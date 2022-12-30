https://crimea.ria.ru/20221230/uchastnik-terroristicheskoy-yacheyki-v-krymu-poluchil-11-let-tyurmy-1126213668.html
Участник террористической ячейки в Крыму получил 11 лет тюрьмы
Участник террористической ячейки в Крыму получил 11 лет тюрьмы - РИА Новости Крым, 30.12.2022
Участник террористической ячейки в Крыму получил 11 лет тюрьмы
Участник подразделения террористической и запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, действовашей в Крыму, получил 11 лет тюрьмы по решению... РИА Новости Крым, 30.12.2022
2022-12-30T13:18
2022-12-30T13:18
2022-12-30T13:19
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
крым
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111840/75/1118407500_48:0:1872:1026_1920x0_80_0_0_72105432212fdd643b1cedf510d33bd6.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Участник подразделения террористической и запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, действовашей в Крыму, получил 11 лет тюрьмы по решению суда. Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.Установлено, что подсудимый Эрнес Сейярович Аметов в 2016 году вступил в действующее в Крыму структурное подразделение запрещенной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* и был ее участников вплоть до своего задержания 11 октября 2017 года, говорится в сообщении.Уголовное дело в отношении мужчины было возбуждено по трем статьям Уголовного кодекса РФ. Ему вменялось участие в деятельности террористической организации, покушение насильственный захват власти. Он признан виновным и приговорен судом к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.* террористическая организация, запрещена в РФЧитайте также на РИА Новости Крым:ФСБ накрыла банду, переправлявшую боевиков в Сирию и на Украину Готовили теракт по заданию Киева: ФСБ уничтожила двух боевиков на Кавказе ФСБ: жителя Севастополя осудили на 12 лет за госизмену
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111840/75/1118407500_276:0:1644:1026_1920x0_80_0_0_2d30989549e37dbee7056e54ba1d17e7.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, новости, новости крыма
Участник террористической ячейки в Крыму получил 11 лет тюрьмы
11 лет колонии получил участник террористической организации, действовашей в Крыму
13:18 30.12.2022 (обновлено: 13:19 30.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Участник подразделения террористической и запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, действовашей в Крыму, получил 11 лет тюрьмы по решению суда. Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.
Установлено, что подсудимый Эрнес Сейярович Аметов в 2016 году вступил в действующее в Крыму структурное подразделение запрещенной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* и был ее участников вплоть до своего задержания 11 октября 2017 года, говорится в сообщении.
"Действуя в составе данной организации <...> Аметов принимал активное участие в мероприятиях ячейки, изучал идеологические материалы и литературу "Хизб ут-Тахрир"*, приобретал специальные познания и агитационные навыки, с целью проведения пропагандистской работы среди населения и склонения местных жителей к участию в деятельности организации", – говорится в сообщении.
Уголовное дело в отношении мужчины было возбуждено по трем статьям Уголовного кодекса РФ. Ему вменялось участие в деятельности террористической организации, покушение насильственный захват власти. Он признан виновным и приговорен судом к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.
* террористическая организация, запрещена в РФ
Читайте также на РИА Новости Крым: