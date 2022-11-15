https://crimea.ria.ru/20221115/na-krym-obrushatsya-silnye-dozhdi-s-mokrym-snegom-i-zamorozki-1125374188.html
На Крым обрушатся сильные дожди с мокрым снегом и заморозки
На Крым обрушатся сильные дожди с мокрым снегом и заморозки - РИА Новости Крым, 15.11.2022
На Крым обрушатся сильные дожди с мокрым снегом и заморозки
В Крыму 17 и 18 ноября ожидаются дожди с мокрым снегом, сильный ветер и резкое похолодание, сообщили в региональном главке МЧС со ссылкой на гидрометцентр... РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T12:16
2022-11-15T12:16
2022-11-15T12:17
крым
погода в крыму
крымская погода
гу мчс рф по республике крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/0d/1122653921_0:86:3077:1817_1920x0_80_0_0_6bcd588c7399e15dcc1c527ccf6004eb.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму 17 и 18 ноября ожидаются дожди с мокрым снегом, сильный ветер и резкое похолодание, сообщили в региональном главке МЧС со ссылкой на гидрометцентр республики.По данным синоптиков, также 18 ноября ожидается резкое понижение температуры воздуха: ночью и днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.В этих условиях высока вероятность аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличения количества ДТП, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения транспорта на автодорогах. Возможны подтопления территорий.Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.В МЧС просят жителей и гостей полуострова исключить выход в горно-лесную местность, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения.
https://crimea.ria.ru/20221115/na-krym-obrushatsya-silnye-dozhdi-s-mokrym-snegom-i-zamorozki-1125374188.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/0d/1122653921_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_41ff12d4773af2cf461d776e84504e93.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, погода в крыму, крымская погода, гу мчс рф по республике крым
На Крым обрушатся сильные дожди с мокрым снегом и заморозки
МЧС: в Крыму ожидаются дожди с мокрым снегом, сильный ветер и заморозки
12:16 15.11.2022 (обновлено: 12:17 15.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму 17 и 18 ноября ожидаются дожди с мокрым снегом, сильный ветер и резкое похолодание, сообщили в региональном главке МЧС со ссылкой на гидрометцентр республики.
"В связи с прохождением активного фронтального раздела днем 17 ноября, ночью и утром 18 ноября в Крыму ожидаются дожди, 18 ноября с мокрым снегом, местами очень сильные осадки. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, порывы 25-28 м/с", - говорится в сообщении.
По данным синоптиков, также 18 ноября ожидается резкое понижение температуры воздуха: ночью и днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
В этих условиях высока вероятность аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличения количества ДТП, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения транспорта на автодорогах. Возможны подтопления территорий.
Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.
В МЧС просят жителей и гостей полуострова исключить выход в горно-лесную местность, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения.