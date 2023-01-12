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Главе ячейки "Хизб ут-Тахрир"* в Крыму дали 17 лет - РИА Новости Крым, 12.01.2023
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Главе ячейки "Хизб ут-Тахрир"* в Крыму дали 17 лет
Главе ячейки "Хизб ут-Тахрир"* в Крыму дали 17 лет - РИА Новости Крым, 12.01.2023
Главе ячейки "Хизб ут-Тахрир"* в Крыму дали 17 лет
Организатора действовавшей в Крыму ячейки запрещенной террористической организации "Хизб ут-Тахрир"* приговорили к 17 годам лишения свободы. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 12.01.2023
2023-01-12T17:07
2023-01-12T17:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Организатора действовавшей в Крыму ячейки запрещенной террористической организации "Хизб ут-Тахрир"* приговорили к 17 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.Подсудимый вел запрещенную деятельность на территории республики с 11 декабря 2015 года – проводил собрания, агитировал и вербовал сторонников.Суд признал его виновным и приговорил к 17 годам в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Приговор в законную силу пока не вступил.Ранее Южный окружной военный суд приговорил к тюремному заключению пятерых участников действовавшей в Крыму ячейки террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, которые стали членами запрещенной группировки в 2016 году.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольца осудили за экстремистские высказывания в интернетеУчастник террористической ячейки в Крыму получил 11 лет тюрьмыФСБ: жителя Севастополя осудили на 12 лет за госизмену
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крым, закон и право, южный окружной военный суд, общество
Главе ячейки "Хизб ут-Тахрир"* в Крыму дали 17 лет

Главу ячейки "Хизб ут-Тахрир"* в Крыму отправили на 17 лет в колонию строгого режима

17:07 12.01.2023
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСледственный изолятор
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Организатора действовавшей в Крыму ячейки запрещенной террористической организации "Хизб ут-Тахрир"* приговорили к 17 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.
Подсудимый вел запрещенную деятельность на территории республики с 11 декабря 2015 года – проводил собрания, агитировал и вербовал сторонников.
"Он организовывал и проводил конспиративные собрания по изучению идеологии "Хизб ут-Тахрир"*, осуществлял пропагандистскую работу, склоняя к участию в деятельности организации новых лиц, давал членам ячейки указания, разрабатывал планы совместных действий, распределял функциональные обязанности между ними", - говорится в сообщении суда.
Суд признал его виновным и приговорил к 17 годам в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Приговор в законную силу пока не вступил.
Ранее Южный окружной военный суд приговорил к тюремному заключению пятерых участников действовавшей в Крыму ячейки террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, которые стали членами запрещенной группировки в 2016 году.
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