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Главе ячейки "Хизб ут-Тахрир"* в Крыму дали 17 лет

Главе ячейки "Хизб ут-Тахрир"* в Крыму дали 17 лет - РИА Новости Крым, 12.01.2023

Главе ячейки "Хизб ут-Тахрир"* в Крыму дали 17 лет

Организатора действовавшей в Крыму ячейки запрещенной террористической организации "Хизб ут-Тахрир"* приговорили к 17 годам лишения свободы. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 12.01.2023

2023-01-12T17:07

2023-01-12T17:07

2023-01-12T17:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Организатора действовавшей в Крыму ячейки запрещенной террористической организации "Хизб ут-Тахрир"* приговорили к 17 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.Подсудимый вел запрещенную деятельность на территории республики с 11 декабря 2015 года – проводил собрания, агитировал и вербовал сторонников.Суд признал его виновным и приговорил к 17 годам в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Приговор в законную силу пока не вступил.Ранее Южный окружной военный суд приговорил к тюремному заключению пятерых участников действовавшей в Крыму ячейки террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, которые стали членами запрещенной группировки в 2016 году.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольца осудили за экстремистские высказывания в интернетеУчастник террористической ячейки в Крыму получил 11 лет тюрьмыФСБ: жителя Севастополя осудили на 12 лет за госизмену

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