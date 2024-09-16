https://crimea.ria.ru/20240916/v-krymu-usilivayut-rabotu-po-profilaktike-alkogolizma-sredi-podrostkov-1140348561.html

В Крыму усиливают работу по профилактике алкоголизма среди подростков

В Крыму усиливают работу по профилактике алкоголизма среди подростков - РИА Новости Крым, 16.09.2024

В Крыму усиливают работу по профилактике алкоголизма среди подростков

Новые мероприятия по профилактике алкоголизма среди подростков в рамках разных проектов реализуются в Симферополе и Джанкое, а также Джанкойском районе Крыма –... РИА Новости Крым, 16.09.2024

2024-09-16T07:43

2024-09-16T07:43

2024-09-16T07:43

юрий платицын

алкоголь

крым

новости крыма

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Новые мероприятия по профилактике алкоголизма среди подростков в рамках разных проектов реализуются в Симферополе и Джанкое, а также Джанкойском районе Крыма – такие меры необходимы и оправданы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил руководитель фонда "За трезвый Крым" Юрий Платицын.В Госдуме предложили законодательно ограничить продажу алкоголя людям младше 21 года. По словам Платицына, с вовлеченностью подростков в употребление алкоголя и психотропных веществ в России, в том числе в Крыму, действительно есть проблема.Его организаторы стараются не только работать в школах и проводить профилактику среди подростков, рассказывая "о вреде алкоголя, вейпов, наркотиков, как и зачем вовлекают и как сказать всему этому твердое "нет". Но и с родителями, от которых очень многое зависит, подчеркнул Платицын.По его мнению, подростки в переходном возрасте всегда будут подвержены вовлечению в различные схемы и мероприятия, связанные в том числе с алкоголем. И не только потому, что это бунтарский период жизни, но и "потому, что есть те, кто на этом зарабатывает"."Но мы стараемся растить здоровую нацию, делаем все для этого. И очень радостно, что в этом году государственный комитет молодежной политики Республики Крым поддержал проект "Сила в единстве", и такая профилактика в учебных заведениях и рейды будут проходить в Джанкое и Джанкойском районе", – поделился Платицын.В рамках этого проекта не только будут проводиться мероприятия для детей и родителей в учебных заведениях, но и рейды по выявлению точек сбыта, незаконно реализующих вредную и опасную продукцию, сказал он.По его словам, такие вещи создают идеологию, будто все такие вещества доступны и приемлемы в нашем обществе, а это не так."Поэтому мы всегда рекомендуем предпринимателям задуматься, каким товаром они торгуют", – заключил он.Ранее о том, что алкоголизм в России "молодеет", рассказал практикующий психотерапевт-нарколог Владимир Каторгин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что такое "пятничный" алкоголизм и почему так расслабляться нельзя В Крыму призвали ввести жесткие меры против родителей-алкоголиков Опасный бизнес: пенсионерка наладила торговлю контрафактом в Севастополе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий платицын, алкоголь, крым, новости крыма, общество