https://crimea.ria.ru/20221109/klimaticheskiy-ad-chto-grozit-chelovechestvu-na-samom-dele--uchenyy-1125282488.html

Климатический ад: что грозит человечеству на самом деле — ученый

Климатический ад: что грозит человечеству на самом деле — ученый - РИА Новости Крым, 09.11.2022

Климатический ад: что грозит человечеству на самом деле — ученый

Человечество переживает период климатических изменений, однако это естественное явление, вписанное в непрерывный процесс, который повторяется каждые несколько... РИА Новости Крым, 09.11.2022

2022-11-09T07:01

2022-11-09T07:01

2022-11-09T07:01

радио "спутник в крыму"

погода

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Человечество переживает период климатических изменений, однако это естественное явление, вписанное в непрерывный процесс, который повторяется каждые несколько десятилетий, не слишком зависит от антропогенных факторов и тем более - от решений политиков. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. В.И. Вернадского Игорь Вахрушев.Накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на открытии климатической конференции COP27 в Египте заявил, что "климатический хаос скоро станет непредсказуемым", если срочно не предпринять мер по сокращению выбросов в атмосферу. Он призвал развитые и развивающиеся страны к заключению пакта климатической солидарности, что подразумевает сокращение выбросов и переход на возобновляемые источники энергии.По словам ученого, климатические периоды сменяют друг друга естественным образом. Так происходило и до глобальной индустриализации, и это подтверждает тот факт, что выбросы промышленных объектов не имеют решающего влияния. При этом в последние десятилетия человечество стало восприимчивее к переменам, поскольку число людей на планете значительно увеличилось:Однако технический прогресс шагает очень стремительно, а значит, человечество способно приспособиться к любым вероятным изменениям. При этом проблему загрязнения атмосферы ученый не отрицает - это явление существует и его необходимо минимизировать. Но делать это нужно эффективно, тогда как сегодня во многих случаях под видом решения экологических вопросов, на самом деле решаются экономические и политические:Реально полезными решениями, по мнению эксперта, могут стать перераспределение производства, осознанное применение прогрессивных технологий в промышленности. Впрочем, любые действия человека в данном случае могут только немного скорректировать картину, но не отменить изменения климата полностью, уверен климатолог."И все же на вызовы природы человечество найдет ответы. Нас не ждет глобальный потоп или ужасные ураганы", - подытожил он.

https://crimea.ria.ru/20220627/v-rf-splanirovali-adaptatsiyu-otrasley-k-izmeneniyam-klimata-1123673226.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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