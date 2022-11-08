https://crimea.ria.ru/20221108/kak-novye-musoropererabatyvayuschie-zavody-ochistyat-krym-1125275409.html

Как новые мусороперерабатывающие заводы очистят Крым

Как новые мусороперерабатывающие заводы очистят Крым - РИА Новости Крым, 08.11.2022

Как новые мусороперерабатывающие заводы очистят Крым

В Крыму на сегодняшний день для вывоза твердых бытовых отходов предусмотрено восемь мест, однако после строительства экотехнопарков по обработке и утилизации... РИА Новости Крым, 08.11.2022

2022-11-08T20:40

2022-11-08T20:40

2022-11-08T20:40

радио "спутник в крыму"

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

крым

экология

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму на сегодняшний день для вывоза твердых бытовых отходов предусмотрено восемь мест, однако после строительства экотехнопарков по обработке и утилизации отходов останется два основных полигона. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор АНО "ЖКХ-контроль" Анатолий Петров.В экотехнопарках весь объем ТКО будет обрабатываться, затем часть утилизируют, а часть – захоронят. Таким образом, создание экотехнопарков позволит снизить количество полигонного захоронения и повысить уровень использования вторичного сырья в производственном процессе.Алуште выделили почти гектар земли под станцию сортировки мусора >>Ранее власти Крыма определили подрядчика строительства мусороперерабатывающих заводов в Белогорском и Сакском районах республики, им стал "Российский экологический оператор". Экотехнопарк в Белогорском районе будет мощностью 500 тысяч тонн в год, в Сакском районе - 200 тысяч тонн. Общая стоимость контрактов – 6 миллиардов рублей. Срок завершения строительства – 2024 год.

https://crimea.ria.ru/20220614/zheltye-konteynery-chto-v-krymu-s-razdelnym-sborom-musora-1123535034.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, крым, экология, мнения