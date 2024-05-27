https://crimea.ria.ru/20240527/kogda-progreetsya-more-v-krymu-1137625342.html

Когда прогреется море в Крыму

Когда прогреется море в Крыму - РИА Новости Крым, 27.05.2024

Когда прогреется море в Крыму

Температура воды в море у берегов Крыма начнет расти со следующей недели. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна... РИА Новости Крым, 27.05.2024

2024-05-27T15:15

2024-05-27T15:15

2024-05-27T15:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Температура воды в море у берегов Крыма начнет расти со следующей недели. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.По ее информации, сегодня, 27 мая, температура воды в море в Евпатории +19, в Севастополе +18, в Алуште и Ялте +17, в Азовском море +17, в Керченском проливе +16."Лето начнется очень жаркой погодой, поэтому вода будет очень быстро прогреваться и можно будет купаться. Хотя это можно делать уже сейчас – при температуре +19", - отметила специалист.Читайте также на РИА Новости Крым:При какой температуре воды могут закрыть пляжи в КрымуИз весны в лето - прогноз погоды для Крыма на грядущую неделю

https://crimea.ria.ru/20240524/k-priemu-gotovy-kak-obespechivayut-bezopasnost-detey-v-krymu-1137577066.html

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