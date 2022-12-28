https://crimea.ria.ru/20221228/gotovili-terakt-po-zadaniyu-kieva-fsb-unichtozhila-dvukh-boevikov-na-kavkaze-1126167678.html

Готовили теракт по заданию Киева: ФСБ уничтожила двух боевиков на Кавказе

Готовили теракт по заданию Киева: ФСБ уничтожила двух боевиков на Кавказе - РИА Новости Крым, 28.12.2022

Готовили теракт по заданию Киева: ФСБ уничтожила двух боевиков на Кавказе

Российские силовики в Кабардино-Балкарии (КБР) уничтожили двух боевиков, готовивших теракт по заданию спецслужб Украины, сообщил центр общественных связей ФСБ. РИА Новости Крым, 28.12.2022

2022-12-28T12:34

2022-12-28T12:34

2022-12-28T12:34

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

россия

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всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Российские силовики в Кабардино-Балкарии (КБР) уничтожили двух боевиков, готовивших теракт по заданию спецслужб Украины, сообщил центр общественных связей ФСБ.Как уточнили в ФСБ, террористическое сообщество, членами которого являлись злоумышленники, до 2021 года действовало в исправительной колонии №3 по Кабардино-Балкарии.После теракта боевики планировали выехать на Украину для участия в боевых действиях против российских военных, но не успели. При попытке задержания в пригороде Нальчика они "оказали вооруженное сопротивление и ответным огнем были нейтрализованы".На месте боестолкновения российские силовики изъяли самодельную бомбу на основе смеси аммиачной селитры и алюминиевой пудры мощностью около двух килограммов в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами, автомат АК-74, пистолет Макарова и боеприпасы.В настоящее время устанавливаются возможные сообщники террористов.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, на этой неделе ФСБ сообщила о ликвидации украинской диверсионно-разведывательной группы из четырех человек на границе Брянской области с Украиной. При себе диверсанты имели немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer, приборы связи и навигации, а также четыре самодельных взрывных устройства общей мощностью около 40 килограммов в тротиловом эквиваленте.

https://crimea.ria.ru/20221226/sotrudniki-fsb-likvidirovali-chetyrekh-diversantov-na-granitse-s-ukrainoy-1126140825.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), россия, происшествия, общество, украина, всу (вооруженные силы украины), сбу (служба безопасности украины)