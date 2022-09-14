https://crimea.ria.ru/20220914/v-bakhchisarae-sud-nakazal-uchastnikov-svadby-za-natsistskie-pesni-1124497440.html
В Бахчисарае суд наказал участников свадьбы за нацистские песни
В Бахчисарае суд наказал участников свадьбы за нацистские песни - РИА Новости Крым, 14.09.2022
В Бахчисарае суд наказал участников свадьбы за нацистские песни
Бахчисарайский районный суд привлек к административной ответственности организаторов и участников свадьбы за воспроизведение боевой песни украинских... РИА Новости Крым, 14.09.2022
2022-09-14T09:49
2022-09-14T09:49
2022-09-14T09:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Бахчисарайский районный суд привлек к административной ответственности организаторов и участников свадьбы за воспроизведение боевой песни украинских националистов. Об этом сообщили в пресс-службе суда.Инцидент произошел 10 сентября в одном из ресторанов Бахчисарая. На свадьбе включили украинскую песню, которая, согласно заключению специалиста, является боевой песней запрещенной в России организации украинских националистов (ОУН)*. Кроме того, на этом же мероприятии "были осуществлены публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ", уточнили в суде.Всего к административной ответственности судом привлечены шесть правонарушителей.* Запрещенная в России экстремистская организация
https://crimea.ria.ru/20220822/krymchanka-zaplatit-30-tysyach-za-diskreditatsiyu-rossiyskoy-armii-v-sotssetyakh-1124243167.html
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закон и право, крым, бахчисарай
В Бахчисарае суд наказал участников свадьбы за нацистские песни
Бахчисарайский суд наказал участников свадьбы за боевую песню украинских националистов
09:49 14.09.2022 (обновлено: 09:58 14.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Бахчисарайский районный суд привлек к административной ответственности организаторов и участников свадьбы за воспроизведение боевой песни украинских националистов. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Инцидент произошел 10 сентября в одном из ресторанов Бахчисарая. На свадьбе включили украинскую песню, которая, согласно заключению специалиста, является боевой песней запрещенной в России организации украинских националистов (ОУН)*. Кроме того, на этом же мероприятии "были осуществлены публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ", уточнили в суде.
"Лицам, привлеченным к административной ответственности, назначены различные наказания - от штрафов в размере 50 тысяч рублей, до административного ареста от 5 до 15 суток", - говорится в сообщении.
Всего к административной ответственности судом привлечены шесть правонарушителей.
* Запрещенная в России экстремистская организация