремистской и террористической направленности, а также насильственные деяния в отношении граждан. Деятельность движения представляет угрозу безопасности общества и государства, что и послужило основанием для обращения Генпрокуратуры России в суд", - пояснил Иванов.
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РИА Новости Крым
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общество, закон и право
Генпрокурор предложил признать организацию "М.К.У." террористической
Генпрокурор РФ инициировал признание "М.К.У." террористической организацией
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Международную организацию "Маньяки. Культ. Убийств" ("М.К.У.") могут признать террористической и запретить в России, соответсвующи иск в Верховный суд направил Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Об этом сообщил официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов, пишет РИА Новости.
"Генеральный прокурор Российской Федерации направил в Верховный суд Российской Федерации административное исковое заявление о признании террористической организацией международного движения "Маньяки. Культ. Убийств" (другие используемые наименования "Молодежь. Которая. Улыбается", "Маньяки. Культ. Убийц") и о запрете его деятельности на территории Российской Федерации", - сказал Иванов.
Согласно информации прокуратуры, эта организация была создана на Украине и основана на нацистской идеологии. Своей целью участники данного сообщества считают образование "расово чистого государства". Они продвигают в сети Интернет культ насилия, увеличивая социальную напряженность.
"Его участники совершают преступления экстремистской и террористической направленности, а также насильственные деяния в отношении граждан. Деятельность движения представляет угрозу безопасности общества и государства, что и послужило основанием для обращения Генпрокуратуры России в суд", - пояснил Иванов.