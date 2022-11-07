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Генсек ООН предрек человечеству климатический ад
Генсек ООН предрек человечеству климатический ад - РИА Новости Крым, 07.11.2022
Генсек ООН предрек человечеству климатический ад
Климатический хаос скоро станет непредсказуемым, если не срочно не предпринять мер по сокращению выбросов в атмосферу. Об этом заявил генеральный секретарь... РИА Новости Крым, 07.11.2022
2022-11-07T19:37
2022-11-07T19:37
2022-11-07T19:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Климатический хаос скоро станет непредсказуемым, если не срочно не предпринять мер по сокращению выбросов в атмосферу. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш на открытии климатической конференции COP27 в Египте.Гутерриш призвал развитые и развивающиеся страны к заключению пакта климатической солидарности, что подразумевает сокращение выбросов и переход на возобновляемые источники энергии.Не только углекислый газ: из-за чего еще меняется климат в мире >>"Две крупнейшие экономики — США и Китай — несут особую ответственность за объединение усилий для претворения этого пакта в жизнь", — подчеркнул Гутерриш.По информации генсека ООН, соглашение предполагает снижение зависимости от ископаемого топлива, прекращение строительства угольных электростанций, поэтапный отказ к 2030 году от использования каменного угля в странах Организации экономического сотрудничества и развития, а в остальном мире — к 2040 году.
https://crimea.ria.ru/20211023/mirovye-kataklizmy-kak-izmeneniya-klimata-povliyayut-na-krym-1121219988.html
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оон, экология, в мире
Генсек ООН предрек человечеству климатический ад
Гутерриш заявил, что человечество мчится в климатический ад
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Климатический хаос скоро станет непредсказуемым, если не срочно не предпринять мер по сокращению выбросов в атмосферу. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш на открытии климатической конференции COP27 в Египте.
"Глобальная температура продолжает расти. И наша планета быстро приближается к переломному моменту, который сделает климатический хаос необратимым. Мы на шоссе в климатический ад, а наша нога стоит на акселераторе", — цитирует главу всемирной организации РИА Новости.
Гутерриш призвал развитые и развивающиеся страны к заключению пакта климатической солидарности, что подразумевает сокращение выбросов и переход на возобновляемые источники энергии.
"Две крупнейшие экономики — США и Китай — несут особую ответственность за объединение усилий для претворения этого пакта в жизнь", — подчеркнул Гутерриш.
По информации генсека ООН, соглашение предполагает снижение зависимости от ископаемого топлива, прекращение строительства угольных электростанций, поэтапный отказ к 2030 году от использования каменного угля в странах Организации экономического сотрудничества и развития, а в остальном мире — к 2040 году.