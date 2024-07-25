https://crimea.ria.ru/20240725/razvozhaev-prizval-ne-khodit-v-lesa---opasnost-pozharov-ne-snyata-1139131537.html

Развожаев призвал не ходить в леса - опасность пожаров не снята

Развожаев призвал не ходить в леса - опасность пожаров не снята - РИА Новости Крым, 25.07.2024

Развожаев призвал не ходить в леса - опасность пожаров не снята

В Севастополе продолжает действовать особый противопожарный режим, леса закрыты для посещения. С призывам отказаться от лесных прогулок в эфире местного... РИА Новости Крым, 25.07.2024

2024-07-25T21:39

2024-07-25T21:39

2024-07-25T21:39

пожар

противопожарный режим

севастополь

михаил развожаев

крым

новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе продолжает действовать особый противопожарный режим, леса закрыты для посещения. С призывам отказаться от лесных прогулок в эфире местного телеканала СТС к жителям и гостям города обратился губернатор Михаил Развожаев.Он подчеркнул, что лесные пожары могут стать причиной гибели краснокнижных можжевельников, напомнил, что все средства для патрулирования и оперативного тушения в городе есть, но многое зависит от самих жителей и гостей региона.За последнее время в Крыму и Севастополе фиксируют многочисленные пожары на природных территориях. В частности, в селе Верхнесадовое в Севастополе 13 июля горели 4 га леса, в Балаклавском районе спасатели тушат пожар, охвативший 2 гектара лесной территории, 15 июля жителей частных домов на Северной стороне Севастополя пришлось эвакуировать из-за крупного возгорания на приусадебных участках. 22 июля Севприроднадзор ввел ограничение на въезд в леса региона.Лестные пожары быстро распространяются, сопровождаются большим задымлением и высоким числом вредных и опасных веществ, что составляет главную опасность. Жителей и гостей полуострова просят соблюдать запрет на разведение костров и сжигание мусора, а также предупреждают об ответственности за такие нарушения. С 17 апреля на полуострове установлен особый противопожарный режим.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе закрывают леса - где оставят доступ к местам отдыхаВ Крыму на четверть выросло число пожаровПожароопасный сезон-2024: какие регионы в зоне риска

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пожар, противопожарный режим, севастополь, михаил развожаев, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя