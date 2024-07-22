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В Севастополе закрывают леса - где оставят доступ к местам отдыха - РИА Новости Крым, 22.07.2024
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В Севастополе закрывают леса - где оставят доступ к местам отдыха
В Севастополе закрывают леса - где оставят доступ к местам отдыха - РИА Новости Крым, 22.07.2024
В Севастополе закрывают леса - где оставят доступ к местам отдыха
В Севастополе вводится отграничение на въезд в леса в связи с высокой пожарной опасностью, однако ряд природных территорий оставят доступными для отдыха... РИА Новости Крым, 22.07.2024
2024-07-22T14:20
2024-07-22T14:20
севастополь
леса крыма
природа
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе вводится отграничение на въезд в леса в связи с высокой пожарной опасностью, однако ряд природных территорий оставят доступными для отдыха туристов, сообщил в понедельник губернатор города Михаил Развожаев со ссылкой на соответствующее решение Севприроднадзора.Он уточнил, что въезды в леса перекрыты шлагбаумами, а их патрулирование усилено. При этом доступными для отдыха граждан остаются Сапун-Гора, береговая линия урочища "Золотой пляж", урочища "Ближний пляж", "Торопова дача" и "Аязьма", зоны отдыха "Алсу", "Сухая речка", "Узунджа", скала Парус и мыс Сарыч, "Турецкая поляна", Парк 35-летия Победы, а также третий кордон."Разводить костры и пользоваться мангалами запрещено везде, кроме "Тороповой дачи". Ограничения продлятся три недели. В дальнейшем будем ориентироваться на погоду и класс пожарной опасности", - уточнил губернаторС 18 июля в Крыму продлено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности. Как сообщалось, с 17 апреля 2024 года на территории полуострова действует особый противопожарный режим.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на четверть выросло число пожаровВ Ялтинском заповеднике закрывают туристические маршрутыОсторожно – сухая трава: в Крыму растет количество пожаров
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севастополь, леса крыма, природа, михаил развожаев, общество, безопасность, пожарная безопасность, новости крыма, крым
В Севастополе закрывают леса - где оставят доступ к местам отдыха

Севприроднадзор вводит ограничение на въезд в леса - Развожаев

14:20 22.07.2024
 
© Пресс-служба администрации СимферополяВ Крыму ввели запрет на посещение лесов
В Крыму ввели запрет на посещение лесов
© Пресс-служба администрации Симферополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе вводится отграничение на въезд в леса в связи с высокой пожарной опасностью, однако ряд природных территорий оставят доступными для отдыха туристов, сообщил в понедельник губернатор города Михаил Развожаев со ссылкой на соответствующее решение Севприроднадзора.
"Начиная с 26 июля, въезжать или заходить в леса смогут только сотрудники экстренных служб, сотрудники Севприроднадзора, лесники, а также люди, которым нужно проехать к своему дому или к даче — при условии, что другой дороги, кроме лесной, нет", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что въезды в леса перекрыты шлагбаумами, а их патрулирование усилено. При этом доступными для отдыха граждан остаются Сапун-Гора, береговая линия урочища "Золотой пляж", урочища "Ближний пляж", "Торопова дача" и "Аязьма", зоны отдыха "Алсу", "Сухая речка", "Узунджа", скала Парус и мыс Сарыч, "Турецкая поляна", Парк 35-летия Победы, а также третий кордон.
"Разводить костры и пользоваться мангалами запрещено везде, кроме "Тороповой дачи". Ограничения продлятся три недели. В дальнейшем будем ориентироваться на погоду и класс пожарной опасности", - уточнил губернатор
С 18 июля в Крыму продлено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности. Как сообщалось, с 17 апреля 2024 года на территории полуострова действует особый противопожарный режим.
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СевастопольЛеса КрымаПриродаМихаил РазвожаевОбществоБезопасностьПожарная безопасностьНовости КрымаКрым
 
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