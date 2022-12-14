https://crimea.ria.ru/20221214/dykhanie-stolitsy-uchenye-otsenili-zagryaznenie-vozdukha-v-simferopole-1125865828.html
"Дыхание столицы": ученые оценили загрязнение воздуха в Симферополе
"Дыхание столицы": ученые оценили загрязнение воздуха в Симферополе - РИА Новости Крым, 14.12.2022
"Дыхание столицы": ученые оценили загрязнение воздуха в Симферополе
Главным источником загрязнения воздуха в Крыму остается автотранспорт, в Симферополе уровень вредных веществ в атмосфере превышен. Об этом сообщает пресс-служба РИА Новости Крым, 14.12.2022
2022-12-14T07:39
2022-12-14T07:39
2022-12-14T07:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Главным источником загрязнения воздуха в Крыму остается автотранспорт, в Симферополе уровень вредных веществ в атмосфере превышен. Об этом сообщает пресс-служба Крымского федерального университета им. Вернадского.Чем дышат симферопольцы"В ходе исследования в районе ГРЭС и других промышленных зон Симферополя, а также в местах загруженных автодорог, наблюдаются превышения предельно-допустимых концентраций углекислого газа, бензола, углеводорода и формальдегида, что создает неблагоприятную экологическую ситуацию", - констатируют в пресс-службе вуза.Высокие показатели загрязнения фиксируют и в центре города, например, по формальдегиду, что объясняется высокой транспортной нагрузкой и частым возникновением транспортных заторов, пояснили ученые. Прикладная пользаВ последние семь лет ученые университета с помощью газоанализаторов фиксируют девять основных загрязнителей в 132-ух точках у стационарных источников выбросов и на оживленных дорогах. Эти исследования дополняют государственную систему мониторинга, помогают правильно выстроить транспортную логистику в городе и даже обосновать стоимости жилья в том или ином районе города, поскольку экологическая ситуация в разных частях крымской столицы неоднородна."Квадратный метр жилой площади стоит недешево, а экологическая ситуация в разных районах Симферополя существенно различается. На мой взгляд, при формировании стоимости квадратного метра жилой площади в новостройках необходимо учитывать и оценку экологической ситуации, качество окружающей природной среды в будущем микрорайоне", – считает завкафедрой геоэкологии факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ Татьяна Бобра.Читайте также на РИА Новости Крым:Климатический ад: что грозит человечеству на самом деле — ученыйТы то, чем ты дышишь: какие бактерии живут в кондиционереКраснодарский край оказался одним из самых загрязненных в России
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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симферополь, крым, новости крыма, общество, экология, городская среда, кфу (крымский федеральный университет), транспорт, наука и технологии
"Дыхание столицы": ученые оценили загрязнение воздуха в Симферополе
Ученые КФУ оценили уровень загрязнения воздуха в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Главным источником загрязнения воздуха в Крыму остается автотранспорт, в Симферополе уровень вредных веществ в атмосфере превышен. Об этом сообщает пресс-служба Крымского федерального университета им. Вернадского.
Чем дышат симферопольцы
"В ходе исследования в районе ГРЭС и других промышленных зон Симферополя, а также в местах загруженных автодорог, наблюдаются превышения предельно-допустимых концентраций углекислого газа, бензола, углеводорода и формальдегида, что создает неблагоприятную экологическую ситуацию", - констатируют в пресс-службе вуза.
Высокие показатели загрязнения фиксируют и в центре города, например, по формальдегиду, что объясняется высокой транспортной нагрузкой и частым возникновением транспортных заторов, пояснили ученые.
Прикладная польза
В последние семь лет ученые университета с помощью газоанализаторов фиксируют девять основных загрязнителей в 132-ух точках у стационарных источников выбросов и на оживленных дорогах. Эти исследования дополняют государственную систему мониторинга, помогают правильно выстроить транспортную логистику в городе и даже обосновать стоимости жилья в том или ином районе города, поскольку экологическая ситуация в разных частях крымской столицы неоднородна.
"Квадратный метр жилой площади стоит недешево, а экологическая ситуация в разных районах Симферополя существенно различается. На мой взгляд, при формировании стоимости квадратного метра жилой площади в новостройках необходимо учитывать и оценку экологической ситуации, качество окружающей природной среды в будущем микрорайоне", – считает завкафедрой геоэкологии факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ Татьяна Бобра.
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