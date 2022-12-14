https://crimea.ria.ru/20221214/dykhanie-stolitsy-uchenye-otsenili-zagryaznenie-vozdukha-v-simferopole-1125865828.html

"Дыхание столицы": ученые оценили загрязнение воздуха в Симферополе

"Дыхание столицы": ученые оценили загрязнение воздуха в Симферополе - РИА Новости Крым, 14.12.2022

"Дыхание столицы": ученые оценили загрязнение воздуха в Симферополе

Главным источником загрязнения воздуха в Крыму остается автотранспорт, в Симферополе уровень вредных веществ в атмосфере превышен. Об этом сообщает пресс-служба РИА Новости Крым, 14.12.2022

2022-12-14T07:39

2022-12-14T07:39

2022-12-14T07:39

симферополь

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кфу (крымский федеральный университет)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Главным источником загрязнения воздуха в Крыму остается автотранспорт, в Симферополе уровень вредных веществ в атмосфере превышен. Об этом сообщает пресс-служба Крымского федерального университета им. Вернадского.Чем дышат симферопольцы"В ходе исследования в районе ГРЭС и других промышленных зон Симферополя, а также в местах загруженных автодорог, наблюдаются превышения предельно-допустимых концентраций углекислого газа, бензола, углеводорода и формальдегида, что создает неблагоприятную экологическую ситуацию", - констатируют в пресс-службе вуза.Высокие показатели загрязнения фиксируют и в центре города, например, по формальдегиду, что объясняется высокой транспортной нагрузкой и частым возникновением транспортных заторов, пояснили ученые. Прикладная пользаВ последние семь лет ученые университета с помощью газоанализаторов фиксируют девять основных загрязнителей в 132-ух точках у стационарных источников выбросов и на оживленных дорогах. Эти исследования дополняют государственную систему мониторинга, помогают правильно выстроить транспортную логистику в городе и даже обосновать стоимости жилья в том или ином районе города, поскольку экологическая ситуация в разных частях крымской столицы неоднородна."Квадратный метр жилой площади стоит недешево, а экологическая ситуация в разных районах Симферополя существенно различается. На мой взгляд, при формировании стоимости квадратного метра жилой площади в новостройках необходимо учитывать и оценку экологической ситуации, качество окружающей природной среды в будущем микрорайоне", – считает завкафедрой геоэкологии факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ Татьяна Бобра.Читайте также на РИА Новости Крым:Климатический ад: что грозит человечеству на самом деле — ученыйТы то, чем ты дышишь: какие бактерии живут в кондиционереКраснодарский край оказался одним из самых загрязненных в России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, крым, новости крыма, общество, экология, городская среда, кфу (крымский федеральный университет), транспорт, наука и технологии