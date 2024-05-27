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Когда прогреется море в Крыму - РИА Новости Крым, 27.05.2024
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Когда прогреется море в Крыму
Когда прогреется море в Крыму - РИА Новости Крым, 27.05.2024
Когда прогреется море в Крыму
Температура воды в море у берегов Крыма начнет расти со следующей недели. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна... РИА Новости Крым, 27.05.2024
2024-05-27T15:15
2024-05-27T15:15
эксклюзивы риа новости крым
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черное море
татьяна любецкая
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Температура воды в море у берегов Крыма начнет расти со следующей недели. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.По ее информации, сегодня, 27 мая, температура воды в море в Евпатории +19, в Севастополе +18, в Алуште и Ялте +17, в Азовском море +17, в Керченском проливе +16."Лето начнется очень жаркой погодой, поэтому вода будет очень быстро прогреваться и можно будет купаться. Хотя это можно делать уже сейчас – при температуре +19", - отметила специалист.Читайте также на РИА Новости Крым:При какой температуре воды могут закрыть пляжи в КрымуИз весны в лето - прогноз погоды для Крыма на грядущую неделю
https://crimea.ria.ru/20240524/k-priemu-gotovy-kak-obespechivayut-bezopasnost-detey-v-krymu-1137577066.html
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Когда прогреется море в Крыму

Температура воды в море в Крыму начнет расти со следующей недели – Гидрометцентр РК

15:15 27.05.2024
 
© РИА Новости КрымРебенок на пляже
Ребенок на пляже - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Температура воды в море у берегов Крыма начнет расти со следующей недели. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

"Лето в свои права вступает уже в конце недели. Дожди будут сегодня, завтра, послезавтра. А 31 мая температура воздуха будет +25…30. На следующей неделе: +28…+33. Это норма для июня в Крыму. Вода в море прогревается от воздуха", - сказала Любецкая.

По ее информации, сегодня, 27 мая, температура воды в море в Евпатории +19, в Севастополе +18, в Алуште и Ялте +17, в Азовском море +17, в Керченском проливе +16.
"Лето начнется очень жаркой погодой, поэтому вода будет очень быстро прогреваться и можно будет купаться. Хотя это можно делать уже сейчас – при температуре +19", - отметила специалист.
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