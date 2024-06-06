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Последствия Эль-Ниньо: в Крыму прогнозируют аномально жаркое лето
Последствия Эль-Ниньо: в Крыму прогнозируют аномально жаркое лето - РИА Новости Крым, 06.06.2024
Последствия Эль-Ниньо: в Крыму прогнозируют аномально жаркое лето
Особенно высокие температуры ожидаются этим летом в Крыму. Связано это с природным явлением Эль-Ниньо, которое хоть и завершается, но еще продолжает оказывать... РИА Новости Крым, 06.06.2024
2024-06-06T16:09
2024-06-06T16:09
2024-06-06T16:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Особенно высокие температуры ожидаются этим летом в Крыму. Связано это с природным явлением Эль-Ниньо, которое хоть и завершается, но еще продолжает оказывать влияние на климат в мире. Об этом сообщил научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Он объяснил, что Эль-Ниньо вызван существенным повышением температуры воды на востоке экваториальной части Тихого океана. Позже процесс распространился на весь тропический пояс, а затем и на более умеренные широты."По оценкам специалистов, вероятность того, что вместо Эль-Ниньо наступит противоположное Ла-Ниньо, когда заметно понижается температура в этих же акваториях Тихого океана, в июле-сентябре – 60% в августе-сентябре – 70%", - пояснил научный руководитель гидрометцентра.Вильфанд отметил, что в апреле и мае этого года в Крыму выпало меньше трети нормы осадков. В ближайшую декаду, с 6 по 15 июня, по прогнозу синоптиков, на большей части страны, в том числе в Крыму, также ожидается температура воздуха выше нормы.И добавил, что на полуострове сохраняется высокий класс пожарной опасности.В Крыму с 6 по 26 июня введен запрет на посещение лесов из-за пятого класса пожарной опасности. Особый противопожарный режим установлен на территории полуострова с 17 апреля. Читайте также на РИА Новости Крым:Температура воды в Черном море поднялась до +22 градусовНа 7 градусов выше нормы: Крым ждут аномально жаркие четыре дняВ Крыму аномальная жара: как защитить питомца от перегрева
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Последствия Эль-Ниньо: в Крыму прогнозируют аномально жаркое лето
Экстремально жаркое лето ожидается в Крыму в 2024 году из-за Эль-Ниньо – Вильфанд
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Особенно высокие температуры ожидаются этим летом в Крыму. Связано это с природным явлением Эль-Ниньо, которое хоть и завершается, но еще продолжает оказывать влияние на климат в мире. Об этом сообщил научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
"Эль-Ниньо, которое началось год назад, в мае-июне 2023 года, было настолько сильным, что влияние его распространилось далеко за пределы экватора и тропиков. Сейчас температура в умеренных широтах экстремально высокая. И влияние его продолжается", - сказал Роман Вильфанд.
Он объяснил, что Эль-Ниньо вызван существенным повышением температуры воды на востоке экваториальной части Тихого океана. Позже процесс распространился на весь тропический пояс, а затем и на более умеренные широты.
"По оценкам специалистов, вероятность того, что вместо Эль-Ниньо наступит противоположное Ла-Ниньо, когда заметно понижается температура в этих же акваториях Тихого океана, в июле-сентябре – 60% в августе-сентябре – 70%", - пояснил научный руководитель гидрометцентра.
Вильфанд отметил, что в апреле и мае этого года в Крыму выпало меньше трети нормы осадков. В ближайшую декаду, с 6 по 15 июня, по прогнозу синоптиков, на большей части страны, в том числе в Крыму, также ожидается температура воздуха выше нормы.
"Особенно высокая температура прогнозируется на юге: в Ростовской области, в Краснодарском крае и в Крыму. До конца этой недели и в начале следующей температуры в Крыму, Краснодарском крае будут в диапазоне +32..36 градусов", - сообщил Вильфанд.
И добавил, что на полуострове сохраняется высокий класс пожарной опасности.
В Крыму с 6 по 26 июня введен запрет на посещение лесов
из-за пятого класса пожарной опасности. Особый противопожарный режим установлен
на территории полуострова с 17 апреля.
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