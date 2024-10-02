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Израиль хочет любой ценой спровоцировать прямой конфликт США и Ирана

Израиль хочет любой ценой спровоцировать прямой конфликт США и Ирана - РИА Новости Крым, 02.10.2024

Израиль хочет любой ценой спровоцировать прямой конфликт США и Ирана

Руководство Израиля осознанно пошло на обострение конфликта на Ближнем Востоке, уничтожив лидера ливанского движения "Хезболла" Хасана Насруллы, в попытке... РИА Новости Крым, 02.10.2024

2024-10-02T20:08

2024-10-02T20:08

2024-10-02T20:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Руководство Израиля осознанно пошло на обострение конфликта на Ближнем Востоке, уничтожив лидера ливанского движения "Хезболла" Хасана Насруллы, в попытке спровоцировать прямое столкновение Тегерана и Вашингтона. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза организации в среду.Он отметил, что ответственность за эскалацию и ее последствия, в том числе для населения Израиля, полностью лежит на израильской стороне.По его словам, если израильское руководство продолжит реализацию своих планов, то конфликт грозит выйти за пределы Ближнего Востока."Конфликт может выйти на невообразимый уровень эскалации, угрожая уже не только Ближнему Востоку, но и всему миру", – завил Василий Небензя.Более того, отметил постпред России, в среду Израиль объявил генсека ООН Антониу Гутерреша persona non grata, запретив ему въезд в страну из-за того, что он не осудил иранскую ракетную атаку."Это неслыханное и в высшей степени хамское решение. Это пощечина не только ООН, но и всем нам", - высказал мнение постпред РФ при ООН и призвал членов Совета и ООН отреагировать на этот возмутительный шаг.Эскалация на Ближнем ВостокеВ конце сентября произошел очередной виток эскалации на Ближнем Востоке. Израиль нанес авиаудар по главному штабу "Хезболлы" в Бейруте, который находился под жилыми домами в районе Дахия. В результате атаки был ликвидирован лидер движения Хасан Насрулла.Вечером 1 октября на всей территории Израиля объявили ракетную опасность. ЦАХАЛ сообщил о запуске ракет со стороны Ирана. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что атака стала ответом на смерть Хасана Насруллы и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами "Кудс" КСИР Аббаса Нилфорушана.Израиль после ракетной атаки продолжил операцию в Ливане, где наносит удары по объектам формирований "Хезболлы", в том числе возобновил удары по Бейруту.В ЦАХАЛ заявили, что ответят на удар Ирана. Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что Тель-Авив будет действовать тогда и там, где будет нужно.При этом Иран пригрозил Израилю полным уничтожением инфраструктуры в случае ответа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД России обвинили администрацию Байдена в ударах по ИзраилюРосавиация призвала отказаться от полетов над Израилем и ИраномВозможно ли погасить конфликт на Ближнем Востоке

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в мире, политика, василий небензя, оон, израиль, обострение ситуации в израиле, мнения, ближний восток, хамас, цахал, совет безопасности оон