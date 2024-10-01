https://crimea.ria.ru/20241001/v-mid-rossii-obvinili-administratsiyu-baydena-v-udarakh-po-izrailyu-1140788024.html

В МИД России обвинили администрацию Байдена в ударах по Израилю

В МИД России обвинили администрацию Байдена в ударах по Израилю - РИА Новости Крым, 01.10.2024

В МИД России обвинили администрацию Байдена в ударах по Израилю

Ситуация на Ближнем Востоке демонстрирует полный политический провал администрации президента США Джо Байдена, который привел к наращиванию оборотов конфликта в РИА Новости Крым, 01.10.2024

2024-10-01T23:33

2024-10-01T23:33

2024-10-01T23:33

иран

израиль

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

в мире

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

сша

мнения

политика

ближний восток

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Ситуация на Ближнем Востоке демонстрирует полный политический провал администрации президента США Джо Байдена, который привел к наращиванию оборотов конфликта в регионе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, "невнятные заявления Белого дома демонстрируют полную беспомощность в разрешении кризисов", а усилия госсекретаря США Энтони Блинкена привели к "десяткам тысяч жертв и тупику".Заявления Ирана и ЦАХАЛПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан назвал ракетный удар Корпуса стражей исламской революции по Израилю защитой национальных интересов от агрессивных действий еврейского государства. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил, что удары сил исламского сопротивления по Израилю будут еще более масштабными.Палестинское движение ХАМАС в свою очередь назвало ракетную атаку Ирана на территорию Израиля героической операцией и "достойным ответом".Глава Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви уже пообещал выбрать время и удивить неожиданным ответом на ракетный удар Ирана по Израилю.В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден приказал американским военным оказать помощь Израилю в защите от атак со стороны Ирана и сбивать ракеты, запущенные по еврейскому государству.Ракетный удар по ИзраилюВечером 1 октября на всей территории Израиля объявили ракетную опасность. Местные СМИ сообщали, что взрывы прозвучали над Иерусалимом. По данным изданий, Иран выпустил в сторону еврейского государства около 400 ракет, не менее 80% из которых поразили цели.По данным Корпуса Стражей Исламской Революции, атака стала ответом на смерть генсека движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и командующего силами "Кудс" КСИР Аббаса Нилфорушана.Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям отказаться от полетов над территорией Израиля, Ирана и Ирака в связи с угрозой безопасности воздушным судам до особого распоряжения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Росавиация призвала отказаться от полетов над Израилем и ИраномВозможно ли погасить конфликт на Ближнем Востоке

иран

израиль

сша

ближний восток

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иран, израиль, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, в мире, джозеф байден, президент сша (joseph biden), сша, мнения, политика, ближний восток