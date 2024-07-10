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В Крыму на четверть выросло число пожаров

В Крыму на четверть выросло число пожаров - РИА Новости Крым, 10.07.2024

В Крыму на четверть выросло число пожаров

В Крыму на 25% увеличилось количество пожаров. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал замначальника Главного управления – начальник управления... РИА Новости Крым, 10.07.2024

2024-07-10T21:36

2024-07-10T21:36

2024-07-10T21:02

пожар

игорь скуртул

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В Крыму на 25% увеличилось количество пожаров. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал замначальника Главного управления – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РК, полковник внутренней службы Игорь Скуртул.По его словам, в 80% случаев гибель на пожаре связана с тем, что человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уснул с сигаретой в постели. Кроме того, пожары нередко случаются из-за электрооборудования и перегрузки электросетей.Сколько стоит костер в лесу: штрафы в пожароопасный сезон в Крыму выросли >>В начале июня сообщалось, что в Крыму растет число возгораний сухой травы. В МЧС подчеркнули, что такие пожары быстро распространяются, сопровождаются большим задымлением с вредными и опасными веществами, что составляет главную опасность. В этой связи жителей и гостей полуострова просят соблюдать запрет на разведение костров и сжигание мусора, а также предупреждают об ответственности за такие нарушения.Как правильно поставить мангал на даче: в МЧС рассказали правила >>На территории всего Крыма с 17 апреля введен особый противопожарный режим. Мера принята для предупреждения распространения пожаров и снижения угрозы возможных чрезвычайных ситуаций в регионе.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялтинском заповеднике закрывают туристические маршрутыПожароопасный сезон-2024: какие регионы в зоне рискаПятый класс пожарной опасности объявлен в трех районах Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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