https://crimea.ria.ru/20221115/na-krym-obrushatsya-silnye-dozhdi-s-mokrym-snegom-i-zamorozki-1125374188.html

На Крым обрушатся сильные дожди с мокрым снегом и заморозки

На Крым обрушатся сильные дожди с мокрым снегом и заморозки - РИА Новости Крым, 15.11.2022

На Крым обрушатся сильные дожди с мокрым снегом и заморозки

В Крыму 17 и 18 ноября ожидаются дожди с мокрым снегом, сильный ветер и резкое похолодание, сообщили в региональном главке МЧС со ссылкой на гидрометцентр... РИА Новости Крым, 15.11.2022

2022-11-15T12:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму 17 и 18 ноября ожидаются дожди с мокрым снегом, сильный ветер и резкое похолодание, сообщили в региональном главке МЧС со ссылкой на гидрометцентр республики.По данным синоптиков, также 18 ноября ожидается резкое понижение температуры воздуха: ночью и днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.В этих условиях высока вероятность аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличения количества ДТП, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения транспорта на автодорогах. Возможны подтопления территорий.Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.В МЧС просят жителей и гостей полуострова исключить выход в горно-лесную местность, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения.

https://crimea.ria.ru/20221115/na-krym-obrushatsya-silnye-dozhdi-s-mokrym-snegom-i-zamorozki-1125374188.html

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