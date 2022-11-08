Как новые мусороперерабатывающие заводы очистят Крым
Эксперт: после стройки мусороперерабатывающих заводов в Крыму останется два полигона ТБО
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМусоросортировочный завод
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму на сегодняшний день для вывоза твердых бытовых отходов предусмотрено восемь мест, однако после строительства экотехнопарков по обработке и утилизации отходов останется два основных полигона. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор АНО "ЖКХ-контроль" Анатолий Петров.
"Сегодня у нас есть восемь мест, куда вывозят отходы, а в 2024 году останется только два полигона, где будут захораниваться отходы. Основной будет Белогорский полигон, также будет полигон с сортировкой в Суворово. И останется наш третий кластер - Керчь, Ленинский район и Феодосия. Там, как я понимаю, полигона не будет и все будет вывозиться на другие. Там будет только экотехнопарк, то есть сортировка мусора", - рассказал он.
В экотехнопарках весь объем ТКО будет обрабатываться, затем часть утилизируют, а часть – захоронят. Таким образом, создание экотехнопарков позволит снизить количество полигонного захоронения и повысить уровень использования вторичного сырья в производственном процессе.
Ранее власти Крыма определили подрядчика строительства мусороперерабатывающих заводов в Белогорском и Сакском районах республики, им стал "Российский экологический оператор". Экотехнопарк в Белогорском районе будет мощностью 500 тысяч тонн в год, в Сакском районе - 200 тысяч тонн. Общая стоимость контрактов – 6 миллиардов рублей. Срок завершения строительства – 2024 год.