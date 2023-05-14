https://crimea.ria.ru/20230514/v-krymu-poyavilis-konteynery-dlya-razdelnogo-sbora-musora-1128676371.html

В Крыму появились контейнеры для раздельного сбора мусора

В Крыму появились контейнеры для раздельного сбора мусора - РИА Новости Крым, 14.05.2023

В Крыму появились контейнеры для раздельного сбора мусора

Крымчане активно используют контейнеры для раздельного сбора отходов, сообщил в пресс-центре РИА Новости Крым председатель комитета Государственного Совета... РИА Новости Крым, 14.05.2023

2023-05-14T08:01

2023-05-14T08:01

2023-05-14T08:01

мусор

крым

георгий шаповалов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Крымчане активно используют контейнеры для раздельного сбора отходов, сообщил в пресс-центре РИА Новости Крым председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по экологии и природным ресурсам Георгий Шаповалов.Директор АНО "ЖКХ Контроль Республики Крым" Анатолий Петров рассказал, что на каждой мусорной площадке должны быть зеленые контейнеры для "грязного" мусора и желтые – для вторсырья. За это отвечают муниципальные органы власти. Кроме того, на каждом пункте сбора отходов должно быть объявление читабельным шрифтом о том, как их правильно собирать."Мы выпустили специальную брошюру о том, как сортировать мусор. Потому что многие считают, что разделить мусор – это просто бросить в желтый контейнер пэт-бутылку, хотя на самом деле туда идет все вторсырье: бумага, стекло, пластик", – объяснил Анатолий Петров.Как правильно выбрасывать мусор, общественники рассказывают студентам на специальных лекциях. По их словам, молодежь наиболее восприимчива к новой информации, у нее легче всего сформировать правильные привычки. Раздельный сбор мусора с прошлого года практикуется в одном из кампусов Крымского федерального университета."На территории кампуса университета мы с сентября прошлого года проводим раздельный сбор отходов. Два раза в неделю машины из МинЖКХ обеспечивают вывоз мусора, вывозят раздельно отходы, рассортированные и собранные в этом кампусе. По нашем оценкам, это дает миллион рублей экономии университету", - сообщил председатель профильной комиссии Общественной палаты Крыма Лев Григорьев.В Крыму утверждена дуальная система сбора отходов. В доме у каждого крымчанина должно быть два мусорных ведра: одно - для "грязного" бытового мусора, второе – для вторсырья.По его словам, производителей товаров из вторичного сырья следует стимулировать финансово, предлагая различные механизмы поддержки.Для сортировки бытовых отходов в Крыму до конца 2024 года построят три экотехнопарка: в Сакском районе, Белогорском и Ленинском. Активное строительство этих объектов уже стартовало, на реализацию проектов выделено около 10 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе для очистки бухты закупят плавающие мусоросборникиВ Крыму начали строить два экотехнопаркаКаким Крым будет через 20 лет или Зачем нужен экологический генплан

https://crimea.ria.ru/20230511/v-krymu-nachalos-stroitelstvo-trekh-ekotekhnoparkov-1128674618.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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