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Грядут снег и заморозки: на перевалах Крыма поставили дежурную технику - РИА Новости Крым, 16.11.2022
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Грядут снег и заморозки: на перевалах Крыма поставили дежурную технику
Грядут снег и заморозки: на перевалах Крыма поставили дежурную технику - РИА Новости Крым, 16.11.2022
Грядут снег и заморозки: на перевалах Крыма поставили дежурную технику
Служба автомобильных дорог организовала дежурство на крымских горных перевалах в связи с приближением зимы и ухудшением погодных условий. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 16.11.2022
2022-11-16T17:54
2022-11-16T17:54
ситуация на дорогах крыма
дороги крыма
погода
погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Служба автомобильных дорог организовала дежурство на крымских горных перевалах в связи с приближением зимы и ухудшением погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Дорожники Симферополя рассказали о готовности к зиме &gt;&gt;Ранее в региональном главке МЧС со ссылкой на гидрометцентр, сообщили о грядущем ухудшении погодных условий: 17 и 18 ноября ожидаются дожди с мокрым снегом, сильный ветер и резкое похолодание.Кроме того, к этому моменту на дорогах республики заготовлено 6,3 тыс. тонн чистых солей, 36,6 тыс. тонн песка-соляных смесей, подготовлена дорожная техника, в том числе снегоочистители и автогрейдеры. Вдоль дорог поставят три десятка пунктов обогрева для рабочих и столько же мест хранения протовогололедных материалов.
https://crimea.ria.ru/20221107/kakoy-budet-predstoyaschaya-zima-v-rossii--prognoz-meteorologa---1125263290.html
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Грядут снег и заморозки: на перевалах Крыма поставили дежурную технику

Служба автомобильных дорог организовала дежурство на крымских перевалах

17:54 16.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗимняя дорога
Зимняя дорога - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Служба автомобильных дорог организовала дежурство на крымских горных перевалах в связи с приближением зимы и ухудшением погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Дорожники Симферополя рассказали о готовности к зиме >>
Ранее в региональном главке МЧС со ссылкой на гидрометцентр, сообщили о грядущем ухудшении погодных условий: 17 и 18 ноября ожидаются дожди с мокрым снегом, сильный ветер и резкое похолодание.
"Организовано постоянное круглосуточное взаимодействие с органами власти, местного самоуправления, МЧС, ГИБДД, метеорологическими службами. На зимний режим работы эксплуатирующие предприятия перешли с 15 ноября, на Ангарском и Грушевском перевалах уже организовано дежурство дорожных бригад и техники", - говорится в сообщении Службы автомобильных дорог.
Кроме того, к этому моменту на дорогах республики заготовлено 6,3 тыс. тонн чистых солей, 36,6 тыс. тонн песка-соляных смесей, подготовлена дорожная техника, в том числе снегоочистители и автогрейдеры. Вдоль дорог поставят три десятка пунктов обогрева для рабочих и столько же мест хранения протовогололедных материалов.
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