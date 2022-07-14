https://crimea.ria.ru/20220714/v-sevastopole-pristupayut-k-proektirovaniyu-kompleksa-pererabotki-tko-1123839661.html

В Севастополе приступают к проектированию комплекса переработки ТКО

В Севастополе приступают к проектированию комплекса переработки ТКО - РИА Новости Крым, 14.07.2022

В Севастополе приступают к проектированию комплекса переработки ТКО

Проектирование современного экотехнопарка с полным циклом переработки твердых коммунальных отходов, который построят в Севастополе, планируется начать в... РИА Новости Крым, 14.07.2022

2022-07-14T11:33

2022-07-14T11:33

2022-07-14T11:33

севастополь

городская среда

экология

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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Проектирование современного экотехнопарка с полным циклом переработки твердых коммунальных отходов, который построят в Севастополе, планируется начать в ближайшие две недели. Об этом во время встречи с губернатором города сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев, его цитирует пресс-служба правительства Севастополя.Он уточнил, что инвестиции в новый современный объект оцениваются примерно в 3 миллиарда рублей.По словам Буцаева, подобные объекты в регионах России способны обеспечить 100%-ю сортировку отходов и снижение их утилизации на полигонах вдвое.В свою очередь губернатор Севастополя отметил, что функционирование будущего комплекса основано на совершенно новых технологиях и технике.Он добавил, что благодаря такому объекту в городе ежегодно будет отбираться на переработку не менее 37,5 тысяч тонн вторичных ресурсов.Инвестиционное соглашение по строительству в Севастополе комплексного объекта переработки отходов было подписано губернатором в рамках XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Деньги на возведение комплекса выделит "Российский экологический оператор", созданный по указу президента РФ в 2019 году.Ранее Развожаев заявил, что современный экологичный комплекс по обращению с отходами появится в Севастополе на площадке полигона ТКО "Первомайская балка".

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, городская среда, экология