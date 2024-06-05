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Температура воды в Черном море поднялась до +22 градусов
Температура воды в Черном море поднялась до +22 градусов - РИА Новости Крым, 05.06.2024
Температура воды в Черном море поднялась до +22 градусов
Температура воды в Черном и Азовском морях продолжает расти. На полуострове зафиксирована рекордная жара за 49 лет. Об этом РИА Новости Крым рассказала... РИА Новости Крым, 05.06.2024
2024-06-05T12:12
2024-06-05T12:12
2024-06-05T12:12
температура морской воды в крыму
татьяна любецкая
погода в крыму
крымская погода
черное море
азовское море
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Температура воды в Черном и Азовском морях продолжает расти. На полуострове зафиксирована рекордная жара за 49 лет. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского Гидрометцентра Татьяна Любецкая.Во вторник, 4 июня, по информации Гидрометцентра РК, был перекрыт абсолютный максимум температуры в Симферополе - 33,6 градусов. Это на 0,6 градусов выше, чем в 1975 году.До конца недели синоптики прогнозируют временное ослабление жары, северный ветер и отсутствие осадков.Днем в степных и предгорных районах Крыма столбики термометров поднимутся до отметок +31 и +32, а на побережье +27..+28 градусов."На следующей неделе снова температуры будут высокие: днем +29..+34, ночью +17…+22", - рассказала Татьяна Любецкая.В начале недели температура воды в Черном море не превышала +20 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму летом будет аномальная жара: прогноз климатолога"Ломка" в атмосфере и Эль-Ниньо: каким будет в Крыму лето 2024 годаПри какой температуре воды могут закрыть пляжи в Крыму
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Температура воды в Черном море поднялась до +22 градусов
Вода в Черном море у берегов Крыма прогрелась до +22 градусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым, Анна Карпенко.
Температура воды в Черном и Азовском морях продолжает расти. На полуострове зафиксирована рекордная жара за 49 лет. Об этом РИА Новости Крым
рассказала начальник республиканского Гидрометцентра Татьяна Любецкая.
"Вода в море в Феодосии +22 градуса, в Евпатории +21, в Севастополе +21, в Алуште +18, в Ялте +21. Азовское море прогрелось также до температуры +22 градуса, в Керченском проливе температура воды +21 градус", - сообщила Татьяна Любецкая.
Во вторник, 4 июня, по информации Гидрометцентра РК, был перекрыт абсолютный максимум температуры в Симферополе - 33,6 градусов. Это на 0,6 градусов выше, чем в 1975 году.
До конца недели синоптики прогнозируют временное ослабление жары, северный ветер и отсутствие осадков.
"Завтра территорию полуострова пройдет малоконтрастный холодный фронтальный раздел, но он принесет нам облегчение. Если у нас температуры достигали +35 градусов, то с 6 числа и до конца недели выше +32 градусов не ожидается", - сказала Любецкая.
Днем в степных и предгорных районах Крыма столбики термометров поднимутся до отметок +31 и +32, а на побережье +27..+28 градусов.
"На следующей неделе снова температуры будут высокие: днем +29..+34, ночью +17…+22", - рассказала Татьяна Любецкая.
В начале недели температура воды в Черном море не превышала
+20 градусов.
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