https://crimea.ria.ru/20220914/v-bakhchisarae-sud-nakazal-uchastnikov-svadby-za-natsistskie-pesni-1124497440.html

В Бахчисарае суд наказал участников свадьбы за нацистские песни

В Бахчисарае суд наказал участников свадьбы за нацистские песни - РИА Новости Крым, 14.09.2022

В Бахчисарае суд наказал участников свадьбы за нацистские песни

Бахчисарайский районный суд привлек к административной ответственности организаторов и участников свадьбы за воспроизведение боевой песни украинских... РИА Новости Крым, 14.09.2022

2022-09-14T09:49

2022-09-14T09:49

2022-09-14T09:58

закон и право

крым

бахчисарай

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Бахчисарайский районный суд привлек к административной ответственности организаторов и участников свадьбы за воспроизведение боевой песни украинских националистов. Об этом сообщили в пресс-службе суда.Инцидент произошел 10 сентября в одном из ресторанов Бахчисарая. На свадьбе включили украинскую песню, которая, согласно заключению специалиста, является боевой песней запрещенной в России организации украинских националистов (ОУН)*. Кроме того, на этом же мероприятии "были осуществлены публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ", уточнили в суде.Всего к административной ответственности судом привлечены шесть правонарушителей.* Запрещенная в России экстремистская организация

https://crimea.ria.ru/20220822/krymchanka-zaplatit-30-tysyach-za-diskreditatsiyu-rossiyskoy-armii-v-sotssetyakh-1124243167.html

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2022

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закон и право, крым, бахчисарай