https://crimea.ria.ru/20230413/razvozhaev-poruchil-razobratsya-s-udushayuschim-zavodom-v-inkermane-1128167389.html

Развожаев поручил разобраться с "удушающим" заводом в Инкермане

Развожаев поручил разобраться с "удушающим" заводом в Инкермане - РИА Новости Крым, 13.04.2023

Развожаев поручил разобраться с "удушающим" заводом в Инкермане

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пообещал "в ближайшее время снять проблему" незаконной переработки строительных отходов под покровом ночи на территории... РИА Новости Крым, 13.04.2023

2023-04-13T21:25

2023-04-13T21:25

2023-04-13T21:25

михаил развожаев

севастополь

инкерман

крым

новости крыма

новости

экология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0d/1128167276_30:0:1360:748_1920x0_80_0_0_be10339b319ca48f843f1553085f106f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пообещал "в ближайшее время снять проблему" незаконной переработки строительных отходов под покровом ночи на территории завода в Инкермане. Об этом он заявил в прямом эфире еженедельной программы "Развожаев. Главное" на правительственном канале.Ранее в соцсетях появились сообщения о незаконной утилизации отходов на территории завода ЖБИ-1 в Инкермане. В одном из обращений губернатора просили приехать в район, чтобы вразумить руководство завода, которое якобы обманывает местных жителей, продолжая "душить дымом". "Нам нечем дышать", – говорилось в сообщении.По словам Развожаева, он уже поручил департаменту природных ресурсов и экологии города проверить, "кто и что там сжигает".Он также отметил, что это "очевидное нарушение"."Даже на территории промышленной зоны есть определенный регламент обращения с такими отходами высокого класса опасности. И уж точно их нельзя сжигать под покровом ночи", – добавил глава города.О том, что территория завода ЖБИ в Инкермане превратилась в полигон для строительных отходов говорилось еще год назад. Общественники неоднократно сообщали, что здесь производится не только их складирование, но и переработка, что запрещено: это район водоохранной зоны у реки Черной, кроме того, здесь природоохранный заповедник Инкерманская долина.Занимавший в то время должность директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов (ныне и. о. губернатора Севастополя) заявлял, что обследование территории ЖБИ по улице Чернореченской, 115 показало ее нецелевое использование.Ранее в пресс-службе Крымской железной дороги (КЖД) РИА Новости Крым сообщали, что в рамках строительства новой железнодорожной ветки в Инкермане, маршрут поездов "отодвинется от Свято-Климентовского пещерного монастыря к реке Черной и промышленной зоне – территории завода ЖБИ, который впоследствии отсюда перенесут".Читайте также на РИА Новости Крым:Как новые мусороперерабатывающие заводы очистят Крым Где в Крыму самый грязный воздух – ученые В Севастополе за свалки взыщут с граждан – размер штрафов утвержден

севастополь

инкерман

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, севастополь, инкерман, крым, новости крыма, новости, экология