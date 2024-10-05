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Макрон призвал прекратить вооружать Израиль - РИА Новости Крым, 05.10.2024
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Макрон призвал прекратить вооружать Израиль
Макрон призвал прекратить вооружать Израиль - РИА Новости Крым, 05.10.2024
Макрон призвал прекратить вооружать Израиль
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал прекратить поставки вооружений Израилю, назвав это приоритетом на пути к политическому урегулированию конфликта на... РИА Новости Крым, 05.10.2024
2024-10-05T21:29
2024-10-05T21:35
эммануэль макрон
политика
в мире
франция
обострение ситуации в израиле
израиль
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал прекратить поставки вооружений Израилю, назвав это приоритетом на пути к политическому урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Об этом он заявил в эфире радио France Inter, сообщает РИА Новости.Комментируя операцию вооруженных сил Израиля в Ливане, он сказал, что "принесение в жертву ливанского народа" недопустимо"."Ливан не должен стать новой Газой... Я сожалею, что премьер-министр (Израиля Биньямин Нетаньяху – ред.) сделал иной выбор", – сказал Макрон.Он подчеркнул, что Франция не поставляет вооружений Израилю, так как приоритетом для нее "является избежать эскалации", но Израиль "не слышит" такого рода призывов."Я… считаю, что это ошибка, в том числе для безопасности Израиля в будущем. Мы видим, что происходит. Это заметно по общественному мнению у нас, но еще сильнее – в самом регионе. По сути, зарождается чувство ненависти, которое подпитывается", – сказал он.Ранее эксперт Института нового общества Владимир Киреев разъяснил анатомию конфликта на Ближнем Востоке, объяснив логику действий США, Израиля и Ирана.При этом отметил, что США не могут прекратить вооружать Израиль по одной важной причине, хотя в американском истеблишменте есть и другие мнения. Тогда как в европейских элитах превалируют критические, а порой откровенно антисемитские настроения в отношении Израиля, в частности во Франции. Своим соперником видит Тель-Авив и Лондон, сказал эксперт. Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Израиль хочет любой ценой спровоцировать прямой конфликт США и Ирана Иран против Израиля: ответят ли США на удары и есть ли риск мировой войныЛогичный абсурд: что доказал Израиль решением по генсеку ООН
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эммануэль макрон, политика, в мире, франция, обострение ситуации в израиле, израиль
Макрон призвал прекратить вооружать Израиль

Макрон призвал прекратить вооружать Израиль и приносить в жертву народ Газы и Ливана

21:29 05.10.2024 (обновлено: 21:35 05.10.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал прекратить поставки вооружений Израилю, назвав это приоритетом на пути к политическому урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Об этом он заявил в эфире радио France Inter, сообщает РИА Новости.
"Я считаю, что сегодня приоритетом является возвращение к политическому урегулированию конфликта и прекращение поставок оружия для ведения боевых действий в Газе", – заявил Макрон.
Комментируя операцию вооруженных сил Израиля в Ливане, он сказал, что "принесение в жертву ливанского народа" недопустимо".
"Ливан не должен стать новой Газой... Я сожалею, что премьер-министр (Израиля Биньямин Нетаньяху – ред.) сделал иной выбор", – сказал Макрон.
Он подчеркнул, что Франция не поставляет вооружений Израилю, так как приоритетом для нее "является избежать эскалации", но Израиль "не слышит" такого рода призывов.
"Я… считаю, что это ошибка, в том числе для безопасности Израиля в будущем. Мы видим, что происходит. Это заметно по общественному мнению у нас, но еще сильнее – в самом регионе. По сути, зарождается чувство ненависти, которое подпитывается", – сказал он.
Ранее эксперт Института нового общества Владимир Киреев разъяснил анатомию конфликта на Ближнем Востоке, объяснив логику действий США, Израиля и Ирана.
При этом отметил, что США не могут прекратить вооружать Израиль по одной важной причине, хотя в американском истеблишменте есть и другие мнения. Тогда как в европейских элитах превалируют критические, а порой откровенно антисемитские настроения в отношении Израиля, в частности во Франции. Своим соперником видит Тель-Авив и Лондон, сказал эксперт.
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