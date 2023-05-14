https://crimea.ria.ru/20230514/v-krymu-poyavilis-konteynery-dlya-razdelnogo-sbora-musora-1128676371.html
В Крыму появились контейнеры для раздельного сбора мусора
В Крыму появились контейнеры для раздельного сбора мусора - РИА Новости Крым, 14.05.2023
В Крыму появились контейнеры для раздельного сбора мусора
Крымчане активно используют контейнеры для раздельного сбора отходов, сообщил в пресс-центре РИА Новости Крым председатель комитета Государственного Совета... РИА Новости Крым, 14.05.2023
2023-05-14T08:01
2023-05-14T08:01
2023-05-14T08:01
мусор
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георгий шаповалов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Крымчане активно используют контейнеры для раздельного сбора отходов, сообщил в пресс-центре РИА Новости Крым председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по экологии и природным ресурсам Георгий Шаповалов.Директор АНО "ЖКХ Контроль Республики Крым" Анатолий Петров рассказал, что на каждой мусорной площадке должны быть зеленые контейнеры для "грязного" мусора и желтые – для вторсырья. За это отвечают муниципальные органы власти. Кроме того, на каждом пункте сбора отходов должно быть объявление читабельным шрифтом о том, как их правильно собирать."Мы выпустили специальную брошюру о том, как сортировать мусор. Потому что многие считают, что разделить мусор – это просто бросить в желтый контейнер пэт-бутылку, хотя на самом деле туда идет все вторсырье: бумага, стекло, пластик", – объяснил Анатолий Петров.Как правильно выбрасывать мусор, общественники рассказывают студентам на специальных лекциях. По их словам, молодежь наиболее восприимчива к новой информации, у нее легче всего сформировать правильные привычки. Раздельный сбор мусора с прошлого года практикуется в одном из кампусов Крымского федерального университета."На территории кампуса университета мы с сентября прошлого года проводим раздельный сбор отходов. Два раза в неделю машины из МинЖКХ обеспечивают вывоз мусора, вывозят раздельно отходы, рассортированные и собранные в этом кампусе. По нашем оценкам, это дает миллион рублей экономии университету", - сообщил председатель профильной комиссии Общественной палаты Крыма Лев Григорьев.В Крыму утверждена дуальная система сбора отходов. В доме у каждого крымчанина должно быть два мусорных ведра: одно - для "грязного" бытового мусора, второе – для вторсырья.По его словам, производителей товаров из вторичного сырья следует стимулировать финансово, предлагая различные механизмы поддержки.Для сортировки бытовых отходов в Крыму до конца 2024 года построят три экотехнопарка: в Сакском районе, Белогорском и Ленинском. Активное строительство этих объектов уже стартовало, на реализацию проектов выделено около 10 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе для очистки бухты закупят плавающие мусоросборникиВ Крыму начали строить два экотехнопаркаКаким Крым будет через 20 лет или Зачем нужен экологический генплан
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мусор, крым, георгий шаповалов, государственный совет рк (госсовет), анатолий петров, жкх, минжкх крыма, городская среда, новости, новости крыма
В Крыму появились контейнеры для раздельного сбора мусора
Зачем нужен желтый контейнер: крымчане учатся сортировать мусор
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Крымчане активно используют контейнеры для раздельного сбора отходов, сообщил в пресс-центре РИА Новости Крым председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по экологии и природным ресурсам Георгий Шаповалов.
"Люди такие контейнеры охотно наполняют вторсырьем. Это радует, ведь количество отходов, которые идут на сохранение на полигонах республики Крым, уменьшается".
Директор АНО "ЖКХ Контроль Республики Крым" Анатолий Петров рассказал, что на каждой мусорной площадке должны быть зеленые контейнеры для "грязного" мусора и желтые – для вторсырья. За это отвечают муниципальные органы власти. Кроме того, на каждом пункте сбора отходов должно быть объявление читабельным шрифтом о том, как их правильно собирать.
"Мы выпустили специальную брошюру о том, как сортировать мусор. Потому что многие считают, что разделить мусор – это просто бросить в желтый контейнер пэт-бутылку, хотя на самом деле туда идет все вторсырье: бумага, стекло, пластик", – объяснил Анатолий Петров.
Как правильно выбрасывать мусор, общественники рассказывают студентам на специальных лекциях. По их словам, молодежь наиболее восприимчива к новой информации, у нее легче всего сформировать правильные привычки. Раздельный сбор мусора с прошлого года практикуется в одном из кампусов Крымского федерального университета.
"На территории кампуса университета мы с сентября прошлого года проводим раздельный сбор отходов. Два раза в неделю машины из МинЖКХ обеспечивают вывоз мусора, вывозят раздельно отходы, рассортированные и собранные в этом кампусе. По нашем оценкам, это дает миллион рублей экономии университету", - сообщил председатель профильной комиссии Общественной палаты Крыма Лев Григорьев.
В Крыму утверждена дуальная система сбора отходов. В доме у каждого крымчанина должно быть два мусорных ведра: одно - для "грязного" бытового мусора, второе – для вторсырья.
"Оператор это вторсырье изымает и отправляет на свои базы, где идет досортировка. Там это все будет разделено, и появятся отдельные брикеты, где будут пэт-бутылки, компоненты пластика, бумаги, металл, стекло. И вот главная проблема, которая существует в Крыму, куда это все дальше отправить, что из него делать", - сказал директор АНО "ЖКХ Контроль Республики Крым Анатолий Петров.
По его словам, производителей товаров из вторичного сырья следует стимулировать финансово, предлагая различные механизмы поддержки.
Для сортировки бытовых отходов в Крыму до конца 2024 года построят три экотехнопарка: в Сакском районе, Белогорском и Ленинском. Активное строительство этих объектов уже стартовало, на реализацию проектов выделено около 10 млрд рублей.
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