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В Крыму на Ангарском перевале выпал снег

В Крыму на Ангарском перевале выпал снег - РИА Новости Крым, 14.12.2022

В Крыму на Ангарском перевале выпал снег

Непогода в Крыму не сбавляет оборотов, штормовое предупреждение продлили еще на два дня. РИА Новости Крым, 14.12.2022

2022-12-14T21:51

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2022-12-14T21:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Непогода в Крыму не сбавляет оборотов, штормовое предупреждение продлили еще на два дня. Такая погода создает неблагоприятные условия для всех категорий участников дорожного движения, особенно на участках с горным рельефом, предупредили в республиканском МВД."Водителям следует правильно выбирать скоростной режим, дистанцию до других транспортных средств, быть предельно внимательными в местах возможного появления пешеходов на проезжей части и помнить, что в неблагоприятных погодных условиях у пешеходов обзор может быть ограничен, что может привести к дорожному происшествию", – предупреждает ведомство.Пешеходам также рекомендуют быть максимально бдительными. При отсутствии тротуаров двигаться по освещенным участкам дорог и только навстречу движению транспорта. Лучше отдавать предпочтение одежде светлых тонов, обязательно использовать световозвращающие элементы, советуют в МВД.Читайте также на РИА Новости Крым:Ливни с сильным ветром: в Крыму объявили штормовое предупреждениеКакие шины лучше ставить на авто зимой в Крыму – экспертВ Севастополе ветер обесточил центр города

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