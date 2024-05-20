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Превышение в 60 раз: в Севастополе в море нашли вредные вещества

Превышение в 60 раз: в Севастополе в море нашли вредные вещества - РИА Новости Крым, 20.05.2024

Превышение в 60 раз: в Севастополе в море нашли вредные вещества

Концентрация вредных веществ в морской воде в районе Ушаковой балки в Севастополе превышает предельно допустимые показатели в 60 раз. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 20.05.2024

2024-05-20T16:34

2024-05-20T16:34

2024-05-20T17:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Концентрация вредных веществ в морской воде в районе Ушаковой балки в Севастополе превышает предельно допустимые показатели в 60 раз. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов в рамках заседания правительства Севастополя.По его словам, превышение связано с застаиванием вод. Повторный, более детальный анализ проведут, как только выровняется температурный режим. Всего в Севастополе официально планируют открыть 27 пляжных территорий. Сейчас проводятся работы по благоустройству после шторма."Демонтированы и восстановлены поврежденные конструкции, производится установка спасательных вышек, навесов, пергол. Заключены договоры на рыхление песка, на проведение анализа обследования морского дна", – рассказал чиновник.Ученые Института биологии южных морей из Севастополя и НИЦ пресноводной и солоноватоводной гидробиологии (Херсон) ранее обнаружили загрязнения среднего течения Салгира токсичными веществами.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые находят сероводород в прибрежной зоне Черного моряНа побережье Азовского моря модернизируют очистные – поручение ПутинаВопросом микропластика в Черном море надо заниматься уже сейчас – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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