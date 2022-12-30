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Участник террористической ячейки в Крыму получил 11 лет тюрьмы - РИА Новости Крым, 30.12.2022
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Участник террористической ячейки в Крыму получил 11 лет тюрьмы
Участник террористической ячейки в Крыму получил 11 лет тюрьмы - РИА Новости Крым, 30.12.2022
Участник террористической ячейки в Крыму получил 11 лет тюрьмы
Участник подразделения террористической и запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, действовашей в Крыму, получил 11 лет тюрьмы по решению... РИА Новости Крым, 30.12.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Участник подразделения террористической и запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, действовашей в Крыму, получил 11 лет тюрьмы по решению суда. Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.Установлено, что подсудимый Эрнес Сейярович Аметов в 2016 году вступил в действующее в Крыму структурное подразделение запрещенной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* и был ее участников вплоть до своего задержания 11 октября 2017 года, говорится в сообщении.Уголовное дело в отношении мужчины было возбуждено по трем статьям Уголовного кодекса РФ. Ему вменялось участие в деятельности террористической организации, покушение насильственный захват власти. Он признан виновным и приговорен судом к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.* террористическая организация, запрещена в РФЧитайте также на РИА Новости Крым:ФСБ накрыла банду, переправлявшую боевиков в Сирию и на Украину Готовили теракт по заданию Киева: ФСБ уничтожила двух боевиков на Кавказе ФСБ: жителя Севастополя осудили на 12 лет за госизмену
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, новости, новости крыма
Участник террористической ячейки в Крыму получил 11 лет тюрьмы

11 лет колонии получил участник террористической организации, действовашей в Крыму

13:18 30.12.2022 (обновлено: 13:19 30.12.2022)
 
© Фото: pixabayСуд
Суд
© Фото: pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Участник подразделения террористической и запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, действовашей в Крыму, получил 11 лет тюрьмы по решению суда. Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.
Установлено, что подсудимый Эрнес Сейярович Аметов в 2016 году вступил в действующее в Крыму структурное подразделение запрещенной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* и был ее участников вплоть до своего задержания 11 октября 2017 года, говорится в сообщении.
"Действуя в составе данной организации <...> Аметов принимал активное участие в мероприятиях ячейки, изучал идеологические материалы и литературу "Хизб ут-Тахрир"*, приобретал специальные познания и агитационные навыки, с целью проведения пропагандистской работы среди населения и склонения местных жителей к участию в деятельности организации", – говорится в сообщении.
Уголовное дело в отношении мужчины было возбуждено по трем статьям Уголовного кодекса РФ. Ему вменялось участие в деятельности террористической организации, покушение насильственный захват власти. Он признан виновным и приговорен судом к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.
* террористическая организация, запрещена в РФ
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