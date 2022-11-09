https://crimea.ria.ru/20221109/dorozhniki-simferopolya-rasskazali-o-gotovnosti-k-zime--1125287992.html
Дорожники Симферополя рассказали о готовности к зиме
Дорожники Симферополя рассказали о готовности к зиме - РИА Новости Крым, 09.11.2022
Дорожники Симферополя рассказали о готовности к зиме
В Симферополе вся необходимая техника для уборки дорог приведена в готовность, дополнительная – закуплена, штат полностью укомплектован. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 09.11.2022
2022-11-09T18:06
2022-11-09T18:06
2022-11-09T18:06
радио "спутник в крыму"
городская среда
симферополь
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе вся необходимая техника для уборки дорог приведена в готовность, дополнительная – закуплена, штат полностью укомплектован. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор МБУ "Город" Антон Гумен.По его словам, техобслуживание всей техники, которая будет задействоваться "в зимнем содержании Симферополя", завершено, водительский штат укомплектован, ведутся завершающие проверки служб.Он отметил, что в автопарке готовы 12 коммунально-дорожных машин-трансформеров, которые летом используются для мойки дорог и частично как самосвалы, а зимой переоборудуются под снегоуборочный транспорт.Содержанием гравийных дорог, не имеющих твердого покрытия – а таких в Симферополе более 300, – работники коммунальных служб займутся, используя новую технику, которую ранее специально для этого закупили."Закуплен был тяжелый грейдер, каток, трал. У нас есть полноценно все силы, чтобы мы содержали гравийные дороги в Симферополе", – отметил Гумен.Он добавил, что в городе уже начали установку боксов с реагентами для обработки дорог при гололедице."Это порядка 250 боксов, которые будут установлены на остановках общественного транспорта, в оживленных местах, чтобы уборщики территории в шаговой доступности могли брать реагенты и обрабатывать свой участок", – пояснил Гумен.Одновременно продолжается ямочный ремонт дорог, в должный вид приведено около 80 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, уточнил он. Также продолжается покос газонов, обрезка и кронирование деревьев, снос сухостоя и уборка листвы."На тротуаре листва не перегниет, а превратится в грязь, потом в пыль. А на газонах вдоль дорог и тротуаров слой листвы даст запревание, и трава на следующий сезон не взойдет. То есть листва просто уничтожит газон. Поэтому убирать листву в черте города еще, наверное, до середины декабря, до первой декады, мы будем усиленно. Погода способствует", – заключил он.
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https://crimea.ria.ru/20221017/kak-podgotovit-mashinu-k-zime--sovety-avtoeksperta-1124916836.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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городская среда, симферополь, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
Дорожники Симферополя рассказали о готовности к зиме
В Симферополе рассказали о готовности коммунальных и дорожных служб к зиме
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе вся необходимая техника для уборки дорог приведена в готовность, дополнительная – закуплена, штат полностью укомплектован. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор МБУ "Город" Антон Гумен.
По его словам, техобслуживание всей техники, которая будет задействоваться "в зимнем содержании Симферополя", завершено, водительский штат укомплектован, ведутся завершающие проверки служб.
"Водительский штат укомплектован, смены есть, противогололедный материал закуплен, ГСМ на складе достаточно. ГИБДД и "Дорнадзор" нас уже проверил, МЧС проверяет. Все службы приведены в готовность. Ждем наступления зимы", – сказал Гумен.
Он отметил, что в автопарке готовы 12 коммунально-дорожных машин-трансформеров, которые летом используются для мойки дорог и частично как самосвалы, а зимой переоборудуются под снегоуборочный транспорт.
Содержанием гравийных дорог, не имеющих твердого покрытия – а таких в Симферополе более 300, – работники коммунальных служб займутся, используя новую технику, которую ранее специально для этого закупили.
"Закуплен был тяжелый грейдер, каток, трал. У нас есть полноценно все силы, чтобы мы содержали гравийные дороги в Симферополе", – отметил Гумен.
Он добавил, что в городе уже начали установку боксов с реагентами для обработки дорог при гололедице.
"Это порядка 250 боксов, которые будут установлены на остановках общественного транспорта, в оживленных местах, чтобы уборщики территории в шаговой доступности могли брать реагенты и обрабатывать свой участок", – пояснил Гумен.
Одновременно продолжается ямочный ремонт дорог, в должный вид приведено около 80 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, уточнил он. Также продолжается покос газонов, обрезка и кронирование деревьев, снос сухостоя и уборка листвы.
"На тротуаре листва не перегниет, а превратится в грязь, потом в пыль. А на газонах вдоль дорог и тротуаров слой листвы даст запревание, и трава на следующий сезон не взойдет. То есть листва просто уничтожит газон. Поэтому убирать листву в черте города еще, наверное, до середины декабря, до первой декады, мы будем усиленно. Погода способствует", – заключил он.