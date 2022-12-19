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Севастопольца осудили за экстремистские высказывания в интернете
Севастопольца осудили за экстремистские высказывания в интернете - РИА Новости Крым, 19.12.2022
Севастопольца осудили за экстремистские высказывания в интернете
В Севастополе осудили местного жителя за провокационные высказывания экстремистского характера, опубликованные в Интернете. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 19.12.2022
2022-12-19T18:41
2022-12-19T18:41
2022-12-19T18:41
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СЕВАСТОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе осудили местного жителя за провокационные высказывания экстремистского характера, опубликованные в Интернете. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.Нарушителем оказался мужчина 1976 года рождения, разместивший в социальной сети "ВКонтакте" комментарий, в котором содержалось высказывание, провоцировавшее вражду "по отношению к группе лиц по признаку происхождения и территории проживания", уточнили в ведомстве.Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Появившуюся в сети информацию исследовали специалисты Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Севастополю. По итогам проверки прокуратуры суд привлек мужчину к административной ответственности за возбуждение ненависти и вражды в Сети. Решением Балаклавского райсуда виновному в качестве наказания назначен штраф в размере 5 тысяч рублей.Ранее житель Севастополя, избивший пенсионера за букву Z на машине, получил наказание в виде обязательных работ на 200 часов.Читайте также на РИА Новости Крым:За дискредитацию армии России могут лишать гражданства — поправка в закон В Бахчисарае суд наказал участников свадьбы за нацистские песни В Севастополе возбудили дело после сожжения венков у Вечного огня
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происшествия, севастополь, прокуратура города севастополя, крым, общество
Севастопольца осудили за экстремистские высказывания в интернете
В Севастополе осудили местного жителя за экстремистские высказывания в сети