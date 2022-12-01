https://crimea.ria.ru/20221201/organizatoru-yacheyki-khizb-ut-takhrir-v-krymu-dali-17-let-kolonii-1125638499.html

Организатору ячейки "Хизб ут-Тахрир"* в Крыму дали 17 лет колонии

Организатору ячейки "Хизб ут-Тахрир"* в Крыму дали 17 лет колонии - РИА Новости Крым, 01.12.2022

Организатору ячейки "Хизб ут-Тахрир"* в Крыму дали 17 лет колонии

Южный окружной военный суд приговорил к 17 годам тюремного заключения крымчанина, признанного виновным в организации деятельности ячейки террористической... РИА Новости Крым, 01.12.2022

2022-12-01T15:21

2022-12-01T15:21

2022-12-01T15:31

крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил к 17 годам тюремного заключения крымчанина, признанного виновным в организации деятельности ячейки террористической организации "Хизб ут-Тахрир"* на полуострове. Об этом сообщила пресс-служба суда.Подсудимый также организовывал и проводил конспиративное собрание членов ячейки по изучению идеологии и источников террористической организации, определял меры конспирации и контролировал их соблюдение. Также он хранил у себя дома материалы с идеологией "Хизб ут-Тахрир"*.Суд приговорил мужчину к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.*террористическая организация, запрещенная в РФ

https://crimea.ria.ru/20221124/68-let-na-pyaterykh-dali-krymskim-uchastnikam-khizb-ut-takhrir-1125522238.html

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