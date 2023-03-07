https://crimea.ria.ru/20230307/v-krymu-nachali-stroit-dva-ekotekhnoparka-1127389078.html

В Крыму начали строить два экотехнопарка

В Крыму начали строить два экотехнопарка - РИА Новости Крым, 07.03.2023

В Крыму начали строить два экотехнопарка

Минстрой Крыма приступил к строительству экотехнопарков в Белогорском и Сакском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 07.03.2023

2023-03-07T20:52

2023-03-07T20:52

2023-03-07T20:52

крым

министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)

новости крыма

экономика

белогорский район

сакский район

жкх крыма и севастополя

экология

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Минстрой Крыма приступил к строительству экотехнопарков в Белогорском и Сакском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Экотехнопарк мощностью 500 тысяч тонн в год будет расположен в Новожиловском сельском поселении. Площадь территории земельного участка – 431 тысяча квадратных метров."В январе 2023 года проектная документация выдана подрядчику. На сегодняшний день выполняются работы подготовительного этапа – планировка площадки, монтаж стоек ограждения", - проинформировали в минстрое.Вторым объектом стал экотехнопарк в Сакском районе мощностью 200 тысяч тонн в год. Он расположен в Суворовском сельском поселении. Общая площадь участка – 313 тысяч квадратных метров. Проектная документация также выдана подрядчику, он уже начал работы по планировке площадки и устройству ограждений.Ранее власти Крыма определили подрядчика строительства мусороперерабатывающих заводов в Белогорском и Сакском районах республики, им стал "Российский экологический оператор". Общая стоимость контрактов – шесть миллиардов рублей. Срок завершения строительства – 2024 год.Читайте также на РИА Новости Крым:Как новые мусороперерабатывающие заводы очистят КрымВ Севастополе приступают к проектированию комплекса переработки ТКОИз-за мусора Крым может столкнуться с экологической катастрофой

https://crimea.ria.ru/20221220/musornyy-vopros-kogda-v-krymu-postroyat-ekotekhnoparki-1126000335.html

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белогорский район

сакский район

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2023

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