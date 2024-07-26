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Переменчивое настроение: погода в Крыму на выходные - РИА Новости Крым, 26.07.2024
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Переменчивое настроение: погода в Крыму на выходные
Переменчивое настроение: погода в Крыму на выходные - РИА Новости Крым, 26.07.2024
Переменчивое настроение: погода в Крыму на выходные
В выходные в Крыму ожидаются локальные дожди с грозами и освежающий воздух. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды... РИА Новости Крым, 26.07.2024
2024-07-26T21:09
2024-07-26T21:09
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
погода в крыму
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новости крыма
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общество
температура морской воды в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В выходные в Крыму ожидаются локальные дожди с грозами и освежающий воздух. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. На выходных Крымский полуостров будет находиться под влиянием "циклонической депрессии" и холодного атмосферного западного фронта, отметил метеоролог. По словам Тишковца, в субботу ожидается небольшой дождь с грозой, температура воздуха днем понизится и составит +26... 31 градус. "Температура в ночные часы будет колебаться от +15 до +20", - добавил эксперт. А уже в воскресенье фон атмосферного давления будет расти и вероятность осадков сократится до минимума, сообщил Тишковец. "Солнечно, практически никаких осадков не будет, ветер развернется на западные рубежи, соответственно ночью это +16... +21, в дневные часы воздух начнет сильнее прогреваться, до +30... +35 градусов", - добавил эксперт. При этом температура воды на пляжах Крымского полуострова уже достаточно высокая - варьируется от +24 до +26 градусов, "практически парное молоко". В целом эксперт отметил, что температурные показатели в Крыму на текущий момент превышают норму. Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев призвал не ходить в леса - опасность пожаров не снятаГрозит ли Крыму дефицит питьевой воды из-за аномальной жарыЖара в Крыму: изменятся ли цены на борщевой наборЭкстремальная жара в Крыму - "сгорит" ли урожай
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода в крыму, крымская погода, новости крыма, крым, общество, температура морской воды в крыму
Переменчивое настроение: погода в Крыму на выходные

В Крыму на выходных ожидаются локальные дожди и повышение температуры – ФОБОС

21:09 26.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАрпатский водопад
Арпатский водопад - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В выходные в Крыму ожидаются локальные дожди с грозами и освежающий воздух. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
На выходных Крымский полуостров будет находиться под влиянием "циклонической депрессии" и холодного атмосферного западного фронта, отметил метеоролог.
"Местами соберутся башенки кучево-дождевых облаков, кое-где прольется скоротечный дождь, прогремит мозаичная гроза. Температура воздуха где-то от +27 до +32 градусов, что укладывается в рамки климатической многолетней нормы", - прогнозирует эксперт.
По словам Тишковца, в субботу ожидается небольшой дождь с грозой, температура воздуха днем понизится и составит +26... 31 градус.
"Температура в ночные часы будет колебаться от +15 до +20", - добавил эксперт.
А уже в воскресенье фон атмосферного давления будет расти и вероятность осадков сократится до минимума, сообщил Тишковец.
"Солнечно, практически никаких осадков не будет, ветер развернется на западные рубежи, соответственно ночью это +16... +21, в дневные часы воздух начнет сильнее прогреваться, до +30... +35 градусов", - добавил эксперт.
При этом температура воды на пляжах Крымского полуострова уже достаточно высокая - варьируется от +24 до +26 градусов, "практически парное молоко".
В целом эксперт отметил, что температурные показатели в Крыму на текущий момент превышают норму.
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Центр погоды "ФОБОС"Евгений ТишковецПогода в КрымуКрымская погодаНовости КрымаКрымОбществоТемпература морской воды в Крыму
 
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