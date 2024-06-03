https://crimea.ria.ru/20240603/gde-v-krymu-samoe-teploe-more-1137806623.html

Где в Крыму самое теплое море

Где в Крыму самое теплое море - РИА Новости Крым, 03.06.2024

Где в Крыму самое теплое море

За прошедшие сутки в Крыму была зафиксирована аномальная жара. Вода в Черном и Азовском море продолжила прогреваться. Какое море в Крыму на сегодняшний день... РИА Новости Крым, 03.06.2024

2024-06-03T11:48

2024-06-03T11:48

2024-06-03T11:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. За прошедшие сутки в Крыму была зафиксирована аномальная жара. Вода в Черном и Азовском море продолжила прогреваться. Какое море в Крыму на сегодняшний день самое теплое, РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.По словам Татьяны Любецкой, в середине недели ожидается небольшое понижение температуры воздуха, но оно не отразится на температуре воды в море. Напротив, она продолжит прогреваться дальше."За прошедшие сутки в Крыму среднесуточная температура была на 7 градусов выше нормы. В Симферополе, например, самая высокая температура была +31 градус", - рассказала начальник республиканского гидрометцентра.По прогнозам синоптиков, во вторник, 4 июня и среду, 5 июня, будет малооблачно, ветер южный 6-11 м/с. Ночью температура воздуха +12…+17 градусов, на побережье до +20 градусов. Днем +30…+35, на побережье прохладнее: +24…+29."В четверг, 6 июня, и в пятницу, 7 июня, днем будет немного прохладнее: +28…+33 градуса. В субботу и воскресенье без осадков. Ночью +15…+20, днем +28…+33", - прогнозируют в Гидрометцентре РК.Ранее Татьяна Любецкая сообщала, что вода в море начнет прогреваться с этой недели.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму летом будет аномальная жара: прогноз климатолога"Ломка" в атмосфере и Эль-Ниньо: каким будет в Крыму лето 2024 годаПри какой температуре воды могут закрыть пляжи в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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