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В Крыму резко потеплеет
В Крыму резко потеплеет - РИА Новости Крым, 16.12.2022
В Крыму резко потеплеет
В Крыму в субботу потеплеет до +19 градусов, однако уже в воскресенье резко похолодает. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист... РИА Новости Крым, 16.12.2022
2022-12-16T17:43
2022-12-16T17:43
2022-12-16T18:20
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крым
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крымская погода
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. В Крыму в субботу потеплеет до +19 градусов, однако уже в воскресенье резко похолодает. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.Однако в воскресенье погода начнет меняться. И если еще ночью на полуострове будет до +14 и без осадков, то с утра в регион начнет прорываться холодный фронт с кратковременными дождями и северными ветрами."Пойдет закачка очень холодного воздуха, что собьет показания дневных температур до +8…10 в Симферополе и до +7…12 по Крыму. При прохождении холодного фронта будет порывистый ветер 7…12 м/с, местами до 17 м/с", - отметил Тишковец.Следующая неделя начнется с обвального холода: в ночные часы ударят заморозки, а днем столбики термометров будут колебаться вокруг нулевой отметки.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на Ангарском перевале выпал снегКак коммунальщики готовят Симферополь к зимеКакой будет предстоящая зима в России – прогноз метеоролога
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новости крыма, крым, погода, крымская погода, центр погоды "фобос", евгений тишковец
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым
. В Крыму в субботу потеплеет до +19 градусов, однако уже в воскресенье резко похолодает. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.
"В субботу просто шикарный день, подарок от небесной канцелярии, поскольку Крым окажется в обширном теплом секторе циклона. Переменная облачность, солнечно, без осадков. Температура в ночные часы не опустится ниже +6…11, а в дневные часы столбики термометров достигнут отметки +14…19 по Крыму. Практически весна придет на полуостров", - рассказал он.
Однако в воскресенье погода начнет меняться. И если еще ночью на полуострове будет до +14 и без осадков, то с утра в регион начнет прорываться холодный фронт с кратковременными дождями и северными ветрами.
"Пойдет закачка очень холодного воздуха, что собьет показания дневных температур до +8…10 в Симферополе и до +7…12 по Крыму. При прохождении холодного фронта будет порывистый ветер 7…12 м/с, местами до 17 м/с", - отметил Тишковец.
Следующая неделя начнется с обвального холода: в ночные часы ударят заморозки, а днем столбики термометров будут колебаться вокруг нулевой отметки.
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