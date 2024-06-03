https://crimea.ria.ru/20240603/gde-v-krymu-samoe-teploe-more-1137806623.html
Где в Крыму самое теплое море
Где в Крыму самое теплое море - РИА Новости Крым, 03.06.2024
Где в Крыму самое теплое море
За прошедшие сутки в Крыму была зафиксирована аномальная жара. Вода в Черном и Азовском море продолжила прогреваться. Какое море в Крыму на сегодняшний день... РИА Новости Крым, 03.06.2024
2024-06-03T11:48
2024-06-03T11:48
2024-06-03T11:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. За прошедшие сутки в Крыму была зафиксирована аномальная жара. Вода в Черном и Азовском море продолжила прогреваться. Какое море в Крыму на сегодняшний день самое теплое, РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.По словам Татьяны Любецкой, в середине недели ожидается небольшое понижение температуры воздуха, но оно не отразится на температуре воды в море. Напротив, она продолжит прогреваться дальше."За прошедшие сутки в Крыму среднесуточная температура была на 7 градусов выше нормы. В Симферополе, например, самая высокая температура была +31 градус", - рассказала начальник республиканского гидрометцентра.По прогнозам синоптиков, во вторник, 4 июня и среду, 5 июня, будет малооблачно, ветер южный 6-11 м/с. Ночью температура воздуха +12…+17 градусов, на побережье до +20 градусов. Днем +30…+35, на побережье прохладнее: +24…+29."В четверг, 6 июня, и в пятницу, 7 июня, днем будет немного прохладнее: +28…+33 градуса. В субботу и воскресенье без осадков. Ночью +15…+20, днем +28…+33", - прогнозируют в Гидрометцентре РК.Ранее Татьяна Любецкая сообщала, что вода в море начнет прогреваться с этой недели.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму летом будет аномальная жара: прогноз климатолога"Ломка" в атмосфере и Эль-Ниньо: каким будет в Крыму лето 2024 годаПри какой температуре воды могут закрыть пляжи в Крыму
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Где в Крыму самое теплое море
Самая теплая вода в Крыму сейчас в Азовском море и в Керченском проливе – Гидрометцентр РК
11:48 03.06.2024 (обновлено: 11:53 03.06.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым, Анна Карпенко.
За прошедшие сутки в Крыму была зафиксирована аномальная жара. Вода в Черном и Азовском море продолжила прогреваться. Какое море в Крыму на сегодняшний день самое теплое, РИА Новости Крым
рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
"Температура морской воды на 3 июня в Евпатории +20 градусов, Севастополе +19, в Алуште и Ялте +18, в Азовском море +21, в Керченском проливе +21", - сообщила она.
По словам Татьяны Любецкой, в середине недели ожидается небольшое понижение температуры воздуха, но оно не отразится на температуре воды в море. Напротив, она продолжит прогреваться дальше.
"За прошедшие сутки в Крыму среднесуточная температура была на 7 градусов выше нормы. В Симферополе, например, самая высокая температура была +31 градус", - рассказала начальник республиканского гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, во вторник, 4 июня и среду, 5 июня, будет малооблачно, ветер южный 6-11 м/с. Ночью температура воздуха +12…+17 градусов, на побережье до +20 градусов. Днем +30…+35, на побережье прохладнее: +24…+29.
"В четверг, 6 июня, и в пятницу, 7 июня, днем будет немного прохладнее: +28…+33 градуса. В субботу и воскресенье без осадков. Ночью +15…+20, днем +28…+33", - прогнозируют в Гидрометцентре РК.
Ранее Татьяна Любецкая сообщала
, что вода в море начнет прогреваться с этой недели.
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