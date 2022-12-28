https://crimea.ria.ru/20221228/gotovili-terakt-po-zadaniyu-kieva-fsb-unichtozhila-dvukh-boevikov-na-kavkaze-1126167678.html
Готовили теракт по заданию Киева: ФСБ уничтожила двух боевиков на Кавказе
Готовили теракт по заданию Киева: ФСБ уничтожила двух боевиков на Кавказе - РИА Новости Крым, 28.12.2022
Готовили теракт по заданию Киева: ФСБ уничтожила двух боевиков на Кавказе
Российские силовики в Кабардино-Балкарии (КБР) уничтожили двух боевиков, готовивших теракт по заданию спецслужб Украины, сообщил центр общественных связей ФСБ. РИА Новости Крым, 28.12.2022
2022-12-28T12:34
2022-12-28T12:34
2022-12-28T12:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Российские силовики в Кабардино-Балкарии (КБР) уничтожили двух боевиков, готовивших теракт по заданию спецслужб Украины, сообщил центр общественных связей ФСБ.Как уточнили в ФСБ, террористическое сообщество, членами которого являлись злоумышленники, до 2021 года действовало в исправительной колонии №3 по Кабардино-Балкарии.После теракта боевики планировали выехать на Украину для участия в боевых действиях против российских военных, но не успели. При попытке задержания в пригороде Нальчика они "оказали вооруженное сопротивление и ответным огнем были нейтрализованы".На месте боестолкновения российские силовики изъяли самодельную бомбу на основе смеси аммиачной селитры и алюминиевой пудры мощностью около двух килограммов в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами, автомат АК-74, пистолет Макарова и боеприпасы.В настоящее время устанавливаются возможные сообщники террористов.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, на этой неделе ФСБ сообщила о ликвидации украинской диверсионно-разведывательной группы из четырех человек на границе Брянской области с Украиной. При себе диверсанты имели немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer, приборы связи и навигации, а также четыре самодельных взрывных устройства общей мощностью около 40 килограммов в тротиловом эквиваленте.
https://crimea.ria.ru/20221226/sotrudniki-fsb-likvidirovali-chetyrekh-diversantov-na-granitse-s-ukrainoy-1126140825.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), россия, происшествия, общество, украина, всу (вооруженные силы украины), сбу (служба безопасности украины)
Готовили теракт по заданию Киева: ФСБ уничтожила двух боевиков на Кавказе
ФСБ: в Кабардино-Балкарии уничтожены двое боевиков, готовивших теракт по заданию СБУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Российские силовики в Кабардино-Балкарии (КБР) уничтожили двух боевиков, готовивших теракт по заданию спецслужб Украины, сообщил центр общественных связей ФСБ.
"ФСБ в рамках возбужденного уголовного дела по части 1 статьи 30, части 2 статьи 205 ("приготовление к теракту") УК РФ пресекла деятельность двух ранее судимых граждан РФ, членов террористического сообщества, осуществлявших по заданию украинских спецслужб подготовку террористического акта в городе Чегеме КБР", — говорится в релизе.
Как уточнили в ФСБ, террористическое сообщество, членами которого являлись злоумышленники, до 2021 года действовало в исправительной колонии №3 по Кабардино-Балкарии.
После теракта боевики планировали выехать на Украину для участия в боевых действиях против российских военных, но не успели. При попытке задержания в пригороде Нальчика они "оказали вооруженное сопротивление и ответным огнем были нейтрализованы".
На месте боестолкновения российские силовики изъяли самодельную бомбу на основе смеси аммиачной селитры и алюминиевой пудры мощностью около двух килограммов в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами, автомат АК-74, пистолет Макарова и боеприпасы.
В настоящее время устанавливаются возможные сообщники террористов.
Как сообщал
сайт РИА Новости Крым, на этой неделе ФСБ сообщила о ликвидации украинской диверсионно-разведывательной группы из четырех человек на границе Брянской области с Украиной. При себе диверсанты имели немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer, приборы связи и навигации, а также четыре самодельных взрывных устройства общей мощностью около 40 килограммов в тротиловом эквиваленте.