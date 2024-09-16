https://crimea.ria.ru/20240916/v-krymu-usilivayut-rabotu-po-profilaktike-alkogolizma-sredi-podrostkov-1140348561.html
В Крыму усиливают работу по профилактике алкоголизма среди подростков
В Крыму усиливают работу по профилактике алкоголизма среди подростков - РИА Новости Крым, 16.09.2024
В Крыму усиливают работу по профилактике алкоголизма среди подростков
Новые мероприятия по профилактике алкоголизма среди подростков в рамках разных проектов реализуются в Симферополе и Джанкое, а также Джанкойском районе Крыма –... РИА Новости Крым, 16.09.2024
2024-09-16T07:43
2024-09-16T07:43
2024-09-16T07:43
юрий платицын
алкоголь
крым
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/15/1126054251_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_5272040553b40cb30b24eda9d8b9586b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Новые мероприятия по профилактике алкоголизма среди подростков в рамках разных проектов реализуются в Симферополе и Джанкое, а также Джанкойском районе Крыма – такие меры необходимы и оправданы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил руководитель фонда "За трезвый Крым" Юрий Платицын.В Госдуме предложили законодательно ограничить продажу алкоголя людям младше 21 года. По словам Платицына, с вовлеченностью подростков в употребление алкоголя и психотропных веществ в России, в том числе в Крыму, действительно есть проблема.Его организаторы стараются не только работать в школах и проводить профилактику среди подростков, рассказывая "о вреде алкоголя, вейпов, наркотиков, как и зачем вовлекают и как сказать всему этому твердое "нет". Но и с родителями, от которых очень многое зависит, подчеркнул Платицын.По его мнению, подростки в переходном возрасте всегда будут подвержены вовлечению в различные схемы и мероприятия, связанные в том числе с алкоголем. И не только потому, что это бунтарский период жизни, но и "потому, что есть те, кто на этом зарабатывает"."Но мы стараемся растить здоровую нацию, делаем все для этого. И очень радостно, что в этом году государственный комитет молодежной политики Республики Крым поддержал проект "Сила в единстве", и такая профилактика в учебных заведениях и рейды будут проходить в Джанкое и Джанкойском районе", – поделился Платицын.В рамках этого проекта не только будут проводиться мероприятия для детей и родителей в учебных заведениях, но и рейды по выявлению точек сбыта, незаконно реализующих вредную и опасную продукцию, сказал он.По его словам, такие вещи создают идеологию, будто все такие вещества доступны и приемлемы в нашем обществе, а это не так."Поэтому мы всегда рекомендуем предпринимателям задуматься, каким товаром они торгуют", – заключил он.Ранее о том, что алкоголизм в России "молодеет", рассказал практикующий психотерапевт-нарколог Владимир Каторгин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что такое "пятничный" алкоголизм и почему так расслабляться нельзя В Крыму призвали ввести жесткие меры против родителей-алкоголиков Опасный бизнес: пенсионерка наладила торговлю контрафактом в Севастополе
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/15/1126054251_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_7f788b8dc79bb30fa8d3a5d3851581de.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий платицын, алкоголь, крым, новости крыма, общество
В Крыму усиливают работу по профилактике алкоголизма среди подростков
Мероприятия по профилактике алкоголизма среди подростков проводят в Симферополе и Джанкое
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым.
Новые мероприятия по профилактике алкоголизма среди подростков в рамках разных проектов реализуются в Симферополе и Джанкое, а также Джанкойском районе Крыма – такие меры необходимы и оправданы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил руководитель фонда "За трезвый Крым" Юрий Платицын.
В Госдуме предложили законодательно ограничить продажу алкоголя людям младше 21 года. По словам Платицына, с вовлеченностью подростков в употребление алкоголя и психотропных веществ в России, в том числе в Крыму, действительно есть проблема.
"И поэтому уже сейчас в Симферополе реализуется проект "Трезвым быть модно", – рассказал Платицын.
Его организаторы стараются не только работать в школах и проводить профилактику среди подростков, рассказывая "о вреде алкоголя, вейпов, наркотиков, как и зачем вовлекают и как сказать всему этому твердое "нет". Но и с родителями, от которых очень многое зависит, подчеркнул Платицын.
"Нам важно, чтобы был контроль со стороны старшего поколения и чтобы они, пока ребенок еще не сформировался, помогли нам дать ему качественно эту информацию. Зафиксировать понимание и осознание опасности – неважно, алкоголь это или наркотики", – сказал глава фонда "За трезвый Крым".
По его мнению, подростки в переходном возрасте всегда будут подвержены вовлечению в различные схемы и мероприятия, связанные в том числе с алкоголем. И не только потому, что это бунтарский период жизни, но и "потому, что есть те, кто на этом зарабатывает".
"Но мы стараемся растить здоровую нацию, делаем все для этого. И очень радостно, что в этом году государственный комитет молодежной политики Республики Крым поддержал проект "Сила в единстве", и такая профилактика в учебных заведениях и рейды будут проходить в Джанкое и Джанкойском районе", – поделился Платицын.
В рамках этого проекта не только будут проводиться мероприятия для детей и родителей в учебных заведениях, но и рейды по выявлению точек сбыта, незаконно реализующих вредную и опасную продукцию, сказал он.
"Как правило ее продают предприниматели, даже не понимая. Например, футболочки, носочки, банданы и тому подобное с конопляными листами. А на самом деле за это штраф административный и серьезные санкции", – отметил Платицын.
По его словам, такие вещи создают идеологию, будто все такие вещества доступны и приемлемы в нашем обществе, а это не так.
"Поэтому мы всегда рекомендуем предпринимателям задуматься, каким товаром они торгуют", – заключил он.
Ранее о том, что алкоголизм в России "молодеет", рассказал
практикующий психотерапевт-нарколог Владимир Каторгин.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: