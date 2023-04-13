https://crimea.ria.ru/20230413/razvozhaev-poruchil-razobratsya-s-udushayuschim-zavodom-v-inkermane-1128167389.html
Развожаев поручил разобраться с "удушающим" заводом в Инкермане
Развожаев поручил разобраться с "удушающим" заводом в Инкермане - РИА Новости Крым, 13.04.2023
Развожаев поручил разобраться с "удушающим" заводом в Инкермане
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пообещал "в ближайшее время снять проблему" незаконной переработки строительных отходов под покровом ночи на территории... РИА Новости Крым, 13.04.2023
2023-04-13T21:25
2023-04-13T21:25
2023-04-13T21:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пообещал "в ближайшее время снять проблему" незаконной переработки строительных отходов под покровом ночи на территории завода в Инкермане. Об этом он заявил в прямом эфире еженедельной программы "Развожаев. Главное" на правительственном канале.Ранее в соцсетях появились сообщения о незаконной утилизации отходов на территории завода ЖБИ-1 в Инкермане. В одном из обращений губернатора просили приехать в район, чтобы вразумить руководство завода, которое якобы обманывает местных жителей, продолжая "душить дымом". "Нам нечем дышать", – говорилось в сообщении.По словам Развожаева, он уже поручил департаменту природных ресурсов и экологии города проверить, "кто и что там сжигает".Он также отметил, что это "очевидное нарушение"."Даже на территории промышленной зоны есть определенный регламент обращения с такими отходами высокого класса опасности. И уж точно их нельзя сжигать под покровом ночи", – добавил глава города.О том, что территория завода ЖБИ в Инкермане превратилась в полигон для строительных отходов говорилось еще год назад. Общественники неоднократно сообщали, что здесь производится не только их складирование, но и переработка, что запрещено: это район водоохранной зоны у реки Черной, кроме того, здесь природоохранный заповедник Инкерманская долина.Занимавший в то время должность директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов (ныне и. о. губернатора Севастополя) заявлял, что обследование территории ЖБИ по улице Чернореченской, 115 показало ее нецелевое использование.Ранее в пресс-службе Крымской железной дороги (КЖД) РИА Новости Крым сообщали, что в рамках строительства новой железнодорожной ветки в Инкермане, маршрут поездов "отодвинется от Свято-Климентовского пещерного монастыря к реке Черной и промышленной зоне – территории завода ЖБИ, который впоследствии отсюда перенесут".Читайте также на РИА Новости Крым:Как новые мусороперерабатывающие заводы очистят Крым Где в Крыму самый грязный воздух – ученые В Севастополе за свалки взыщут с граждан – размер штрафов утвержден
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михаил развожаев, севастополь, инкерман, крым, новости крыма, новости, экология
Развожаев поручил разобраться с "удушающим" заводом в Инкермане
Севастополя пообещал остановить незаконную переработку отходов на заводе в Инкермане
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пообещал "в ближайшее время снять проблему" незаконной переработки строительных отходов под покровом ночи на территории завода в Инкермане. Об этом он заявил в прямом эфире еженедельной программы "Развожаев. Главное" на правительственном канале.
Ранее в соцсетях появились сообщения о незаконной утилизации отходов на территории завода ЖБИ-1 в Инкермане. В одном из обращений губернатора просили приехать в район, чтобы вразумить руководство завода, которое якобы обманывает местных жителей, продолжая "душить дымом". "Нам нечем дышать", – говорилось в сообщении.
По словам Развожаева, он уже поручил департаменту природных ресурсов и экологии города проверить, "кто и что там сжигает".
"Дал поручение нашему Севприроднадзору проверить, о чем идет речь. Я так понимаю речь идет о промышленной зоне у монастыря. Мы обязательно с этим разберемся в ближайшее время, чтобы снять эту проблему", – сказал Развожаев.
Он также отметил, что это "очевидное нарушение".
"Даже на территории промышленной зоны есть определенный регламент обращения с такими отходами высокого класса опасности. И уж точно их нельзя сжигать под покровом ночи", – добавил глава города.
О том, что территория завода ЖБИ в Инкермане превратилась в полигон для строительных отходов говорилось еще год назад. Общественники неоднократно сообщали, что здесь производится не только их складирование, но и переработка, что запрещено: это район водоохранной зоны у реки Черной, кроме того, здесь природоохранный заповедник Инкерманская долина.
Занимавший в то время должность директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов (ныне и. о. губернатора Севастополя) заявлял, что обследование территории ЖБИ по улице Чернореченской, 115 показало ее нецелевое использование.
"Разрешение на перемещение отходов там не выдавалось", – сказал Горлов, отметив, что ведомство обратилось "в правоохранительные органы на предмет деятельности организации".
Ранее в пресс-службе Крымской железной дороги (КЖД) РИА Новости Крым сообщали
, что в рамках строительства новой железнодорожной ветки в Инкермане, маршрут поездов "отодвинется от Свято-Климентовского пещерного монастыря к реке Черной и промышленной зоне – территории завода ЖБИ, который впоследствии отсюда перенесут".
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