https://crimea.ria.ru/20221107/gensek-oon-predrek-chelovechestvu-klimaticheskiy-ad-1125264573.html

Генсек ООН предрек человечеству климатический ад

Генсек ООН предрек человечеству климатический ад - РИА Новости Крым, 07.11.2022

Генсек ООН предрек человечеству климатический ад

Климатический хаос скоро станет непредсказуемым, если не срочно не предпринять мер по сокращению выбросов в атмосферу. Об этом заявил генеральный секретарь... РИА Новости Крым, 07.11.2022

2022-11-07T19:37

2022-11-07T19:37

2022-11-07T19:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Климатический хаос скоро станет непредсказуемым, если не срочно не предпринять мер по сокращению выбросов в атмосферу. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш на открытии климатической конференции COP27 в Египте.Гутерриш призвал развитые и развивающиеся страны к заключению пакта климатической солидарности, что подразумевает сокращение выбросов и переход на возобновляемые источники энергии.Не только углекислый газ: из-за чего еще меняется климат в мире >>"Две крупнейшие экономики — США и Китай — несут особую ответственность за объединение усилий для претворения этого пакта в жизнь", — подчеркнул Гутерриш.По информации генсека ООН, соглашение предполагает снижение зависимости от ископаемого топлива, прекращение строительства угольных электростанций, поэтапный отказ к 2030 году от использования каменного угля в странах Организации экономического сотрудничества и развития, а в остальном мире — к 2040 году.

https://crimea.ria.ru/20211023/mirovye-kataklizmy-kak-izmeneniya-klimata-povliyayut-na-krym-1121219988.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оон, экология, в мире