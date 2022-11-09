https://crimea.ria.ru/20221109/dorozhniki-simferopolya-rasskazali-o-gotovnosti-k-zime--1125287992.html

Дорожники Симферополя рассказали о готовности к зиме

Дорожники Симферополя рассказали о готовности к зиме - РИА Новости Крым, 09.11.2022

Дорожники Симферополя рассказали о готовности к зиме

В Симферополе вся необходимая техника для уборки дорог приведена в готовность, дополнительная – закуплена, штат полностью укомплектован. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 09.11.2022

2022-11-09T18:06

2022-11-09T18:06

2022-11-09T18:06

радио "спутник в крыму"

городская среда

симферополь

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе вся необходимая техника для уборки дорог приведена в готовность, дополнительная – закуплена, штат полностью укомплектован. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор МБУ "Город" Антон Гумен.По его словам, техобслуживание всей техники, которая будет задействоваться "в зимнем содержании Симферополя", завершено, водительский штат укомплектован, ведутся завершающие проверки служб.Он отметил, что в автопарке готовы 12 коммунально-дорожных машин-трансформеров, которые летом используются для мойки дорог и частично как самосвалы, а зимой переоборудуются под снегоуборочный транспорт.Содержанием гравийных дорог, не имеющих твердого покрытия – а таких в Симферополе более 300, – работники коммунальных служб займутся, используя новую технику, которую ранее специально для этого закупили."Закуплен был тяжелый грейдер, каток, трал. У нас есть полноценно все силы, чтобы мы содержали гравийные дороги в Симферополе", – отметил Гумен.Он добавил, что в городе уже начали установку боксов с реагентами для обработки дорог при гололедице."Это порядка 250 боксов, которые будут установлены на остановках общественного транспорта, в оживленных местах, чтобы уборщики территории в шаговой доступности могли брать реагенты и обрабатывать свой участок", – пояснил Гумен.Одновременно продолжается ямочный ремонт дорог, в должный вид приведено около 80 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, уточнил он. Также продолжается покос газонов, обрезка и кронирование деревьев, снос сухостоя и уборка листвы."На тротуаре листва не перегниет, а превратится в грязь, потом в пыль. А на газонах вдоль дорог и тротуаров слой листвы даст запревание, и трава на следующий сезон не взойдет. То есть листва просто уничтожит газон. Поэтому убирать листву в черте города еще, наверное, до середины декабря, до первой декады, мы будем усиленно. Погода способствует", – заключил он.

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симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городская среда, симферополь, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя