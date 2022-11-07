https://crimea.ria.ru/20221107/v-krymu-postroyat-dva-musoropererabatyvayuschikh-zavoda-za-6-mlrd-rubley-1125261963.html

В Крыму построят два мусороперерабатывающих завода за 6 млрд рублей

В Крыму построят два мусороперерабатывающих завода за 6 млрд рублей - РИА Новости Крым, 07.11.2022

В Крыму построят два мусороперерабатывающих завода за 6 млрд рублей

Власти Крыма определили подрядчика строительства мусороперерабатывающих заводов в Белогорском и Сакском районах республики, общая стоимость контрактов – 6... РИА Новости Крым, 07.11.2022

2022-11-07T13:59

2022-11-07T13:59

2022-11-07T14:01

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

крым

экология

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Власти Крыма определили подрядчика строительства мусороперерабатывающих заводов в Белогорском и Сакском районах республики, общая стоимость контрактов – 6 миллиардов рублей. Об этом говорится в распоряжениях главы РК Сергея Аксенова.Цена контракта – 4,2 млрд рублей. Авансовый платеж составляет 73,4% от цены контракта. Строительство должно завершиться до конца 2024 года.Завод в Сакском районе мощностью 200 тысяч тонн в год также будет строить "Российский экологический оператор". Стоимость контракта – около 1,8 млрд рублей. Предприятие также должно быть построено до конца 2024 года.

https://crimea.ria.ru/20220710/kakie-musornye-problemy-predstoit-reshit-krymu--mnenie-1123796588.html

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жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, крым, экология