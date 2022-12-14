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В Крыму на Ангарском перевале выпал снег - РИА Новости Крым, 14.12.2022
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В Крыму на Ангарском перевале выпал снег
В Крыму на Ангарском перевале выпал снег - РИА Новости Крым, 14.12.2022
В Крыму на Ангарском перевале выпал снег
Непогода в Крыму не сбавляет оборотов, штормовое предупреждение продлили еще на два дня. РИА Новости Крым, 14.12.2022
2022-12-14T21:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Непогода в Крыму не сбавляет оборотов, штормовое предупреждение продлили еще на два дня. Такая погода создает неблагоприятные условия для всех категорий участников дорожного движения, особенно на участках с горным рельефом, предупредили в республиканском МВД."Водителям следует правильно выбирать скоростной режим, дистанцию до других транспортных средств, быть предельно внимательными в местах возможного появления пешеходов на проезжей части и помнить, что в неблагоприятных погодных условиях у пешеходов обзор может быть ограничен, что может привести к дорожному происшествию", – предупреждает ведомство.Пешеходам также рекомендуют быть максимально бдительными. При отсутствии тротуаров двигаться по освещенным участкам дорог и только навстречу движению транспорта. Лучше отдавать предпочтение одежде светлых тонов, обязательно использовать световозвращающие элементы, советуют в МВД.Читайте также на РИА Новости Крым:Ливни с сильным ветром: в Крыму объявили штормовое предупреждениеКакие шины лучше ставить на авто зимой в Крыму – экспертВ Севастополе ветер обесточил центр города
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новости крыма, крым, погода, крымская погода, мвд по республике крым, транспорт
В Крыму на Ангарском перевале выпал снег

В Крыму на Ангарском перевале выпал снег, в ГИБДД призывают водителей к осторожности

21:51 14.12.2022 (обновлено: 21:58 14.12.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСнег в Крыму
Снег в Крыму - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Непогода в Крыму не сбавляет оборотов, штормовое предупреждение продлили еще на два дня.

По прогнозам регионального гидрометцентра, в ночь со среды на четверг ожидаются минусовые температуры. А вслед за резким похолоданием на полуостров придут сильные дожди с ветром. Между тем, сейчас на Ангарском перевале выпал снег.

Такая погода создает неблагоприятные условия для всех категорий участников дорожного движения, особенно на участках с горным рельефом, предупредили в республиканском МВД.
"Водителям следует правильно выбирать скоростной режим, дистанцию до других транспортных средств, быть предельно внимательными в местах возможного появления пешеходов на проезжей части и помнить, что в неблагоприятных погодных условиях у пешеходов обзор может быть ограничен, что может привести к дорожному происшествию", – предупреждает ведомство.
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Пешеходам также рекомендуют быть максимально бдительными. При отсутствии тротуаров двигаться по освещенным участкам дорог и только навстречу движению транспорта. Лучше отдавать предпочтение одежде светлых тонов, обязательно использовать световозвращающие элементы, советуют в МВД.
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