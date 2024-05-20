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Превышение в 60 раз: в Севастополе в море нашли вредные вещества
Превышение в 60 раз: в Севастополе в море нашли вредные вещества - РИА Новости Крым, 20.05.2024
Превышение в 60 раз: в Севастополе в море нашли вредные вещества
Концентрация вредных веществ в морской воде в районе Ушаковой балки в Севастополе превышает предельно допустимые показатели в 60 раз. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 20.05.2024
2024-05-20T16:34
2024-05-20T16:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Концентрация вредных веществ в морской воде в районе Ушаковой балки в Севастополе превышает предельно допустимые показатели в 60 раз. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов в рамках заседания правительства Севастополя.По его словам, превышение связано с застаиванием вод. Повторный, более детальный анализ проведут, как только выровняется температурный режим. Всего в Севастополе официально планируют открыть 27 пляжных территорий. Сейчас проводятся работы по благоустройству после шторма."Демонтированы и восстановлены поврежденные конструкции, производится установка спасательных вышек, навесов, пергол. Заключены договоры на рыхление песка, на проведение анализа обследования морского дна", – рассказал чиновник.Ученые Института биологии южных морей из Севастополя и НИЦ пресноводной и солоноватоводной гидробиологии (Херсон) ранее обнаружили загрязнения среднего течения Салгира токсичными веществами.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые находят сероводород в прибрежной зоне Черного моряНа побережье Азовского моря модернизируют очистные – поручение ПутинаВопросом микропластика в Черном море надо заниматься уже сейчас – мнение
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севастополь, евгений горлов, новости, новости крыма, черное море, пляжи крыма, правительство севастополя
Превышение в 60 раз: в Севастополе в море нашли вредные вещества
Уровень вредных веществ в воде в Ушаковой балке Севастополя превышен в 60 раз
16:34 20.05.2024 (обновлено: 17:00 20.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Концентрация вредных веществ в морской воде в районе Ушаковой балки в Севастополе превышает предельно допустимые показатели в 60 раз. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов в рамках заседания правительства Севастополя.
"Договоры у всех операторов заключены, проводится обследование, берутся бак-анализы воды. У нас по Ушаковой балке, к сожалению, в 60 раз превышен показатель вредных веществ в воде", – констатировал Горлов.
По его словам, превышение связано с застаиванием вод. Повторный, более детальный анализ проведут, как только выровняется температурный режим. Всего в Севастополе официально планируют открыть 27 пляжных территорий. Сейчас проводятся работы по благоустройству после шторма.
"Демонтированы и восстановлены поврежденные конструкции, производится установка спасательных вышек, навесов, пергол. Заключены договоры на рыхление песка, на проведение анализа обследования морского дна", – рассказал чиновник.
Ученые Института биологии южных морей из Севастополя и НИЦ пресноводной и солоноватоводной гидробиологии (Херсон) ранее обнаружили загрязнения
среднего течения Салгира токсичными веществами.
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