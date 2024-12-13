https://crimea.ria.ru/20241213/eto-ne-lechitsya-vrach-otsenila-riski-uvlecheniya-shkolnikov-aromaingalyatorami-1142547012.html
Это не лечится: врач оценила риски увлечения школьников аромаингаляторами
Это не лечится: врач оценила риски увлечения школьников аромаингаляторами - РИА Новости Крым, 13.12.2024
Это не лечится: врач оценила риски увлечения школьников аромаингаляторами
Постоянное использование аромаингаляторов угрожает не только зависимостью, но и развитием неизлечимых аллергических заболеваний вплоть до бронхиальной астмы. Об РИА Новости Крым, 13.12.2024
2024-12-13T09:40
2024-12-13T09:40
2024-12-13T09:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Постоянное использование аромаингаляторов угрожает не только зависимостью, но и развитием неизлечимых аллергических заболеваний вплоть до бронхиальной астмы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала ЛОР-врач клиники Святителя Луки КФУ им. Вернадского Эльзара Языджиева, комментируя новое увлечение российских школьников.Не всегда известно, какие препараты в своем составе содержит тот или иной аромаингалятор, заметила Языджиева. Но даже если компоненты смеси ясны, это не значит, что они безопасны, предупредила она.Другие, более агрессивные компоненты в составе, о которых может умалчиваться, по словам врача, способны вызывать атрофический ринит (хроническое воспаление слизистой носа с потерей функции защиты от инфекций, истончением оболочки, появлением ран с рецидивирующими кровотечениями и риском безвозвратной потери обоняния – ред.).Также есть опасность развития так называемой аспириновой триады. Она включает в себя бронхиальную астму, хронический поллиноз носа и аллергическую реакцию на НПВС (нестероидные противовоспалительные препараты: жаропонижающие, обезболивающие и др.), добавила Языджиева.При этом регулярное использование аромаингаляторов может вызвать привыкание, поскольку в составе препарата есть компоненты с сосудосуживающим эффектом, в частности ментол, добавила Языджиева.По ее словам, это делает новое пристрастие школьников похожим на проблему так называемых "капельщиков"."Это люди, которые подсаживаются на сосудосуживающие капли и потом слезть с них не могут. Также аромаингаляторы могут привести к своего рода зависимости", – сказала она.Желание использовать такой ингалятор может быть не просто данью небезобидной моде, а сигналом, что у ребенка есть проблемы с носовым дыханием, подчеркнула Языджиева. А потому ситуация в любом случае требует внимания к себе со стороны родителей, считает она. И рекомендует обратиться к ЛОР-врачу – для выяснения обстоятельств и, возможно, необходимого лечения безопасными и эффективными средствами.В апреле 2023 года указом президента РФ Владимира Путина в России была запрещена продажа вейпов несовершеннолетним. Ранее Госдума приняла закон о повышении штрафов за приобщение подростков к курению. Комментируя меры, предпринимаемые в стране для защиты детей от пагубных привычек, внештатный психиатр-нарколог Крыма Марина Шоренко высказала мнение, что запретов на продажу вейпов недостаточно – необходимо эту продукцию сертифицировать или даже совсем исключить из продажи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ хотят ввести уголовную ответственность за продажу сигарет детям В Крыму усиливают работу по профилактике алкоголизма среди подростков Курение вейпов привело к возникновению нового заболевания легких
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здоровье, дети, новости, мнения, крым
Это не лечится: врач оценила риски увлечения школьников аромаингаляторами
Аромаингаляторы могут вызывать бронхиальную астму и зависимость – врач
09:40 13.12.2024 (обновлено: 09:41 13.12.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым.
Постоянное использование аромаингаляторов угрожает не только зависимостью, но и развитием неизлечимых аллергических заболеваний вплоть до бронхиальной астмы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала ЛОР-врач клиники Святителя Луки КФУ им. Вернадского Эльзара Языджиева, комментируя новое увлечение российских школьников.
Не всегда известно, какие препараты в своем составе содержит тот или иной аромаингалятор, заметила Языджиева. Но даже если компоненты смеси ясны, это не значит, что они безопасны, предупредила она.
"Как представляют некоторые источники, аромаингаляторы содержат в составе ментол, камфору, эвкалипт, эфирные масла. Они могут вызывать развитие аллергических ринитов, и различных аллергических реакций и вплоть до бронхиальной астмы. Поэтому, конечно, для частого использования этот препарат я бы не рекомендовала", – сказала Языджиева.
Другие, более агрессивные компоненты в составе, о которых может умалчиваться, по словам врача, способны вызывать атрофический ринит (хроническое воспаление слизистой носа с потерей функции защиты от инфекций, истончением оболочки, появлением ран с рецидивирующими кровотечениями и риском безвозвратной потери обоняния – ред.).
Также есть опасность развития так называемой аспириновой триады. Она включает в себя бронхиальную астму, хронический поллиноз носа и аллергическую реакцию на НПВС (нестероидные противовоспалительные препараты: жаропонижающие, обезболивающие и др.), добавила Языджиева.
Медик подчеркнула, что аллергия не вылечивается. "Ее можно только купировать на определенный период жизни. Но затем по мере своего развития, она будет давать рецидивы", – сказала врач.
При этом регулярное использование аромаингаляторов может вызвать привыкание, поскольку в составе препарата есть компоненты с сосудосуживающим эффектом, в частности ментол, добавила Языджиева.
По ее словам, это делает новое пристрастие школьников похожим на проблему так называемых "капельщиков".
"Это люди, которые подсаживаются на сосудосуживающие капли и потом слезть с них не могут. Также аромаингаляторы могут привести к своего рода зависимости", – сказала она.
Желание использовать такой ингалятор может быть не просто данью небезобидной моде, а сигналом, что у ребенка есть проблемы с носовым дыханием, подчеркнула Языджиева. А потому ситуация в любом случае требует внимания к себе со стороны родителей, считает она. И рекомендует обратиться к ЛОР-врачу – для выяснения обстоятельств и, возможно, необходимого лечения безопасными и эффективными средствами.
В апреле 2023 года указом президента РФ Владимира Путина в России была запрещена продажа вейпов несовершеннолетним
. Ранее Госдума приняла закон о повышении штрафов за приобщение подростков к курению
. Комментируя меры, предпринимаемые в стране для защиты детей от пагубных привычек, внештатный психиатр-нарколог Крыма Марина Шоренко высказала
мнение, что запретов на продажу вейпов недостаточно – необходимо эту продукцию сертифицировать или даже совсем исключить из продажи.
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