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Что будет с климатом в Крыму в 2023 году

Что будет с климатом в Крыму в 2023 году - РИА Новости Крым, 24.12.2022

Что будет с климатом в Крыму в 2023 году

В 2023 году в Крыму не ожидается серьезных катаклизмов, связанных с глобальных потеплением, однако следует ожидать более ярких проявлений специфики региона, для РИА Новости Крым, 24.12.2022

2022-12-25T03:09

2022-12-25T03:09

2022-12-24T14:37

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Климатолог Игорь Вахрушев дал прогноз об изменении климата в Крыму в 2023 году Игорь Борисович Вахрушев, доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. В.И. Вернадского audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В 2023 году в Крыму не ожидается серьезных катаклизмов, связанных с глобальных потеплением, однако следует ожидать более ярких проявлений специфики региона, для которой характерно резкое изменение температур. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доцент кафедры туризма Таврической академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.Согласно прогнозам, 2023 год не станет исключениям в смысле глобального потепления, и средняя температура превысит так называемый "допромышленный уровень" (конец 19 – начало 20 века) уже на 1,2 – 1,3 градуса.По его словам, для глобальной системы это действительно "серьезное потепление", поскольку влечет за собой изменение разного рода климатических закономерностей, таких как перераспределение осадков, теплых течений и многих других климатических моделей, отметил эксперт.Ярким примером тому стал зафиксированный недавно в Симферополе температурный максимум для этого периода года, который через два дня резко сменился температурой ниже нуля."Вот такие перепады как раз характеризуют климатические изменения", – заметил эксперт. По его словам, в 2023 году они станут еще ярче.По словам эксперта, невозможно точно предсказать на годы вперед, как изменится климат, поскольку есть много закономерностей, которые до конца не изучены, а климатическая система не просто сложна, а "хаотична и непредсказуема и не подчиняется математическим неким законам". Особенно в Крыму, где цифровые климатические модели "локально не работают, из-за того, что здесь на компактной территории очень активно отличается рельеф"."Буквально разница в 100 километров – у нас и равнины, и предгорья, и горные районы и тут же побережье с влиянием моря и барьерным влиянием горных зон. <...> Все прогнозные явления в климатической системе достаточно относительны. Мы можем четко прогнозировать буквально 2-3 дня. На год, два, на 10 лет – это общие закономерности", – сказал Вахрушев.Он отметил, что в 2023 году в Крыму можно ожидать смещения месячных температур, что характерно для полуострова последние 5-7 лет: "летние месяцы немножко смещаются в осенний период". Однако, возможно, что этого и не будет, а просто увеличатся циклы, например, увеличится весна, а лето сократится, но станет более жарким.Эхо наводнения: в Ялте активизировались оползни >>"Резких катаклизмов Крым не ожидает в 2023 году. То есть не будет каких-то ураганных явлений, как, допустим в Южной Америке или в южной части Северной Америки. Вот эти все моменты, думаю, обойдут нас стороной", - полагает специалист.В то же время, по словам эксперта, есть много так называемых "климатических машин", которые действуют за счет океанических течений и которые сейчас меняются. При этом их характер должен измениться ориентировочно в середине 2023 года. Это означает, что следующий год будет более жарким, и в ряде регионов в южном полушарии возможны засухи и ураганы.Читайте также на РИА Новости Крым:Генсек ООН предрек человечеству климатический ад Климатический ад: что грозит человечеству на самом деле — ученый На сколько хватит запасов водохранилищ в Крыму

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