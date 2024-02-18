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Вопросом микропластика в Черном море надо заниматься уже сейчас – мнение - РИА Новости Крым, 18.02.2024
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Вопросом микропластика в Черном море надо заниматься уже сейчас – мнение
Вопросом микропластика в Черном море надо заниматься уже сейчас – мнение - РИА Новости Крым, 18.02.2024
Вопросом микропластика в Черном море надо заниматься уже сейчас – мнение
Концентрация микропластика в Черном море не является критической, тем не менее данный вопрос требует пристального внимания уже сегодня. Такое мнение в... РИА Новости Крым, 18.02.2024
2024-02-18T20:20
2024-02-18T20:20
черное море
экология
сергей коновалов
ран
пластик
переработка пластика
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Концентрация микропластика в Черном море не является критической, тем не менее данный вопрос требует пристального внимания уже сегодня. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым выразил директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов.Ученый отметил, что исследования по уровню концентрации микропластика проводят как сотрудники Морского гидрофизического института, так и их коллеги из Института биологии южных морей. Ученые Гидрофиза проводят исследования с физическим уклоном, их коллеги – с биологическим. Эти работы ведутся совместно с молодыми учеными, уточнил Коновалов.Если не проводить наблюдения за поступлением пластика в морские воды, его трансформацией в морской среде, можно получить плачевный результат, уточнил он.Директор Морского гидрофизического института подчеркнул, что самое негативное качество пластика заключается в длительности его нахождения в морской воде. И привел мнение, что первая выпущенная в истории человечества пластиковая бутылка все еще находится в окружающей среде и будет существовать несколько столетий. Для сравнения: бумага разрушается за несколько лет, железо и жесть – за десять лет.Причина появления микропластика – постепенное разрушение (измельчение) пластиковых бутылок, пакетов, упаковок и прочего на протяжении десятилетий. Поэтому микропластика действительно много, однако радует, что он менее ядовит, чем ядохимикаты или пестициды. Тем не менее, его количество увеличивается, и безусловно правильно, что уже сейчас принимаются меры к ограничению производства продукции из пластика. Этот вопрос необходимо решать как с научной точки зрения, так и путем ограничения его попадания в морскую среду, резюмировал Коновалов.Эковолонтер, дизайнер компании по изготовлению товаров из вторсырья Ольга Колодина ранее сообщила, что в 2024 году в России планируют запретить до пяти видов цветных пластиковых бутылок.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые из Севастополя и Херсона изучают экологическое состояние СалгираКуда вывозят отходы из Крыма и что нужно для их переработки в регионеВ Крыму появились контейнеры для раздельного сбора мусора
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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черное море, экология, сергей коновалов, ран, пластик, переработка пластика, мнения, видео
Вопросом микропластика в Черном море надо заниматься уже сейчас – мнение

Чем опасен микропластик для Черного моря и его обитателей

20:20 18.02.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Концентрация микропластика в Черном море не является критической, тем не менее данный вопрос требует пристального внимания уже сегодня. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым выразил директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов.
Ученый отметил, что исследования по уровню концентрации микропластика проводят как сотрудники Морского гидрофизического института, так и их коллеги из Института биологии южных морей. Ученые Гидрофиза проводят исследования с физическим уклоном, их коллеги – с биологическим. Эти работы ведутся совместно с молодыми учеными, уточнил Коновалов.

"Проблема микропластика в Черном море существует. Но, если сравнивать с другими районами мирового океана и побережьями других стран, то для нас она не является самой большой и первостепенной. – сказал Коновалов. – Однако это не означает, что этим не надо заниматься".

Если не проводить наблюдения за поступлением пластика в морские воды, его трансформацией в морской среде, можно получить плачевный результат, уточнил он.
Директор Морского гидрофизического института подчеркнул, что самое негативное качество пластика заключается в длительности его нахождения в морской воде. И привел мнение, что первая выпущенная в истории человечества пластиковая бутылка все еще находится в окружающей среде и будет существовать несколько столетий. Для сравнения: бумага разрушается за несколько лет, железо и жесть – за десять лет.
Причина появления микропластика – постепенное разрушение (измельчение) пластиковых бутылок, пакетов, упаковок и прочего на протяжении десятилетий. Поэтому микропластика действительно много, однако радует, что он менее ядовит, чем ядохимикаты или пестициды. Тем не менее, его количество увеличивается, и безусловно правильно, что уже сейчас принимаются меры к ограничению производства продукции из пластика. Этот вопрос необходимо решать как с научной точки зрения, так и путем ограничения его попадания в морскую среду, резюмировал Коновалов.
Эковолонтер, дизайнер компании по изготовлению товаров из вторсырья Ольга Колодина ранее сообщила, что в 2024 году в России планируют запретить до пяти видов цветных пластиковых бутылок.
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Черное мореЭкологияСергей КоноваловРАНПластикПереработка пластикаМнения
 
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