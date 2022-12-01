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Организатору ячейки "Хизб ут-Тахрир"* в Крыму дали 17 лет колонии - РИА Новости Крым, 01.12.2022
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Организатору ячейки "Хизб ут-Тахрир"* в Крыму дали 17 лет колонии
Организатору ячейки "Хизб ут-Тахрир"* в Крыму дали 17 лет колонии - РИА Новости Крым, 01.12.2022
Организатору ячейки "Хизб ут-Тахрир"* в Крыму дали 17 лет колонии
Южный окружной военный суд приговорил к 17 годам тюремного заключения крымчанина, признанного виновным в организации деятельности ячейки террористической... РИА Новости Крым, 01.12.2022
2022-12-01T15:21
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крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил к 17 годам тюремного заключения крымчанина, признанного виновным в организации деятельности ячейки террористической организации "Хизб ут-Тахрир"* на полуострове. Об этом сообщила пресс-служба суда.Подсудимый также организовывал и проводил конспиративное собрание членов ячейки по изучению идеологии и источников террористической организации, определял меры конспирации и контролировал их соблюдение. Также он хранил у себя дома материалы с идеологией "Хизб ут-Тахрир"*.Суд приговорил мужчину к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.*террористическая организация, запрещенная в РФ
https://crimea.ria.ru/20221124/68-let-na-pyaterykh-dali-krymskim-uchastnikam-khizb-ut-takhrir-1125522238.html
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крым, общество
Организатору ячейки "Хизб ут-Тахрир"* в Крыму дали 17 лет колонии

Суд приговорил организатора ячейки "Хизб ут-Тахрир"* в Крыму к 17 годам колонии

15:21 01.12.2022 (обновлено: 15:31 01.12.2022)
 
© Фото: pixabayСуд
Суд
© Фото: pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил к 17 годам тюремного заключения крымчанина, признанного виновным в организации деятельности ячейки террористической организации "Хизб ут-Тахрир"* на полуострове. Об этом сообщила пресс-служба суда.
"Установлено, что подсудимый в 2017 году совместно с иными лицами организовывал на территории Республики Крым деятельность структурного подразделения запрещенной террористической организации "Хизб ут-Тахрир"*. Он осуществлял пропагандистскую работу среди населения, распространяя идеи террористической организации, склоняя местных жителей к участию в ней", - говорится в сообщении.
Подсудимый также организовывал и проводил конспиративное собрание членов ячейки по изучению идеологии и источников террористической организации, определял меры конспирации и контролировал их соблюдение. Также он хранил у себя дома материалы с идеологией "Хизб ут-Тахрир"*.
Суд - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
24 ноября, 11:15
68 лет на пятерых дали крымским участникам "Хизб ут-Тахрир*"
Суд приговорил мужчину к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.
*террористическая организация, запрещенная в РФ
КрымОбщество
 
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