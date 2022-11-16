https://crimea.ria.ru/20221116/gryadut-sneg-i-zamorozki-na-perevalakh-kryma-postavili-dezhurnuyu-tekhniku-1125397545.html

Грядут снег и заморозки: на перевалах Крыма поставили дежурную технику

Грядут снег и заморозки: на перевалах Крыма поставили дежурную технику - РИА Новости Крым, 16.11.2022

Грядут снег и заморозки: на перевалах Крыма поставили дежурную технику

Служба автомобильных дорог организовала дежурство на крымских горных перевалах в связи с приближением зимы и ухудшением погодных условий. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 16.11.2022

2022-11-16T17:54

2022-11-16T17:54

2022-11-16T17:54

ситуация на дорогах крыма

дороги крыма

погода

погода в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Служба автомобильных дорог организовала дежурство на крымских горных перевалах в связи с приближением зимы и ухудшением погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Дорожники Симферополя рассказали о готовности к зиме >>Ранее в региональном главке МЧС со ссылкой на гидрометцентр, сообщили о грядущем ухудшении погодных условий: 17 и 18 ноября ожидаются дожди с мокрым снегом, сильный ветер и резкое похолодание.Кроме того, к этому моменту на дорогах республики заготовлено 6,3 тыс. тонн чистых солей, 36,6 тыс. тонн песка-соляных смесей, подготовлена дорожная техника, в том числе снегоочистители и автогрейдеры. Вдоль дорог поставят три десятка пунктов обогрева для рабочих и столько же мест хранения протовогололедных материалов.

https://crimea.ria.ru/20221107/kakoy-budet-predstoyaschaya-zima-v-rossii--prognoz-meteorologa---1125263290.html

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2022

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