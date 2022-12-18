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Самый теплый день: Крым установил абсолютный температурный рекорд

Самый теплый день: Крым установил абсолютный температурный рекорд - РИА Новости Крым, 18.12.2022

Самый теплый день: Крым установил абсолютный температурный рекорд

17 декабря в Крыму зафиксирован абсолютный температурный рекорд. Как сообщили РИА Новости Крым в региональном гидрометцентре, еще теплее в этот день на... РИА Новости Крым, 18.12.2022

2022-12-18T10:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым, Галина Оленева. 17 декабря в Крыму зафиксирован абсолютный температурный рекорд. Как сообщили РИА Новости Крым в региональном гидрометцентре, еще теплее в этот день на полуострове было только однажды за всю историю наблюдений.При этом самая низкая температура на эту дату фиксировалась в 1997 году. Тогда столбики термометров опустились до -17,4 градусов.В целом, говорят синоптики, декабрь в Крыму может быть как экстремально теплыми, так и экстремально холодным, в зависимости от особенностей атмосферной циркуляции. По данным гидрометцентра, наиболее холодным выдался декабрь 2002 года, когда средняя температура воздуха составила -2 градуса. В этом году средняя месячная температура воздуха на полуострове ожидается около нормы.Ранее в крымском гидрометцентре рассказали о погоде на 19 декабря. В воскресенье погодой в Крыму "правит" холодный фронт. Ожидаются туманы и дожди. Как сообщается на официальном сайте республиканского гидрометцентра, в начале рабочей недели погода будет обуславливаться юго-восточной периферией антициклона. Без осадков, лишь 19 декабря вероятен небольшой мокрый снег.Читайте также на РИА Новости Крым:Многоводная неделя: Крым накопил почти рекордные объемы водыВ Крыму резко потеплеетКак коммунальщики готовят Симферополь к зиме

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