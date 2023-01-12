https://crimea.ria.ru/20230112/pyatero-krymchan-poluchili-po-13-let-kolonii-za-terrorizm-1126354035.html

Пятеро крымчан получили по 13 лет колонии за терроризм

Пятеро крымчан получили по 13 лет колонии за терроризм - РИА Новости Крым, 12.01.2023

Пятеро крымчан получили по 13 лет колонии за терроризм

Южный окружной военный суд приговорил к тюремному заключению пятерых участников действовавшей в Крыму ячейки террористической организации "Хизб ут-Тахрир... РИА Новости Крым, 12.01.2023

2023-01-12T10:10

2023-01-12T10:10

2023-01-12T10:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил к тюремному заключению пятерых участников действовавшей в Крыму ячейки террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, запрещенной в РФ. Об этом сообщила пресс-служба суда.Они вошли в состав террористической организации в 2016 году. Злоумышленники "регулярно участвовали в агитационно-пропагандистских занятиях, соблюдали меры конспирации, изучали идеологические материалы, хранили по местам своего жительства специальную литературу".По данным суда, члены крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"* "осуществляли деятельность, направленную на создание благоприятных условий к насильственному захвату власти и насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации".Приговор пока не вступил в законную силу.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в декабре 2022 года суд приговорил двух участников крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* к 11 и 17 годам тюрьмы соответственно.*Террористическая организация, запрещенная в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:Две бомбы и оружие изъяли у уничтоженных в Воронеже диверсантов – ФСБУчастник террористической ячейки в Крыму получил 11 лет тюрьмыФСБ накрыла банду, переправлявшую боевиков в Сирию и на Украину

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, закон и право, общество, южный окружной военный суд