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В МИД России обвинили администрацию Байдена в ударах по Израилю - РИА Новости Крым, 01.10.2024
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В МИД России обвинили администрацию Байдена в ударах по Израилю
В МИД России обвинили администрацию Байдена в ударах по Израилю - РИА Новости Крым, 01.10.2024
В МИД России обвинили администрацию Байдена в ударах по Израилю
Ситуация на Ближнем Востоке демонстрирует полный политический провал администрации президента США Джо Байдена, который привел к наращиванию оборотов конфликта в РИА Новости Крым, 01.10.2024
2024-10-01T23:33
2024-10-01T23:33
иран
израиль
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
в мире
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
сша
мнения
политика
ближний восток
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Ситуация на Ближнем Востоке демонстрирует полный политический провал администрации президента США Джо Байдена, который привел к наращиванию оборотов конфликта в регионе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, "невнятные заявления Белого дома демонстрируют полную беспомощность в разрешении кризисов", а усилия госсекретаря США Энтони Блинкена привели к "десяткам тысяч жертв и тупику".Заявления Ирана и ЦАХАЛПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан назвал ракетный удар Корпуса стражей исламской революции по Израилю защитой национальных интересов от агрессивных действий еврейского государства. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил, что удары сил исламского сопротивления по Израилю будут еще более масштабными.Палестинское движение ХАМАС в свою очередь назвало ракетную атаку Ирана на территорию Израиля героической операцией и "достойным ответом".Глава Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви уже пообещал выбрать время и удивить неожиданным ответом на ракетный удар Ирана по Израилю.В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден приказал американским военным оказать помощь Израилю в защите от атак со стороны Ирана и сбивать ракеты, запущенные по еврейскому государству.Ракетный удар по ИзраилюВечером 1 октября на всей территории Израиля объявили ракетную опасность. Местные СМИ сообщали, что взрывы прозвучали над Иерусалимом. По данным изданий, Иран выпустил в сторону еврейского государства около 400 ракет, не менее 80% из которых поразили цели.По данным Корпуса Стражей Исламской Революции, атака стала ответом на смерть генсека движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и командующего силами "Кудс" КСИР Аббаса Нилфорушана.Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям отказаться от полетов над территорией Израиля, Ирана и Ирака в связи с угрозой безопасности воздушным судам до особого распоряжения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Росавиация призвала отказаться от полетов над Израилем и ИраномВозможно ли погасить конфликт на Ближнем Востоке
иран
израиль
сша
ближний восток
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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иран, израиль, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, в мире, джозеф байден, президент сша (joseph biden), сша, мнения, политика, ближний восток
В МИД России обвинили администрацию Байдена в ударах по Израилю

Захарова назвала ситуацию на Ближнем Востоке полным провалом администрации Байдена

23:33 01.10.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на здание Министерства иностранных дел России, Московский Кремль и Московский международный деловой центр "Москва-Сити" с Большого Москворецкого моста. Архивное фото
Вид на здание Министерства иностранных дел России, Московский Кремль и Московский международный деловой центр Москва-Сити с Большого Москворецкого моста. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Ситуация на Ближнем Востоке демонстрирует полный политический провал администрации президента США Джо Байдена, который привел к наращиванию оборотов конфликта в регионе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Полный провал администрации Байдена на Ближнем Востоке. Кровавая драма, которая только набирает обороты", – написала Захарова в своем Telegram-канале.
По ее словам, "невнятные заявления Белого дома демонстрируют полную беспомощность в разрешении кризисов", а усилия госсекретаря США Энтони Блинкена привели к "десяткам тысяч жертв и тупику".

Заявления Ирана и ЦАХАЛ

Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал ракетный удар Корпуса стражей исламской революции по Израилю защитой национальных интересов от агрессивных действий еврейского государства. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил, что удары сил исламского сопротивления по Израилю будут еще более масштабными.
Палестинское движение ХАМАС в свою очередь назвало ракетную атаку Ирана на территорию Израиля героической операцией и "достойным ответом".
Глава Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви уже пообещал выбрать время и удивить неожиданным ответом на ракетный удар Ирана по Израилю.
В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден приказал американским военным оказать помощь Израилю в защите от атак со стороны Ирана и сбивать ракеты, запущенные по еврейскому государству.

Ракетный удар по Израилю

Вечером 1 октября на всей территории Израиля объявили ракетную опасность. Местные СМИ сообщали, что взрывы прозвучали над Иерусалимом. По данным изданий, Иран выпустил в сторону еврейского государства около 400 ракет, не менее 80% из которых поразили цели.
По данным Корпуса Стражей Исламской Революции, атака стала ответом на смерть генсека движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и командующего силами "Кудс" КСИР Аббаса Нилфорушана.
Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям отказаться от полетов над территорией Израиля, Ирана и Ирака в связи с угрозой безопасности воздушным судам до особого распоряжения.
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ИранИзраильМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Мария ЗахароваВ миреДжозеф Байден, президент США (Joseph Biden)СШАМненияПолитикаБлижний Восток
 
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00:00Какой сегодня праздник: 2 октября
23:33В МИД России обвинили администрацию Байдена в ударах по Израилю
23:12Главные новости Крыма: 1 октября
22:59Назван главный "регион-донор" туристов для Крыма
22:42Главное за день: 1 октября
22:21Возможно ли погасить конфликт на Ближнем Востоке
22:0016 миллиардов рублей по нацпроектам – что сделано в Крыму
21:47Росавиация призвала отказаться от полетов над Израилем и Ираном
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21:19На Украине школьникам раздали открытки с картой без Крыма и Донбасса
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