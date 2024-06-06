https://crimea.ria.ru/20240606/posledstviya-el-nino-v-krymu-prognoziruyut-anomalno-zharkoe-leto-1137908959.html

Последствия Эль-Ниньо: в Крыму прогнозируют аномально жаркое лето

Последствия Эль-Ниньо: в Крыму прогнозируют аномально жаркое лето - РИА Новости Крым, 06.06.2024

Последствия Эль-Ниньо: в Крыму прогнозируют аномально жаркое лето

Особенно высокие температуры ожидаются этим летом в Крыму. Связано это с природным явлением Эль-Ниньо, которое хоть и завершается, но еще продолжает оказывать... РИА Новости Крым, 06.06.2024

2024-06-06T16:09

2024-06-06T16:09

2024-06-06T16:09

крым

роман вильфанд

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гидрометцентр россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Особенно высокие температуры ожидаются этим летом в Крыму. Связано это с природным явлением Эль-Ниньо, которое хоть и завершается, но еще продолжает оказывать влияние на климат в мире. Об этом сообщил научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Он объяснил, что Эль-Ниньо вызван существенным повышением температуры воды на востоке экваториальной части Тихого океана. Позже процесс распространился на весь тропический пояс, а затем и на более умеренные широты."По оценкам специалистов, вероятность того, что вместо Эль-Ниньо наступит противоположное Ла-Ниньо, когда заметно понижается температура в этих же акваториях Тихого океана, в июле-сентябре – 60% в августе-сентябре – 70%", - пояснил научный руководитель гидрометцентра.Вильфанд отметил, что в апреле и мае этого года в Крыму выпало меньше трети нормы осадков. В ближайшую декаду, с 6 по 15 июня, по прогнозу синоптиков, на большей части страны, в том числе в Крыму, также ожидается температура воздуха выше нормы.И добавил, что на полуострове сохраняется высокий класс пожарной опасности.В Крыму с 6 по 26 июня введен запрет на посещение лесов из-за пятого класса пожарной опасности. Особый противопожарный режим установлен на территории полуострова с 17 апреля. Читайте также на РИА Новости Крым:Температура воды в Черном море поднялась до +22 градусовНа 7 градусов выше нормы: Крым ждут аномально жаркие четыре дняВ Крыму аномальная жара: как защитить питомца от перегрева

https://crimea.ria.ru/20240521/v-krymu-nachalas-zasukha--agrarii-spisyvayut-posevy-1137450307.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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