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Как новые мусороперерабатывающие заводы очистят Крым - РИА Новости Крым, 08.11.2022
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Как новые мусороперерабатывающие заводы очистят Крым
Как новые мусороперерабатывающие заводы очистят Крым - РИА Новости Крым, 08.11.2022
Как новые мусороперерабатывающие заводы очистят Крым
В Крыму на сегодняшний день для вывоза твердых бытовых отходов предусмотрено восемь мест, однако после строительства экотехнопарков по обработке и утилизации... РИА Новости Крым, 08.11.2022
2022-11-08T20:40
2022-11-08T20:40
радио "спутник в крыму"
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму на сегодняшний день для вывоза твердых бытовых отходов предусмотрено восемь мест, однако после строительства экотехнопарков по обработке и утилизации отходов останется два основных полигона. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор АНО "ЖКХ-контроль" Анатолий Петров.В экотехнопарках весь объем ТКО будет обрабатываться, затем часть утилизируют, а часть – захоронят. Таким образом, создание экотехнопарков позволит снизить количество полигонного захоронения и повысить уровень использования вторичного сырья в производственном процессе.Алуште выделили почти гектар земли под станцию сортировки мусора &gt;&gt;Ранее власти Крыма определили подрядчика строительства мусороперерабатывающих заводов в Белогорском и Сакском районах республики, им стал "Российский экологический оператор". Экотехнопарк в Белогорском районе будет мощностью 500 тысяч тонн в год, в Сакском районе - 200 тысяч тонн. Общая стоимость контрактов – 6 миллиардов рублей. Срок завершения строительства – 2024 год.
https://crimea.ria.ru/20220614/zheltye-konteynery-chto-v-krymu-s-razdelnym-sborom-musora-1123535034.html
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РИА Новости Крым
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жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, крым, экология, мнения
Как новые мусороперерабатывающие заводы очистят Крым

Эксперт: после стройки мусороперерабатывающих заводов в Крыму останется два полигона ТБО

20:40 08.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМусоросортировочный завод
Мусоросортировочный завод - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму на сегодняшний день для вывоза твердых бытовых отходов предусмотрено восемь мест, однако после строительства экотехнопарков по обработке и утилизации отходов останется два основных полигона. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор АНО "ЖКХ-контроль" Анатолий Петров.
"Сегодня у нас есть восемь мест, куда вывозят отходы, а в 2024 году останется только два полигона, где будут захораниваться отходы. Основной будет Белогорский полигон, также будет полигон с сортировкой в Суворово. И останется наш третий кластер - Керчь, Ленинский район и Феодосия. Там, как я понимаю, полигона не будет и все будет вывозиться на другие. Там будет только экотехнопарк, то есть сортировка мусора", - рассказал он.
В экотехнопарках весь объем ТКО будет обрабатываться, затем часть утилизируют, а часть – захоронят. Таким образом, создание экотехнопарков позволит снизить количество полигонного захоронения и повысить уровень использования вторичного сырья в производственном процессе.
Алуште выделили почти гектар земли под станцию сортировки мусора >>
Ранее власти Крыма определили подрядчика строительства мусороперерабатывающих заводов в Белогорском и Сакском районах республики, им стал "Российский экологический оператор". Экотехнопарк в Белогорском районе будет мощностью 500 тысяч тонн в год, в Сакском районе - 200 тысяч тонн. Общая стоимость контрактов – 6 миллиардов рублей. Срок завершения строительства – 2024 год.
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