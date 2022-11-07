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В Крыму построят два мусороперерабатывающих завода за 6 млрд рублей - РИА Новости Крым, 07.11.2022
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В Крыму построят два мусороперерабатывающих завода за 6 млрд рублей
В Крыму построят два мусороперерабатывающих завода за 6 млрд рублей - РИА Новости Крым, 07.11.2022
В Крыму построят два мусороперерабатывающих завода за 6 млрд рублей
Власти Крыма определили подрядчика строительства мусороперерабатывающих заводов в Белогорском и Сакском районах республики, общая стоимость контрактов – 6... РИА Новости Крым, 07.11.2022
2022-11-07T13:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Власти Крыма определили подрядчика строительства мусороперерабатывающих заводов в Белогорском и Сакском районах республики, общая стоимость контрактов – 6 миллиардов рублей. Об этом говорится в распоряжениях главы РК Сергея Аксенова.Цена контракта – 4,2 млрд рублей. Авансовый платеж составляет 73,4% от цены контракта. Строительство должно завершиться до конца 2024 года.Завод в Сакском районе мощностью 200 тысяч тонн в год также будет строить "Российский экологический оператор". Стоимость контракта – около 1,8 млрд рублей. Предприятие также должно быть построено до конца 2024 года.
https://crimea.ria.ru/20220710/kakie-musornye-problemy-predstoit-reshit-krymu--mnenie-1123796588.html
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жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, крым, экология
В Крыму построят два мусороперерабатывающих завода за 6 млрд рублей

В Белогорском и Сакском районах Крыма построят мусороперерабатывающие заводы за 6 млрд руб

13:59 07.11.2022 (обновлено: 14:01 07.11.2022)
 
© РИА Новости Крым . Наталия НазарукМусорные контейнеры
Мусорные контейнеры - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости Крым . Наталия Назарук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Власти Крыма определили подрядчика строительства мусороперерабатывающих заводов в Белогорском и Сакском районах республики, общая стоимость контрактов – 6 миллиардов рублей. Об этом говорится в распоряжениях главы РК Сергея Аксенова.
"Определить публично-правовую компанию по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Экотехнопарк Белогорский район мощностью 500 тысяч тонн в год", – говорится в тексте документа.
Цена контракта – 4,2 млрд рублей. Авансовый платеж составляет 73,4% от цены контракта. Строительство должно завершиться до конца 2024 года.
Завод в Сакском районе мощностью 200 тысяч тонн в год также будет строить "Российский экологический оператор". Стоимость контракта – около 1,8 млрд рублей. Предприятие также должно быть построено до конца 2024 года.
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