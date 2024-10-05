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Макрон призвал прекратить вооружать Израиль

Макрон призвал прекратить вооружать Израиль - РИА Новости Крым, 05.10.2024

Макрон призвал прекратить вооружать Израиль

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал прекратить поставки вооружений Израилю, назвав это приоритетом на пути к политическому урегулированию конфликта на... РИА Новости Крым, 05.10.2024

2024-10-05T21:29

2024-10-05T21:29

2024-10-05T21:35

эммануэль макрон

политика

в мире

франция

обострение ситуации в израиле

израиль

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал прекратить поставки вооружений Израилю, назвав это приоритетом на пути к политическому урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Об этом он заявил в эфире радио France Inter, сообщает РИА Новости.Комментируя операцию вооруженных сил Израиля в Ливане, он сказал, что "принесение в жертву ливанского народа" недопустимо"."Ливан не должен стать новой Газой... Я сожалею, что премьер-министр (Израиля Биньямин Нетаньяху – ред.) сделал иной выбор", – сказал Макрон.Он подчеркнул, что Франция не поставляет вооружений Израилю, так как приоритетом для нее "является избежать эскалации", но Израиль "не слышит" такого рода призывов."Я… считаю, что это ошибка, в том числе для безопасности Израиля в будущем. Мы видим, что происходит. Это заметно по общественному мнению у нас, но еще сильнее – в самом регионе. По сути, зарождается чувство ненависти, которое подпитывается", – сказал он.Ранее эксперт Института нового общества Владимир Киреев разъяснил анатомию конфликта на Ближнем Востоке, объяснив логику действий США, Израиля и Ирана.При этом отметил, что США не могут прекратить вооружать Израиль по одной важной причине, хотя в американском истеблишменте есть и другие мнения. Тогда как в европейских элитах превалируют критические, а порой откровенно антисемитские настроения в отношении Израиля, в частности во Франции. Своим соперником видит Тель-Авив и Лондон, сказал эксперт. Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Израиль хочет любой ценой спровоцировать прямой конфликт США и Ирана Иран против Израиля: ответят ли США на удары и есть ли риск мировой войныЛогичный абсурд: что доказал Израиль решением по генсеку ООН

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израиль

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эммануэль макрон, политика, в мире, франция, обострение ситуации в израиле, израиль