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В Севастополе для очистки бухты закупят плавающие мусоросборники - РИА Новости Крым, 27.04.2023
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В Севастополе для очистки бухты закупят плавающие мусоросборники
В Севастополе для очистки бухты закупят плавающие мусоросборники - РИА Новости Крым, 27.04.2023
В Севастополе для очистки бухты закупят плавающие мусоросборники
Для очистки Балаклавской бухты в Севастополе закупят плавающие мусоросборники – убирать акваторию вручную тяжело и неэффективно ввиду ее географического... РИА Новости Крым, 27.04.2023
2023-04-27T20:03
2023-04-27T20:03
балаклава
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Для очистки Балаклавской бухты в Севастополе закупят плавающие мусоросборники – убирать акваторию вручную тяжело и неэффективно ввиду ее географического расположения. Об этом в эфире на правительственном канале в соцсети сообщила директор департамента природных ресурсов и экологии Севастополя Юлия Гаврилова.На днях местные жители пожаловались в социальных сетях на то, что в Балаклавской бухте плавает много мусора, кроме того кучи самых разных отбросов лежат на причалах. Тогда в ГУПС "Проект развития Балаклавы" пояснили, что уборка производится ежедневно с 5 до 8 утра "механическим способом", при необходимости мероприятия повторяются, а собранный мусор на берегу был подготовлен к вывозу.По словам Юлии Гавриловой, именно это подведомственное правительству учреждение, помимо прочего, "занимается очисткой акватории от наплавного мусора". Сотрудники ГУПС достают его из воды вручную, при этом новый довольно быстро "прибывает" из-за особенностей расположения бухты.Она отметила, что "вопросы, которые касаются моря" не относятся к полномочиям возглавляемого ею департамента – они в ведении Черноморо-Азовского управления Росприроднадзора. При этом местное ведомство к проблемам неравнодушно.В российских водоемах часто используют суда-мусоросборники с ловушками-совками – для плавающего мелкого мусора и гидроманипуляторами – для подъема из воды крупного. Есть также автоматические мусоросборщики и беспилотные катера. Какое именно устройство намерено приобрести севастопольское ГУПС, пока неизвестно.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал силовиков остановить стройку в пляжной зоне на Северной стороне города, узнав, что Севприроднадзор может лишь зафиксировать незаконные действия, но не в его полномочиях действовать, чтобы их пресечь. Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев поручил разобраться с "удушающим" заводом в Инкермане В Крыму вырос бетонный забор на пляже - Бастрыкин требует доклад Когда закончат реконструкцию набережной Терешковой в Евпатории – власти
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РИА Новости Крым
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В Севастополе для очистки бухты закупят плавающие мусоросборники

Для очистки Балаклавской бухты в Севастополе закупят плавающие мусоросборники

20:03 27.04.2023
 
© Анна ПетроваБалаклава
Балаклава
© Анна Петрова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Для очистки Балаклавской бухты в Севастополе закупят плавающие мусоросборники – убирать акваторию вручную тяжело и неэффективно ввиду ее географического расположения. Об этом в эфире на правительственном канале в соцсети сообщила директор департамента природных ресурсов и экологии Севастополя Юлия Гаврилова.
На днях местные жители пожаловались в социальных сетях на то, что в Балаклавской бухте плавает много мусора, кроме того кучи самых разных отбросов лежат на причалах. Тогда в ГУПС "Проект развития Балаклавы" пояснили, что уборка производится ежедневно с 5 до 8 утра "механическим способом", при необходимости мероприятия повторяются, а собранный мусор на берегу был подготовлен к вывозу.
По словам Юлии Гавриловой, именно это подведомственное правительству учреждение, помимо прочего, "занимается очисткой акватории от наплавного мусора". Сотрудники ГУПС достают его из воды вручную, при этом новый довольно быстро "прибывает" из-за особенностей расположения бухты.
"Да, действительно, нагонными явлениями там мусор заходит в бухту, плюс впадает речка Балаклавка, которая тоже приносит некоторое количество мусора. Коллеги на постоянной основе ручным способом – сачками этот мусор извлекают", – сказала Гаврилова.
Она отметила, что "вопросы, которые касаются моря" не относятся к полномочиям возглавляемого ею департамента – они в ведении Черноморо-Азовского управления Росприроднадзора. При этом местное ведомство к проблемам неравнодушно.
"Мы связались с нашими коллегами ГУПС "Проект развития Балаклавы". Из хороших новостей: в планах покупка в этом году мусоросборников, которые будут ходить по акватории, по воде и собирать мусор. Коллеги такую закупку готовят", – сообщила глава Севприроднадзора.
В российских водоемах часто используют суда-мусоросборники с ловушками-совками – для плавающего мелкого мусора и гидроманипуляторами – для подъема из воды крупного. Есть также автоматические мусоросборщики и беспилотные катера. Какое именно устройство намерено приобрести севастопольское ГУПС, пока неизвестно.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал силовиков остановить стройку в пляжной зоне на Северной стороне города, узнав, что Севприроднадзор может лишь зафиксировать незаконные действия, но не в его полномочиях действовать, чтобы их пресечь.
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