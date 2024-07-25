Рейтинг@Mail.ru
Развожаев призвал не ходить в леса - опасность пожаров не снята - РИА Новости Крым, 25.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240725/razvozhaev-prizval-ne-khodit-v-lesa---opasnost-pozharov-ne-snyata-1139131537.html
Развожаев призвал не ходить в леса - опасность пожаров не снята
Развожаев призвал не ходить в леса - опасность пожаров не снята - РИА Новости Крым, 25.07.2024
Развожаев призвал не ходить в леса - опасность пожаров не снята
В Севастополе продолжает действовать особый противопожарный режим, леса закрыты для посещения. С призывам отказаться от лесных прогулок в эфире местного... РИА Новости Крым, 25.07.2024
2024-07-25T21:39
2024-07-25T21:39
пожар
противопожарный режим
севастополь
михаил развожаев
крым
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0e/1138856544_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_e34da9fb21d9f014a77fc3b649e0fa67.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе продолжает действовать особый противопожарный режим, леса закрыты для посещения. С призывам отказаться от лесных прогулок в эфире местного телеканала СТС к жителям и гостям города обратился губернатор Михаил Развожаев.Он подчеркнул, что лесные пожары могут стать причиной гибели краснокнижных можжевельников, напомнил, что все средства для патрулирования и оперативного тушения в городе есть, но многое зависит от самих жителей и гостей региона.За последнее время в Крыму и Севастополе фиксируют многочисленные пожары на природных территориях. В частности, в селе Верхнесадовое в Севастополе 13 июля горели 4 га леса, в Балаклавском районе спасатели тушат пожар, охвативший 2 гектара лесной территории, 15 июля жителей частных домов на Северной стороне Севастополя пришлось эвакуировать из-за крупного возгорания на приусадебных участках. 22 июля Севприроднадзор ввел ограничение на въезд в леса региона.Лестные пожары быстро распространяются, сопровождаются большим задымлением и высоким числом вредных и опасных веществ, что составляет главную опасность. Жителей и гостей полуострова просят соблюдать запрет на разведение костров и сжигание мусора, а также предупреждают об ответственности за такие нарушения. С 17 апреля на полуострове установлен особый противопожарный режим.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе закрывают леса - где оставят доступ к местам отдыхаВ Крыму на четверть выросло число пожаровПожароопасный сезон-2024: какие регионы в зоне риска
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0e/1138856544_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_9139ce783505db67041df3e78ddbdc5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пожар, противопожарный режим, севастополь, михаил развожаев, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя
Развожаев призвал не ходить в леса - опасность пожаров не снята

В Севастополе сохраняется опасность лесных пожаров - Развожаев

21:39 25.07.2024
 
© Минприроды Краснодарского краяЛесной пожар
Лесной пожар
© Минприроды Краснодарского края
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе продолжает действовать особый противопожарный режим, леса закрыты для посещения. С призывам отказаться от лесных прогулок в эфире местного телеканала СТС к жителям и гостям города обратился губернатор Михаил Развожаев.
"У нас особый противопожарный режим введен, запрет на посещение лесов, на разжигание огня, мангалов. Огромная просьба меры соблюдать. У нас есть площадки, где это разрешено, но нужно понимать, что не в особо опасный период", - призвал губернатор.
Он подчеркнул, что лесные пожары могут стать причиной гибели краснокнижных можжевельников, напомнил, что все средства для патрулирования и оперативного тушения в городе есть, но многое зависит от самих жителей и гостей региона.
"Пожаров уже было много. Слава Богу, ни к каким жертвам и причинению ущерба хозяйственной деятельности они не привели - здесь большое спасибо спасательным службам. Сейчас жара идет на спад, но режим сохраняется, поскольку за время жары высохла трава и опасность все еще есть", - констатировал Развожаев.
За последнее время в Крыму и Севастополе фиксируют многочисленные пожары на природных территориях. В частности, в селе Верхнесадовое в Севастополе 13 июля горели 4 га леса, в Балаклавском районе спасатели тушат пожар, охвативший 2 гектара лесной территории, 15 июля жителей частных домов на Северной стороне Севастополя пришлось эвакуировать из-за крупного возгорания на приусадебных участках. 22 июля Севприроднадзор ввел ограничение на въезд в леса региона.
Лестные пожары быстро распространяются, сопровождаются большим задымлением и высоким числом вредных и опасных веществ, что составляет главную опасность. Жителей и гостей полуострова просят соблюдать запрет на разведение костров и сжигание мусора, а также предупреждают об ответственности за такие нарушения. С 17 апреля на полуострове установлен особый противопожарный режим.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе закрывают леса - где оставят доступ к местам отдыха
В Крыму на четверть выросло число пожаров
Пожароопасный сезон-2024: какие регионы в зоне риска
 
ПожарПротивопожарный режимСевастопольМихаил РазвожаевКрымНовости КрымаБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:55Главные новости Крыма: 25 июля
22:31Американские ракеты в ФРГ - Госдеп заявил о готовности диалога с Россией
22:22Владыка Тихон берет в управление Феодосийскую епархию
22:17Главное за день: 25 июля
21:39Развожаев призвал не ходить в леса - опасность пожаров не снята
21:21Витаминный сезон - цены на фрукты и ягоды в Крыму
21:07Путин поручил подготовить план строительства наццентра "Россия"
20:55В Севастополе сразу три ДТП с детьми за день - есть пострадавшие
20:27Жителю Севастополя грозит 15 суток за гимн националистов
20:05"СВОи люди": самое сложное и самое главное – вернуться домой
19:45Откровенная ложь: эксперт оценил обращение Байдена к нации
19:19В сафари-парке в Крыму поселились более 200 животных из новых регионов
18:55Киев ни при каких условиях не получит передышку на поле боя – Небензя
18:30Гладков: ВСУ сбросили взрывчатку на жилой дом в селе
18:21Путин обновил состав президиума Госсовета
18:12Правами русских на Украине не торгуем: Небензя жестко ответил Джонсону
18:01В Керчи иномарка сбила трехлетнего ребенка - малыш в больнице
17:52В Крыму созрел урожай легендарного средства от кашля
17:40США стремятся к масштабной милитаризации Черного моря – Патрушев
17:04Не грози РФ из Бундесвера - чем и для кого опасны ракеты США в Германии
Лента новостейМолния