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Где в Крыму самый грязный воздух – ученые

Где в Крыму самый грязный воздух – ученые - РИА Новости Крым, 26.12.2022

Где в Крыму самый грязный воздух – ученые

Экологическая ситуация в Крыму в целом удовлетворительная, но сильно отличается в зависимости от региона. Хуже всего ситуация складывается на севере республики, РИА Новости Крым, 26.12.2022

2022-12-26T08:08

2022-12-26T08:08

2022-12-26T08:08

общество

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кфу (крымский федеральный университет)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости Крым. Экологическая ситуация в Крыму в целом удовлетворительная, но сильно отличается в зависимости от региона. Хуже всего ситуация складывается на севере республики, где расположены промышленные предприятия. Об этом сообщает пресс-служба Крымского федерального университета со ссылкой на заведующую кафедрой геоэкологии факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ Татьяну Бобра.Мониторинг в регионахПо словам эксперта, результаты оценок часто отличаются из-за методов и предметов исследования. Так, при изучении загрязнения природных сред удовлетворительные результаты ученые получают в Бахчисарайском, Белогорском, Черноморском районах, Восточном Южнобережье и в Сакско-Евпаторийской зоне. А вот на территориях промышленного севера Крыма складывается напряженная картина.Сделать воздух Крыма чищеКоличество выбросов углекислого газа тоже ежегодно увеличивается. Это мировая проблема и Крым не стал исключением. По мнению ученых, масштаб можно уменьшить с помощью так называемых карбоновых полигонов. В Крыму – это горные лесные зоны. Однако с изменением климата и из-за действий человека, леса становятся все уязвимее.В этой связи она предлагает повышать эффективность защиты горных лесов и создавать искусственные карбоновые полигоны. Например, высаживать на территории Крыма быстрорастущие лиственные породы деревьев.Ранее ученые оценили состояние воздуха в Симферополе. Главным источником загрязнения в столице Крыма остается автотранспорт, уровень вредных веществ в атмосфере города превышен. Читайте также на РИА Новости Крым:Как сохранить природу Крыма и не потерять туристов — мнение экспертовКак не допустить превращения Крыма в свалку — замминистра ЖКХЧто будет с климатом в Крыму в 2023 году

https://crimea.ria.ru/20221222/sevastopoltsev-napugalo-razbrosannoe-u-lesov-khozyaystvennoe-mylo-1126074140.html

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общество, крым, кфу (крымский федеральный университет), наука и технологии, экология, природа, новости крыма, симферополь, юбк, саки, бахчисарай, белогорск, черноморское, евпатория