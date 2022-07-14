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В Севастополе приступают к проектированию комплекса переработки ТКО - РИА Новости Крым, 14.07.2022
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В Севастополе приступают к проектированию комплекса переработки ТКО
В Севастополе приступают к проектированию комплекса переработки ТКО - РИА Новости Крым, 14.07.2022
В Севастополе приступают к проектированию комплекса переработки ТКО
Проектирование современного экотехнопарка с полным циклом переработки твердых коммунальных отходов, который построят в Севастополе, планируется начать в... РИА Новости Крым, 14.07.2022
2022-07-14T11:33
2022-07-14T11:33
севастополь
городская среда
экология
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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Проектирование современного экотехнопарка с полным циклом переработки твердых коммунальных отходов, который построят в Севастополе, планируется начать в ближайшие две недели. Об этом во время встречи с губернатором города сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев, его цитирует пресс-служба правительства Севастополя.Он уточнил, что инвестиции в новый современный объект оцениваются примерно в 3 миллиарда рублей.По словам Буцаева, подобные объекты в регионах России способны обеспечить 100%-ю сортировку отходов и снижение их утилизации на полигонах вдвое.В свою очередь губернатор Севастополя отметил, что функционирование будущего комплекса основано на совершенно новых технологиях и технике.Он добавил, что благодаря такому объекту в городе ежегодно будет отбираться на переработку не менее 37,5 тысяч тонн вторичных ресурсов.Инвестиционное соглашение по строительству в Севастополе комплексного объекта переработки отходов было подписано губернатором в рамках XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Деньги на возведение комплекса выделит "Российский экологический оператор", созданный по указу президента РФ в 2019 году.Ранее Развожаев заявил, что современный экологичный комплекс по обращению с отходами появится в Севастополе на площадке полигона ТКО "Первомайская балка".
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РИА Новости Крым
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севастополь, городская среда, экология
В Севастополе приступают к проектированию комплекса переработки ТКО

В Севастополе приступают к проектированию современного комплекса переработки ТКО

11:33 14.07.2022
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПолигон твердых бытовых отходов "Чистый Город" в Казани
Полигон твердых бытовых отходов Чистый Город в Казани - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Проектирование современного экотехнопарка с полным циклом переработки твердых коммунальных отходов, который построят в Севастополе, планируется начать в ближайшие две недели. Об этом во время встречи с губернатором города сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев, его цитирует пресс-служба правительства Севастополя.
"Обсудили с Михаилом Владимировичем развитие инфраструктуры по обращению с отходами в Севастополе, а также планы по строительству комплексного объекта мощностью 250 тысяч тонн. <...> Планируется, что проектные работы по объекту начнутся уже в июле", – сказал Буцаев.
Он уточнил, что инвестиции в новый современный объект оцениваются примерно в 3 миллиарда рублей.
По словам Буцаева, подобные объекты в регионах России способны обеспечить 100%-ю сортировку отходов и снижение их утилизации на полигонах вдвое.
В свою очередь губернатор Севастополя отметил, что функционирование будущего комплекса основано на совершенно новых технологиях и технике.
"Это будет совершенно иной подход ко всей цепочке обращения ТКО в Севастополе. Начиная от контейнеров, современных машин, которые будут забирать мусор, до конечного результата – сортировки и переработки отходов", – сказал Развожаев.
Он добавил, что благодаря такому объекту в городе ежегодно будет отбираться на переработку не менее 37,5 тысяч тонн вторичных ресурсов.
Инвестиционное соглашение по строительству в Севастополе комплексного объекта переработки отходов было подписано губернатором в рамках XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Деньги на возведение комплекса выделит "Российский экологический оператор", созданный по указу президента РФ в 2019 году.
Ранее Развожаев заявил, что современный экологичный комплекс по обращению с отходами появится в Севастополе на площадке полигона ТКО "Первомайская балка".
 
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