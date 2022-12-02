https://crimea.ria.ru/20221202/genprokuror-predlozhil-priznat-organizatsiyu-mku-terroristicheskoy-1125656935.html

Генпрокурор предложил признать организацию "М.К.У." террористической

Генпрокурор предложил признать организацию "М.К.У." террористической - РИА Новости Крым, 02.12.2022

Генпрокурор предложил признать организацию "М.К.У." террористической

Международную организацию "Маньяки. Культ. Убийств" ("М.К.У.") могут признать террористической и запретить в России, соответсвующи иск в Верховный суд направил... РИА Новости Крым, 02.12.2022

2022-12-02T17:10

2022-12-02T17:10

2022-12-02T17:10

общество

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Международную организацию "Маньяки. Культ. Убийств" ("М.К.У.") могут признать террористической и запретить в России, соответсвующи иск в Верховный суд направил Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Об этом сообщил официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов, пишет РИА Новости.Согласно информации прокуратуры, эта организация была создана на Украине и основана на нацистской идеологии. Своей целью участники данного сообщества считают образование "расово чистого государства". Они продвигают в сети Интернет культ насилия, увеличивая социальную напряженность."Его участники совершают преступления экстремистской и террористической направленности, а также насильственные деяния в отношении граждан. Деятельность движения представляет угрозу безопасности общества и государства, что и послужило основанием для обращения Генпрокуратуры России в суд", - пояснил Иванов.

https://crimea.ria.ru/20221124/gosduma-prinyala-zakon-o-zaprete-propagandy-lgbt-1125523661.html

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общество, закон и право