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В Ялтинском заповеднике закрывают туристические маршруты
В Ялтинском заповеднике закрывают туристические маршруты - РИА Новости Крым, 17.06.2024
В Ялтинском заповеднике закрывают туристические маршруты
На территории Ялтинского горно-лесного заповедника с понедельника ограничивают посещение части туристических маршрутов и троп. Это связано с введением особого... РИА Новости Крым, 17.06.2024
2024-06-17T07:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. На территории Ялтинского горно-лесного заповедника с понедельника ограничивают посещение части туристических маршрутов и троп. Это связано с введением особого противопожарного режима, сообщает пресс-служба "Заповедного Крыма".Для посещения будут закрыты Кореизская, Боткинская, Таракташская тропы, а также Иограф и Еврейская. Кроме того, в связи с участившимися случаями возгораний запрет устанавливается на маршрутах, посещение которых в данный период особенно нежелательно, акцентируют в пресс-службе.При этом часть эколого-просветительских маршрутов остается доступной для посещения при условии соблюдения требований противопожарной безопасности.За нарушение этих требований законом предусмотрена ответственность вплоть до уголовной. Сумма штрафа в период действия особого противопожарного режима выросла и достигает 800 тысяч рублей.7 июня а Ялте, а также Симферопольском и Белогорском районах Крыма был объявлен пятый, наивысший класс пожарной опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Последствия Эль-Ниньо: в Крыму прогнозируют аномально жаркое летоОсторожно – сухая трава: в Крыму растет количество пожаровЛеса Крыма под запретом до конца июня
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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заповедники крыма, крым, ялта, природа, экология, пожароопасный сезон в крыму, новости крыма, туризм в крыму, туризм
В Ялтинском заповеднике закрывают туристические маршруты
В Ялтинском заповеднике закрывают туристические маршруты из-за высокой пожароопасности
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. На территории Ялтинского горно-лесного заповедника с понедельника ограничивают посещение части туристических маршрутов и троп. Это связано с введением особого противопожарного режима, сообщает пресс-служба "Заповедного Крыма".
"С 17 июня часть маршрутов Ялтинского горно-лесного заповедника закрывается на 21 день в связи с прогнозируемым установлением 4-го и 5-го классов пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Для посещения будут закрыты Кореизская, Боткинская, Таракташская тропы, а также Иограф и Еврейская.
Кроме того, в связи с участившимися случаями возгораний запрет устанавливается на маршрутах, посещение которых в данный период особенно нежелательно, акцентируют в пресс-службе.
"Это маршруты, на которых есть насаждения хвойных молодняков, - они отнесены к первому классу природной пожарной опасности, а также имеющие труднодоступную местность для пожаротушения", - утверждают в ведомстве.
При этом часть эколого-просветительских маршрутов остается доступной для посещения при условии соблюдения требований противопожарной безопасности.
За нарушение этих требований законом предусмотрена ответственность
вплоть до уголовной. Сумма штрафа в период действия особого противопожарного режима выросла и достигает 800 тысяч рублей.
7 июня а Ялте, а также Симферопольском и Белогорском районах Крыма был объявлен
пятый, наивысший класс пожарной опасности.
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