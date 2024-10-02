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Иран против Израиля: ответят ли США на удары и есть ли риск мировой войны

Иран против Израиля: ответят ли США на удары и есть ли риск мировой войны - РИА Новости Крым, 02.10.2024

Иран против Израиля: ответят ли США на удары и есть ли риск мировой войны

Вероятность глобальной войны на Ближнем Востоке существует, но она маловероятна, поскольку в ней не заинтересована в первую очередь действующая администрация... РИА Новости Крым, 02.10.2024

2024-10-02T13:30

2024-10-02T13:30

2024-10-02T13:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Вероятность глобальной войны на Ближнем Востоке существует, но она маловероятна, поскольку в ней не заинтересована в первую очередь действующая администрация США. Такое мнение РИА Новости Крым высказал эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу, политолог Станислав Тарасов.По словам Тарасова, иранский ракетный обстрел Израиля был вынужденным, поскольку Тегеран не мог дальше терпеть ликвидацию командиров Корпуса стражей Исламской революции и лидеров движений "Хезболла" и ХАМАС". При этом в данном случае важно не то, какие объекты сумел или не сумел поразить Иран и насколько сильны разрушения, а то, что их ракеты пробили "Железный купол" – израильскую систему противоракетной обороны.Решающее значение, по мнению Тарасова, в этой ситуации будет иметь позиция США и то, какой именно сценарий ответа Тель-Авива одобрит Белый дом. Политолог считает, что в свете проходящей в США предвыборной кампании американцы не дадут Израилю разрешение на какие-либо жесткие масштабные ответы.Эскалация на Ближнем ВостокеОчередной виток эскалации на Ближнем Востоке произошел в конце сентября, когда Израиль нанес авиаудар по главному штабу "Хезболлы" в Бейруте, который находился под жилыми домами в районе Дахия. В результате атаки был ликвидирован лидер движения Хасан Насрулла. Шиитское сопротивление подтвердило гибель своего командира.Вечером 1 октября на всей территории Израиля объявили ракетную опасность. ЦАХАЛ сообщил о запуске ракет со стороны Ирана. Как заявил советник офиса премьер-министра еврейского государства Дмитрий Гендельман, речь идет примерно о 180 снарядах, большинство из которых, по его утверждению, были перехвачены.Иранское агентство Fars передает, что как минимум 80% выпущенных ракет поразили цели на территории Израиля.В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что атака стала ответом на смерть Хасана Насруллы и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами "Кудс" КСИР Аббаса Нилфорушана. Начальник Генштаба вооруженных сил исламской республики Мохаммад Багери заявил, что ударам подверглись две базы ВВС Израиля и штаб-квартира израильской разведывательной службы "Моссад".Израиль после ракетной атаки Ирана продолжил операцию в Ливане, где наносит удары по объектам формирований "Хезболлы", в том числе возобновил удары по Бейруту.В ЦАХАЛ заявили, что ответят на атаку Ирана. официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что Тель-Авив будет действовать тогда и там, где будет нужно.При этом Иран пригрозил Израилю полным уничтожением инфраструктуры в случае ответа на ракетную атаку.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД России обвинили администрацию Байдена в ударах по ИзраилюРосавиация призвала отказаться от полетов над Израилем и ИраномВозможно ли погасить конфликт на Ближнем Востоке

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израиль, иран, мнения, сша, ближний восток, политика