https://crimea.ria.ru/20230427/v-sevastopole-dlya-ochistki-bukhty-zakupyat-plavayuschie-musorosborniki--1128403425.html

В Севастополе для очистки бухты закупят плавающие мусоросборники

В Севастополе для очистки бухты закупят плавающие мусоросборники - РИА Новости Крым, 27.04.2023

В Севастополе для очистки бухты закупят плавающие мусоросборники

Для очистки Балаклавской бухты в Севастополе закупят плавающие мусоросборники – убирать акваторию вручную тяжело и неэффективно ввиду ее географического... РИА Новости Крым, 27.04.2023

2023-04-27T20:03

2023-04-27T20:03

2023-04-27T20:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Для очистки Балаклавской бухты в Севастополе закупят плавающие мусоросборники – убирать акваторию вручную тяжело и неэффективно ввиду ее географического расположения. Об этом в эфире на правительственном канале в соцсети сообщила директор департамента природных ресурсов и экологии Севастополя Юлия Гаврилова.На днях местные жители пожаловались в социальных сетях на то, что в Балаклавской бухте плавает много мусора, кроме того кучи самых разных отбросов лежат на причалах. Тогда в ГУПС "Проект развития Балаклавы" пояснили, что уборка производится ежедневно с 5 до 8 утра "механическим способом", при необходимости мероприятия повторяются, а собранный мусор на берегу был подготовлен к вывозу.По словам Юлии Гавриловой, именно это подведомственное правительству учреждение, помимо прочего, "занимается очисткой акватории от наплавного мусора". Сотрудники ГУПС достают его из воды вручную, при этом новый довольно быстро "прибывает" из-за особенностей расположения бухты.Она отметила, что "вопросы, которые касаются моря" не относятся к полномочиям возглавляемого ею департамента – они в ведении Черноморо-Азовского управления Росприроднадзора. При этом местное ведомство к проблемам неравнодушно.В российских водоемах часто используют суда-мусоросборники с ловушками-совками – для плавающего мелкого мусора и гидроманипуляторами – для подъема из воды крупного. Есть также автоматические мусоросборщики и беспилотные катера. Какое именно устройство намерено приобрести севастопольское ГУПС, пока неизвестно.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал силовиков остановить стройку в пляжной зоне на Северной стороне города, узнав, что Севприроднадзор может лишь зафиксировать незаконные действия, но не в его полномочиях действовать, чтобы их пресечь. Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев поручил разобраться с "удушающим" заводом в Инкермане В Крыму вырос бетонный забор на пляже - Бастрыкин требует доклад Когда закончат реконструкцию набережной Терешковой в Евпатории – власти

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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