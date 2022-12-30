https://crimea.ria.ru/20221230/uchastnik-terroristicheskoy-yacheyki-v-krymu-poluchil-11-let-tyurmy-1126213668.html

Участник террористической ячейки в Крыму получил 11 лет тюрьмы

Участник террористической ячейки в Крыму получил 11 лет тюрьмы - РИА Новости Крым, 30.12.2022

Участник террористической ячейки в Крыму получил 11 лет тюрьмы

Участник подразделения террористической и запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, действовашей в Крыму, получил 11 лет тюрьмы по решению... РИА Новости Крым, 30.12.2022

2022-12-30T13:18

2022-12-30T13:18

2022-12-30T13:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Участник подразделения террористической и запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, действовашей в Крыму, получил 11 лет тюрьмы по решению суда. Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.Установлено, что подсудимый Эрнес Сейярович Аметов в 2016 году вступил в действующее в Крыму структурное подразделение запрещенной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* и был ее участников вплоть до своего задержания 11 октября 2017 года, говорится в сообщении.Уголовное дело в отношении мужчины было возбуждено по трем статьям Уголовного кодекса РФ. Ему вменялось участие в деятельности террористической организации, покушение насильственный захват власти. Он признан виновным и приговорен судом к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.* террористическая организация, запрещена в РФЧитайте также на РИА Новости Крым:ФСБ накрыла банду, переправлявшую боевиков в Сирию и на Украину Готовили теракт по заданию Киева: ФСБ уничтожила двух боевиков на Кавказе ФСБ: жителя Севастополя осудили на 12 лет за госизмену

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, новости, новости крыма