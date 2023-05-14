Рейтинг@Mail.ru
В Крыму появились контейнеры для раздельного сбора мусора - РИА Новости Крым, 14.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230514/v-krymu-poyavilis-konteynery-dlya-razdelnogo-sbora-musora-1128676371.html
В Крыму появились контейнеры для раздельного сбора мусора
В Крыму появились контейнеры для раздельного сбора мусора - РИА Новости Крым, 14.05.2023
В Крыму появились контейнеры для раздельного сбора мусора
Крымчане активно используют контейнеры для раздельного сбора отходов, сообщил в пресс-центре РИА Новости Крым председатель комитета Государственного Совета... РИА Новости Крым, 14.05.2023
2023-05-14T08:01
2023-05-14T08:01
мусор
крым
георгий шаповалов
государственный совет рк (госсовет)
анатолий петров
жкх
минжкх крыма
городская среда
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/11/1120553602_0:93:3312:1956_1920x0_80_0_0_a634ed8e7b3ba6c69a9a9ddc8d6d6594.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Крымчане активно используют контейнеры для раздельного сбора отходов, сообщил в пресс-центре РИА Новости Крым председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по экологии и природным ресурсам Георгий Шаповалов.Директор АНО "ЖКХ Контроль Республики Крым" Анатолий Петров рассказал, что на каждой мусорной площадке должны быть зеленые контейнеры для "грязного" мусора и желтые – для вторсырья. За это отвечают муниципальные органы власти. Кроме того, на каждом пункте сбора отходов должно быть объявление читабельным шрифтом о том, как их правильно собирать."Мы выпустили специальную брошюру о том, как сортировать мусор. Потому что многие считают, что разделить мусор – это просто бросить в желтый контейнер пэт-бутылку, хотя на самом деле туда идет все вторсырье: бумага, стекло, пластик", – объяснил Анатолий Петров.Как правильно выбрасывать мусор, общественники рассказывают студентам на специальных лекциях. По их словам, молодежь наиболее восприимчива к новой информации, у нее легче всего сформировать правильные привычки. Раздельный сбор мусора с прошлого года практикуется в одном из кампусов Крымского федерального университета."На территории кампуса университета мы с сентября прошлого года проводим раздельный сбор отходов. Два раза в неделю машины из МинЖКХ обеспечивают вывоз мусора, вывозят раздельно отходы, рассортированные и собранные в этом кампусе. По нашем оценкам, это дает миллион рублей экономии университету", - сообщил председатель профильной комиссии Общественной палаты Крыма Лев Григорьев.В Крыму утверждена дуальная система сбора отходов. В доме у каждого крымчанина должно быть два мусорных ведра: одно - для "грязного" бытового мусора, второе – для вторсырья.По его словам, производителей товаров из вторичного сырья следует стимулировать финансово, предлагая различные механизмы поддержки.Для сортировки бытовых отходов в Крыму до конца 2024 года построят три экотехнопарка: в Сакском районе, Белогорском и Ленинском. Активное строительство этих объектов уже стартовало, на реализацию проектов выделено около 10 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе для очистки бухты закупят плавающие мусоросборникиВ Крыму начали строить два экотехнопаркаКаким Крым будет через 20 лет или Зачем нужен экологический генплан
https://crimea.ria.ru/20230511/v-krymu-nachalos-stroitelstvo-trekh-ekotekhnoparkov-1128674618.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/11/1120553602_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_5c2f334e08652a53ba605c4478581035.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мусор, крым, георгий шаповалов, государственный совет рк (госсовет), анатолий петров, жкх, минжкх крыма, городская среда, новости, новости крыма
В Крыму появились контейнеры для раздельного сбора мусора

Зачем нужен желтый контейнер: крымчане учатся сортировать мусор

08:01 14.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Наталия НазарукМусорные контейнеры
Мусорные контейнеры - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© РИА Новости Крым . Наталия Назарук
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Крымчане активно используют контейнеры для раздельного сбора отходов, сообщил в пресс-центре РИА Новости Крым председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по экологии и природным ресурсам Георгий Шаповалов.

"Люди такие контейнеры охотно наполняют вторсырьем. Это радует, ведь количество отходов, которые идут на сохранение на полигонах республики Крым, уменьшается".

Директор АНО "ЖКХ Контроль Республики Крым" Анатолий Петров рассказал, что на каждой мусорной площадке должны быть зеленые контейнеры для "грязного" мусора и желтые – для вторсырья. За это отвечают муниципальные органы власти. Кроме того, на каждом пункте сбора отходов должно быть объявление читабельным шрифтом о том, как их правильно собирать.
"Мы выпустили специальную брошюру о том, как сортировать мусор. Потому что многие считают, что разделить мусор – это просто бросить в желтый контейнер пэт-бутылку, хотя на самом деле туда идет все вторсырье: бумага, стекло, пластик", – объяснил Анатолий Петров.
Как правильно выбрасывать мусор, общественники рассказывают студентам на специальных лекциях. По их словам, молодежь наиболее восприимчива к новой информации, у нее легче всего сформировать правильные привычки. Раздельный сбор мусора с прошлого года практикуется в одном из кампусов Крымского федерального университета.
"На территории кампуса университета мы с сентября прошлого года проводим раздельный сбор отходов. Два раза в неделю машины из МинЖКХ обеспечивают вывоз мусора, вывозят раздельно отходы, рассортированные и собранные в этом кампусе. По нашем оценкам, это дает миллион рублей экономии университету", - сообщил председатель профильной комиссии Общественной палаты Крыма Лев Григорьев.
В Крыму утверждена дуальная система сбора отходов. В доме у каждого крымчанина должно быть два мусорных ведра: одно - для "грязного" бытового мусора, второе – для вторсырья.
"Оператор это вторсырье изымает и отправляет на свои базы, где идет досортировка. Там это все будет разделено, и появятся отдельные брикеты, где будут пэт-бутылки, компоненты пластика, бумаги, металл, стекло. И вот главная проблема, которая существует в Крыму, куда это все дальше отправить, что из него делать", - сказал директор АНО "ЖКХ Контроль Республики Крым Анатолий Петров.
По его словам, производителей товаров из вторичного сырья следует стимулировать финансово, предлагая различные механизмы поддержки.
Для сортировки бытовых отходов в Крыму до конца 2024 года построят три экотехнопарка: в Сакском районе, Белогорском и Ленинском. Активное строительство этих объектов уже стартовало, на реализацию проектов выделено около 10 млрд рублей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе для очистки бухты закупят плавающие мусоросборники
В Крыму начали строить два экотехнопарка
Каким Крым будет через 20 лет или Зачем нужен экологический генплан
Экскаватор
11 мая, 21:37
В Крыму началось строительство трех экотехнопарков
 
МусорКрымГеоргий ШаповаловГосударственный совет РК (Госсовет)Анатолий ПетровЖКХМинЖКХ КрымаГородская средаНовостиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:59На трассе в Крыму перевернулась и загорелась "ГАЗель" с овощами
10:40Стал известен победитель конкурса "Евровидение-2023"
10:20Украинский беспилотник атаковал консервный завод в Брянской области
09:48Обстановка на Керченской переправе: данные на воскресенье
09:22В Крыму хотят оспорить решение о передаче полуострова УССР
08:54Простой способ: как защититься от телефонных мошенников
08:22Турция выбирает президента
08:01В Крыму появились контейнеры для раздельного сбора мусора
00:01Грозы и тепло: чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 14 мая
19:59Главные события и заявления дня: 13 мая
19:19Кто и почему очень необходим новым регионам России – мнение волонтера
18:56Как выбрать комфортный вагон на поезд в Крым - инфографика
18:36Как Севастополь отметил 240-летие Черноморского флота
18:10Попытка наступления ВСУ и ракеты Storm Shadow: топ новостей недели
17:33ВСУ обстреляли Белгородскую область: повреждены дома, нет света и газа
17:11Звуки стрельбы в Севастополе – что происходит
16:22Три ДРГ, 18 дронов и более 700 боевиков и наемников: названы потери ВСУ
15:43Жительница Клинцов в Брянской области пострадала при падении вертолета
15:27Киев потерял почти 300 военных и наемников на Донецком направлении
Лента новостейМолния