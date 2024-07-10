В Крыму на четверть выросло число пожаров
В Крыму на 25 процентов выросло число пожаров – МЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В Крыму на 25% увеличилось количество пожаров. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал замначальника Главного управления – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РК, полковник внутренней службы Игорь Скуртул.
"Рост числа пожаров в Республике Крым составляет уже более 25 процентов. В этом году их произошло уже около 1600, а за аналогичный период прошлого года 1200. В этом году на пожарах погибли уже 37 человек", - сказал Скуртул.
По его словам, в 80% случаев гибель на пожаре связана с тем, что человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уснул с сигаретой в постели. Кроме того, пожары нередко случаются из-за электрооборудования и перегрузки электросетей.
"Человеческий фактор – это основная причина возникновения пожаров. Если брать в процентном соотношении, то более 75% возгораний происходят из-за человеческого фактора - выброшенной окурок или неправильно затушенный костер. В меньшей степени электрика и поджоги, которые составляют около 3%", - уточнил он.
В начале июня сообщалось, что в Крыму растет число возгораний сухой травы. В МЧС подчеркнули, что такие пожары быстро распространяются, сопровождаются большим задымлением с вредными и опасными веществами, что составляет главную опасность. В этой связи жителей и гостей полуострова просят соблюдать запрет на разведение костров и сжигание мусора, а также предупреждают об ответственности за такие нарушения.
"Штрафы для граждан составляют от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 60 тысяч, для индивидуальных предпринимателей – от 60 до 80 тысяч, для юрлиц – от 400 до 800 тысяч рублей", – напомнили в МЧС.
На территории всего Крыма с 17 апреля введен особый противопожарный режим. Мера принята для предупреждения распространения пожаров и снижения угрозы возможных чрезвычайных ситуаций в регионе.
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