https://crimea.ria.ru/20221109/klimaticheskiy-ad-chto-grozit-chelovechestvu-na-samom-dele--uchenyy-1125282488.html
Климатический ад: что грозит человечеству на самом деле — ученый
Климатический ад: что грозит человечеству на самом деле — ученый - РИА Новости Крым, 09.11.2022
Климатический ад: что грозит человечеству на самом деле — ученый
Человечество переживает период климатических изменений, однако это естественное явление, вписанное в непрерывный процесс, который повторяется каждые несколько... РИА Новости Крым, 09.11.2022
2022-11-09T07:01
2022-11-09T07:01
2022-11-09T07:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Человечество переживает период климатических изменений, однако это естественное явление, вписанное в непрерывный процесс, который повторяется каждые несколько десятилетий, не слишком зависит от антропогенных факторов и тем более - от решений политиков. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. В.И. Вернадского Игорь Вахрушев.Накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на открытии климатической конференции COP27 в Египте заявил, что "климатический хаос скоро станет непредсказуемым", если срочно не предпринять мер по сокращению выбросов в атмосферу. Он призвал развитые и развивающиеся страны к заключению пакта климатической солидарности, что подразумевает сокращение выбросов и переход на возобновляемые источники энергии.По словам ученого, климатические периоды сменяют друг друга естественным образом. Так происходило и до глобальной индустриализации, и это подтверждает тот факт, что выбросы промышленных объектов не имеют решающего влияния. При этом в последние десятилетия человечество стало восприимчивее к переменам, поскольку число людей на планете значительно увеличилось:Однако технический прогресс шагает очень стремительно, а значит, человечество способно приспособиться к любым вероятным изменениям. При этом проблему загрязнения атмосферы ученый не отрицает - это явление существует и его необходимо минимизировать. Но делать это нужно эффективно, тогда как сегодня во многих случаях под видом решения экологических вопросов, на самом деле решаются экономические и политические:Реально полезными решениями, по мнению эксперта, могут стать перераспределение производства, осознанное применение прогрессивных технологий в промышленности. Впрочем, любые действия человека в данном случае могут только немного скорректировать картину, но не отменить изменения климата полностью, уверен климатолог."И все же на вызовы природы человечество найдет ответы. Нас не ждет глобальный потоп или ужасные ураганы", - подытожил он.
https://crimea.ria.ru/20220627/v-rf-splanirovali-adaptatsiyu-otrasley-k-izmeneniyam-klimata-1123673226.html
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погода, общество
Климатический ад: что грозит человечеству на самом деле — ученый
Климатолог Вахрушев: климат меняется, но это естественный процесс
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Человечество переживает период климатических изменений, однако это естественное явление, вписанное в непрерывный процесс, который повторяется каждые несколько десятилетий, не слишком зависит от антропогенных факторов и тем более - от решений политиков. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. В.И. Вернадского Игорь Вахрушев.
Накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на открытии климатической конференции COP27 в Египте заявил, что "климатический хаос скоро станет непредсказуемым", если срочно не предпринять мер по сокращению выбросов в атмосферу. Он призвал развитые и развивающиеся страны к заключению пакта климатической солидарности, что подразумевает сокращение выбросов и переход на возобновляемые источники энергии.
"Процессы изменения климата и погодные процессы очень легко заметны для рядового гражданина. Поэтому часто они становятся элементами спекуляций, начиная от политических идей, заканчивая экономическими теориями, которые пытаются продвигать под этой эгидой. Если смотреть трезво, никакой климатический пакт не убережет от изменения климата. Нужно понять, что процесс по большей части природный, и никакие ограничения на природные процессы существенно повлиять не могут", - комментирует заявление Гутерриша специалист.
По словам ученого, климатические периоды сменяют друг друга естественным образом. Так происходило и до глобальной индустриализации, и это подтверждает тот факт, что выбросы промышленных объектов не имеют решающего влияния. При этом в последние десятилетия человечество стало восприимчивее к переменам, поскольку число людей на планете значительно увеличилось:
"Людей стало очень много, мы заселили те районы, где человек никогда не жил. Естественно, когда меняется климат, в этих районах возникают условия невозможные для проживания. Возьмем Арабские Эмираты - там сколько территорий было отвоевано у пустыни благодаря технологиям. Сейчас при небольшом изменении температуры, мы столкнемся с тем, что через 30-40 лет там невозможно будет жить", - приводит пример ученый.
Однако технический прогресс шагает очень стремительно, а значит, человечество способно приспособиться к любым вероятным изменениям. При этом проблему загрязнения атмосферы ученый не отрицает - это явление существует и его необходимо минимизировать. Но делать это нужно эффективно, тогда как сегодня во многих случаях под видом решения экологических вопросов, на самом деле решаются экономические и политические:
"Сейчас активно продвигаются технологии, связанные с так называемым экологическим путем получения энергии. На самом деле это больше связано с экономическими вопросами - патентные выплаты и прочие моменты. Нужно понимать, что те экологически чистые источники энергии, которые активно внедряли в Европе и по всему миру - они не всегда на самом деле чистые. Например, давно доказано, что влияние ветряков более негативно, чем получение чистой энергии", - поясняет эксперт.
Реально полезными решениями, по мнению эксперта, могут стать перераспределение производства, осознанное применение прогрессивных технологий в промышленности. Впрочем, любые действия человека в данном случае могут только немного скорректировать картину, но не отменить изменения климата полностью, уверен климатолог.
"И все же на вызовы природы человечество найдет ответы. Нас не ждет глобальный потоп или ужасные ураганы", - подытожил он.