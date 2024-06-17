https://crimea.ria.ru/20240617/v-yaltinskom-zapovednike-zakryvayut-turisticheskie-marshruty-1138122950.html

В Ялтинском заповеднике закрывают туристические маршруты

В Ялтинском заповеднике закрывают туристические маршруты - РИА Новости Крым, 17.06.2024

В Ялтинском заповеднике закрывают туристические маршруты

На территории Ялтинского горно-лесного заповедника с понедельника ограничивают посещение части туристических маршрутов и троп. Это связано с введением особого... РИА Новости Крым, 17.06.2024

2024-06-17T07:47

2024-06-17T07:47

2024-06-17T07:47

заповедники крыма

крым

ялта

природа

экология

пожароопасный сезон в крыму

новости крыма

туризм в крыму

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/11/1134262966_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_5fb19618bc6300880ce2f5357b91df8f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. На территории Ялтинского горно-лесного заповедника с понедельника ограничивают посещение части туристических маршрутов и троп. Это связано с введением особого противопожарного режима, сообщает пресс-служба "Заповедного Крыма".Для посещения будут закрыты Кореизская, Боткинская, Таракташская тропы, а также Иограф и Еврейская. Кроме того, в связи с участившимися случаями возгораний запрет устанавливается на маршрутах, посещение которых в данный период особенно нежелательно, акцентируют в пресс-службе.При этом часть эколого-просветительских маршрутов остается доступной для посещения при условии соблюдения требований противопожарной безопасности.За нарушение этих требований законом предусмотрена ответственность вплоть до уголовной. Сумма штрафа в период действия особого противопожарного режима выросла и достигает 800 тысяч рублей.7 июня а Ялте, а также Симферопольском и Белогорском районах Крыма был объявлен пятый, наивысший класс пожарной опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Последствия Эль-Ниньо: в Крыму прогнозируют аномально жаркое летоОсторожно – сухая трава: в Крыму растет количество пожаровЛеса Крыма под запретом до конца июня

заповедники крыма

крым

ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заповедники крыма, крым, ялта, природа, экология, пожароопасный сезон в крыму, новости крыма, туризм в крыму, туризм