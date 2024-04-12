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Опасный бизнес: пенсионерка наладила торговлю контрафактом в Севастополе - РИА Новости Крым, 12.04.2024
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Опасный бизнес: пенсионерка наладила торговлю контрафактом в Севастополе
Опасный бизнес: пенсионерка наладила торговлю контрафактом в Севастополе - РИА Новости Крым, 12.04.2024
Опасный бизнес: пенсионерка наладила торговлю контрафактом в Севастополе
68-летняя жительница Севастополя осуждена за торговлю несертифицированным алкоголем в разных районах города. Об этом сообщает прокуратура Севастополя. РИА Новости Крым, 12.04.2024
2024-04-12T10:13
2024-04-12T10:13
севастополь
алкоголь
фальсификат
происшествия
прокуратура города севастополя
ленинский районный суд севастополя
закон и право
приговор
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. 68-летняя жительница Севастополя осуждена за торговлю несертифицированным алкоголем в разных районах города. Об этом сообщает прокуратура Севастополя.По данным следствия, первый раз женщина попала в поле зрения правоохранителей в прошлом году. Она продавала фальсифицированный алкоголь, за что привлекалась к административной ответственности. Однако спустя месяц осужденная продолжила свой бизнес в одном из кафе в районе пятого километра Балаклавского шоссе. Суд признал ее виновной в незаконной розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, совершенной неоднократно.Кроме того, суд рассматривает еще одно уголовное дело на злоумышленницу за торговлю алкоголем в торговом павильоне на одном из городских рынков. "По версии следствия в феврале 2024 года в торговом павильоне на рынке "Кольцо" она продала покупателю под видом водки несертифицированный спиртосодержащий напиток в пластиковой бутылке. Рассмотрение данного уголовного дела продолжается", - заключили в прокуратуре.Читайте также на РИА Новости Крым:Что изменит новый закон о "наливайках" - депутат Бахарев500 литров контрафакта: в Крыму возбуждено дело из-за опасного алкоголяТри тысячи литров опасного сидра обнаружили в Севастополе
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севастополь, алкоголь, фальсификат, происшествия, прокуратура города севастополя, ленинский районный суд севастополя, закон и право, приговор, новости крыма
Опасный бизнес: пенсионерка наладила торговлю контрафактом в Севастополе

Пенсионерка из Севастополя осуждена за торговлю алкоголем без лицензии - прокуратура

10:13 12.04.2024
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПьянство
Пьянство - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. 68-летняя жительница Севастополя осуждена за торговлю несертифицированным алкоголем в разных районах города. Об этом сообщает прокуратура Севастополя.
По данным следствия, первый раз женщина попала в поле зрения правоохранителей в прошлом году. Она продавала фальсифицированный алкоголь, за что привлекалась к административной ответственности. Однако спустя месяц осужденная продолжила свой бизнес в одном из кафе в районе пятого километра Балаклавского шоссе.
Суд признал ее виновной в незаконной розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, совершенной неоднократно.
"Ленинский районный суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей", - сказано в сообщении.
Кроме того, суд рассматривает еще одно уголовное дело на злоумышленницу за торговлю алкоголем в торговом павильоне на одном из городских рынков.
"По версии следствия в феврале 2024 года в торговом павильоне на рынке "Кольцо" она продала покупателю под видом водки несертифицированный спиртосодержащий напиток в пластиковой бутылке. Рассмотрение данного уголовного дела продолжается", - заключили в прокуратуре.
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СевастопольалкогольФальсификатПроисшествияПрокуратура города СевастополяЛенинский районный суд СевастополяЗакон и правоПриговорНовости Крыма
 
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