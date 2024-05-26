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При какой температуре воды могут закрыть пляжи в Крыму

При какой температуре воды могут закрыть пляжи в Крыму - РИА Новости Крым, 26.05.2024

При какой температуре воды могут закрыть пляжи в Крыму

Пляжи не могут открыть без положительного заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы, а их закрытие не зависит от температуры воды. Об этом, а также о... РИА Новости Крым, 26.05.2024

2024-05-26T10:10

2024-05-26T10:10

2024-05-26T10:11

пляжи крыма

владислав проскурнин

роспотребнадзор

радио "спутник в крыму"

крым курортный

крым

отдых в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Пляжи не могут открыть без положительного заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы, а их закрытие не зависит от температуры воды. Об этом, а также о том, как проходит проверка пляжей в Крыму к лету, в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил главный врач ФБУ "Центр гигиены и эпидемиологии" в РК и Севастополе Роман Проскурнин.По словам Проскурнина, Центр гигиены и эпидемиологии в Крыму как структурное учреждение Роспотребнадзора регулярно проводит мониторинг водных объектов, в том числе пляжей, в установленных контрольных точках. Причем делает это вне зависимости от обследований, которые раз в 10 дней согласно санитарным правилам обязаны проводить на территориях субъекты хозяйствования.Если происходят чрезвычайные ситуации, то от территориального органа Роспотребнадзора поступает поручение об усилении лабораторного контроля. И по результатам принимаются решения по использованию рекреационной зоны, также рассказал он.Только на холеру проводится 1,5 тысячи исследований в год, уточнил Проскурнин. Причем в 2024-м соответствующий мониторинг начали раньше, основываясь на результатах новых научных данных."Мониторинг морской воды начинается от 16 градусов. Но уже наши научно-исследовательские институты установили, что холерный вибрион может развиваться и ниже. Поэтому в этом году мы начали проводить мониторинги на месяц раньше", – сказал Проскурнин.Он подчеркнул, что, как и любой объект рекреации, ни один пляж не может открыться, если на объекте не была проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза, которая не сделала соответствующее заключение.А также прокомментировал тему "более чистых" и "более грязных" пляжей Крыма."Однозначно так сказать нельзя – где более чистые, где более грязные берега. Понятно, что там, где мелкие пляжи, так называемые детские, вода прогревается быстрее и рисков больше. Но в целом, если это не бухта, а открытое море, то каких-то значительных рисков мы не видим", – сказал Проскурнин.Он отметил, что некоторые отклонения, как правило, бывают летом, и связаны они не только с температурой, но и с увеличением антропогенной нагрузки, что по тем или иным причинам также влияет на качество морской воды. При этом Проскурнин подчеркнул, что нет такой температуры, при которой могут закрыть пляж, который открывался после получения положительного заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы.Но от температуры воды зависят бактериологические и вирусологические показатели: с ее повышением в Крыму они, как правило, ухудшаются. Тогда как результаты исследований радиологических и санитарно-химических показателей от температуры не зависят."Когда вода не прогрета, у нас показатели все стандартные", – сказал Проскурнин. Ранее исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов на заседании правительства города сообщил, что концентрация вредных веществ в морской воде в Ушаковой балке превышает предельно допустимые показатели в 60 раз. Позже в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю рассказали, что на объекте проводится мониторинг из-за обнаружения в море вредных веществ.Читайте также на РИА Новости Крым:В Роспотребнадзоре рассказали о готовности пляжей Крыма и Кубани к сезону Безопасный отдых на воде: как Крым готовится к купальному сезонуУченые находят сероводород в прибрежной зоне Черного моря

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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