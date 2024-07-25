Развожаев призвал не ходить в леса - опасность пожаров не снята
В Севастополе сохраняется опасность лесных пожаров - Развожаев
© Минприроды Краснодарского краяЛесной пожар
© Минприроды Краснодарского края
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе продолжает действовать особый противопожарный режим, леса закрыты для посещения. С призывам отказаться от лесных прогулок в эфире местного телеканала СТС к жителям и гостям города обратился губернатор Михаил Развожаев.
"У нас особый противопожарный режим введен, запрет на посещение лесов, на разжигание огня, мангалов. Огромная просьба меры соблюдать. У нас есть площадки, где это разрешено, но нужно понимать, что не в особо опасный период", - призвал губернатор.
Он подчеркнул, что лесные пожары могут стать причиной гибели краснокнижных можжевельников, напомнил, что все средства для патрулирования и оперативного тушения в городе есть, но многое зависит от самих жителей и гостей региона.
"Пожаров уже было много. Слава Богу, ни к каким жертвам и причинению ущерба хозяйственной деятельности они не привели - здесь большое спасибо спасательным службам. Сейчас жара идет на спад, но режим сохраняется, поскольку за время жары высохла трава и опасность все еще есть", - констатировал Развожаев.
За последнее время в Крыму и Севастополе фиксируют многочисленные пожары на природных территориях. В частности, в селе Верхнесадовое в Севастополе 13 июля горели 4 га леса, в Балаклавском районе спасатели тушат пожар, охвативший 2 гектара лесной территории, 15 июля жителей частных домов на Северной стороне Севастополя пришлось эвакуировать из-за крупного возгорания на приусадебных участках. 22 июля Севприроднадзор ввел ограничение на въезд в леса региона.
Лестные пожары быстро распространяются, сопровождаются большим задымлением и высоким числом вредных и опасных веществ, что составляет главную опасность. Жителей и гостей полуострова просят соблюдать запрет на разведение костров и сжигание мусора, а также предупреждают об ответственности за такие нарушения. С 17 апреля на полуострове установлен особый противопожарный режим.
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