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Температура воды в Черном море поднялась до +22 градусов

Температура воды в Черном море поднялась до +22 градусов - РИА Новости Крым, 05.06.2024

Температура воды в Черном море поднялась до +22 градусов

Температура воды в Черном и Азовском морях продолжает расти. На полуострове зафиксирована рекордная жара за 49 лет. Об этом РИА Новости Крым рассказала... РИА Новости Крым, 05.06.2024

2024-06-05T12:12

2024-06-05T12:12

2024-06-05T12:12

температура морской воды в крыму

татьяна любецкая

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крымская погода

черное море

азовское море

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Температура воды в Черном и Азовском морях продолжает расти. На полуострове зафиксирована рекордная жара за 49 лет. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского Гидрометцентра Татьяна Любецкая.Во вторник, 4 июня, по информации Гидрометцентра РК, был перекрыт абсолютный максимум температуры в Симферополе - 33,6 градусов. Это на 0,6 градусов выше, чем в 1975 году.До конца недели синоптики прогнозируют временное ослабление жары, северный ветер и отсутствие осадков.Днем в степных и предгорных районах Крыма столбики термометров поднимутся до отметок +31 и +32, а на побережье +27..+28 градусов."На следующей неделе снова температуры будут высокие: днем +29..+34, ночью +17…+22", - рассказала Татьяна Любецкая.В начале недели температура воды в Черном море не превышала +20 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму летом будет аномальная жара: прогноз климатолога"Ломка" в атмосфере и Эль-Ниньо: каким будет в Крыму лето 2024 годаПри какой температуре воды могут закрыть пляжи в Крыму

черное море

азовское море

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2024

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