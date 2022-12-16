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В Крыму резко потеплеет

В Крыму резко потеплеет - РИА Новости Крым, 16.12.2022

В Крыму резко потеплеет

В Крыму в субботу потеплеет до +19 градусов, однако уже в воскресенье резко похолодает. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист... РИА Новости Крым, 16.12.2022

2022-12-16T17:43

2022-12-16T17:43

2022-12-16T18:20

радио "спутник в крыму"

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крымская погода

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. В Крыму в субботу потеплеет до +19 градусов, однако уже в воскресенье резко похолодает. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.Однако в воскресенье погода начнет меняться. И если еще ночью на полуострове будет до +14 и без осадков, то с утра в регион начнет прорываться холодный фронт с кратковременными дождями и северными ветрами."Пойдет закачка очень холодного воздуха, что собьет показания дневных температур до +8…10 в Симферополе и до +7…12 по Крыму. При прохождении холодного фронта будет порывистый ветер 7…12 м/с, местами до 17 м/с", - отметил Тишковец.Следующая неделя начнется с обвального холода: в ночные часы ударят заморозки, а днем столбики термометров будут колебаться вокруг нулевой отметки.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на Ангарском перевале выпал снегКак коммунальщики готовят Симферополь к зимеКакой будет предстоящая зима в России – прогноз метеоролога

https://crimea.ria.ru/20221215/v-krymu-predupredili-o-podnyatii-urovnya-vody-v-rekakh-iz-za-livney-1125909298.html

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