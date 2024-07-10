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В Крыму на четверть выросло число пожаров - РИА Новости Крым, 10.07.2024
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В Крыму на четверть выросло число пожаров
В Крыму на четверть выросло число пожаров - РИА Новости Крым, 10.07.2024
В Крыму на четверть выросло число пожаров
В Крыму на 25% увеличилось количество пожаров. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал замначальника Главного управления – начальник управления... РИА Новости Крым, 10.07.2024
2024-07-10T21:36
2024-07-10T21:02
пожар
игорь скуртул
гу мчс рф по республике крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В Крыму на 25% увеличилось количество пожаров. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал замначальника Главного управления – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РК, полковник внутренней службы Игорь Скуртул.По его словам, в 80% случаев гибель на пожаре связана с тем, что человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уснул с сигаретой в постели. Кроме того, пожары нередко случаются из-за электрооборудования и перегрузки электросетей.Сколько стоит костер в лесу: штрафы в пожароопасный сезон в Крыму выросли &gt;&gt;В начале июня сообщалось, что в Крыму растет число возгораний сухой травы. В МЧС подчеркнули, что такие пожары быстро распространяются, сопровождаются большим задымлением с вредными и опасными веществами, что составляет главную опасность. В этой связи жителей и гостей полуострова просят соблюдать запрет на разведение костров и сжигание мусора, а также предупреждают об ответственности за такие нарушения.Как правильно поставить мангал на даче: в МЧС рассказали правила &gt;&gt;На территории всего Крыма с 17 апреля введен особый противопожарный режим. Мера принята для предупреждения распространения пожаров и снижения угрозы возможных чрезвычайных ситуаций в регионе.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялтинском заповеднике закрывают туристические маршрутыПожароопасный сезон-2024: какие регионы в зоне рискаПятый класс пожарной опасности объявлен в трех районах Крыма
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пожар, игорь скуртул, гу мчс рф по республике крым, пожароопасный сезон в крыму, крым, статистика, новости крыма
В Крыму на четверть выросло число пожаров

В Крыму на 25 процентов выросло число пожаров – МЧС

21:36 10.07.2024
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В Крыму на 25% увеличилось количество пожаров. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал замначальника Главного управления – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РК, полковник внутренней службы Игорь Скуртул.
"Рост числа пожаров в Республике Крым составляет уже более 25 процентов. В этом году их произошло уже около 1600, а за аналогичный период прошлого года 1200. В этом году на пожарах погибли уже 37 человек", - сказал Скуртул.
По его словам, в 80% случаев гибель на пожаре связана с тем, что человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уснул с сигаретой в постели. Кроме того, пожары нередко случаются из-за электрооборудования и перегрузки электросетей.
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"Человеческий фактор – это основная причина возникновения пожаров. Если брать в процентном соотношении, то более 75% возгораний происходят из-за человеческого фактора - выброшенной окурок или неправильно затушенный костер. В меньшей степени электрика и поджоги, которые составляют около 3%", - уточнил он.

В начале июня сообщалось, что в Крыму растет число возгораний сухой травы. В МЧС подчеркнули, что такие пожары быстро распространяются, сопровождаются большим задымлением с вредными и опасными веществами, что составляет главную опасность. В этой связи жителей и гостей полуострова просят соблюдать запрет на разведение костров и сжигание мусора, а также предупреждают об ответственности за такие нарушения.
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"Штрафы для граждан составляют от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 60 тысяч, для индивидуальных предпринимателей – от 60 до 80 тысяч, для юрлиц – от 400 до 800 тысяч рублей", – напомнили в МЧС.
На территории всего Крыма с 17 апреля введен особый противопожарный режим. Мера принята для предупреждения распространения пожаров и снижения угрозы возможных чрезвычайных ситуаций в регионе.
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