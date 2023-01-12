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Пятеро крымчан получили по 13 лет колонии за терроризм
Пятеро крымчан получили по 13 лет колонии за терроризм - РИА Новости Крым, 12.01.2023
Пятеро крымчан получили по 13 лет колонии за терроризм
Южный окружной военный суд приговорил к тюремному заключению пятерых участников действовавшей в Крыму ячейки террористической организации "Хизб ут-Тахрир... РИА Новости Крым, 12.01.2023
2023-01-12T10:10
2023-01-12T10:10
2023-01-12T10:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил к тюремному заключению пятерых участников действовавшей в Крыму ячейки террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, запрещенной в РФ. Об этом сообщила пресс-служба суда.Они вошли в состав террористической организации в 2016 году. Злоумышленники "регулярно участвовали в агитационно-пропагандистских занятиях, соблюдали меры конспирации, изучали идеологические материалы, хранили по местам своего жительства специальную литературу".По данным суда, члены крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"* "осуществляли деятельность, направленную на создание благоприятных условий к насильственному захвату власти и насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации".Приговор пока не вступил в законную силу.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в декабре 2022 года суд приговорил двух участников крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* к 11 и 17 годам тюрьмы соответственно.*Террористическая организация, запрещенная в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:Две бомбы и оружие изъяли у уничтоженных в Воронеже диверсантов – ФСБУчастник террористической ячейки в Крыму получил 11 лет тюрьмыФСБ накрыла банду, переправлявшую боевиков в Сирию и на Украину
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новости крыма, крым, закон и право, общество, южный окружной военный суд
Пятеро крымчан получили по 13 лет колонии за терроризм
Суд назначил пятерым членам ячейки "Хизб ут-Тахрир"* в Крыму по 13 лет колонии каждому
10:10 12.01.2023 (обновлено: 10:18 12.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил к тюремному заключению пятерых участников действовавшей в Крыму ячейки террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, запрещенной в РФ. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Они вошли в состав террористической организации в 2016 году. Злоумышленники "регулярно участвовали в агитационно-пропагандистских занятиях, соблюдали меры конспирации, изучали идеологические материалы, хранили по местам своего жительства специальную литературу".
По данным суда, члены крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"* "осуществляли деятельность, направленную на создание благоприятных условий к насильственному захвату власти и насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации".
Мужчин приговорили к 13 годам колонии строго режима, при этом первые два года они проведут в тюрьме.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в декабре 2022 года суд приговорил
двух участников крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* к 11 и 17 годам тюрьмы соответственно.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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