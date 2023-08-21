Рейтинг@Mail.ru
500 литров контрафакта: в Крыму возбуждено дело из-за опасного алкоголя - РИА Новости Крым, 21.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230821/500-litrov-kontrafakta-v-krymu-vozbuzhdeno-delo-iz-za-opasnogo-alkogolya-1130848256.html
500 литров контрафакта: в Крыму возбуждено дело из-за опасного алкоголя
500 литров контрафакта: в Крыму возбуждено дело из-за опасного алкоголя - РИА Новости Крым, 21.08.2023
500 литров контрафакта: в Крыму возбуждено дело из-за опасного алкоголя
Следователи возбудили уголовное дело по факту незаконного оборота контрафактного алкоголя на территории Феодосии. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по... РИА Новости Крым, 21.08.2023
2023-08-21T13:37
2023-08-21T13:37
крымский следком
общество
происшествия
закон и право
контрафакт
феодосия
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/15/1130848143_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_6d1aba99168e8847a2fda56e4209a670.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости Крым. Следователи возбудили уголовное дело по факту незаконного оборота контрафактного алкоголя на территории Феодосии. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю.Как выяснилось, двое жителей города кустарным способом производили в своем частном доме и продавали под видом коньяка опасный контрафакт. Их противозаконная деятельность была выявлена и пресечена полицейскими.Сейчас специалисты проводят судебные экспертизы и устанавливают все обстоятельства деятельности сообщников. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении подозреваемым обвинения и избрании им меры пресечения.Читайте также на РИА Новости Крым:Три тысячи литров опасного сидра обнаружили в СевастополеКак отличить этиловый спирт от метилового яда – экспертТабачный контрафакт из Крыма: на Херсонщине изъяли 300 тысяч пачек
феодосия
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/15/1130848143_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a25082e0ae66709cc4d4eb01e4e843b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский следком, общество, происшествия, закон и право, контрафакт, феодосия, новости крыма, крым
500 литров контрафакта: в Крыму возбуждено дело из-за опасного алкоголя

В Крыму возбудили дело по факту незаконного оборота контрафактного алкоголя

13:37 21.08.2023
 
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюПо факту незаконного оборота поддельного алкоголя на территории Феодосии возбуждено уголовное дело
По факту незаконного оборота поддельного алкоголя на территории Феодосии возбуждено уголовное дело
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости Крым. Следователи возбудили уголовное дело по факту незаконного оборота контрафактного алкоголя на территории Феодосии. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю.
Как выяснилось, двое жителей города кустарным способом производили в своем частном доме и продавали под видом коньяка опасный контрафакт. Их противозаконная деятельность была выявлена и пресечена полицейскими.
"В ходе следствия был установлен поставщик опасного сырья, проживающий на территории Кировского района Республики Крым. По местам жительства подозреваемых, местам изготовления и хранения суррогата проведены обыски. Всего обнаружено и изъято свыше 500 литров опасной продукции", - говорится в сообщении ведомства.
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюПо факту незаконного оборота поддельного алкоголя на территории Феодосии возбуждено уголовное дело
По факту незаконного оборота поддельного алкоголя на территории Феодосии возбуждено уголовное дело
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
По факту незаконного оборота поддельного алкоголя на территории Феодосии возбуждено уголовное дело
Сейчас специалисты проводят судебные экспертизы и устанавливают все обстоятельства деятельности сообщников. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении подозреваемым обвинения и избрании им меры пресечения.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Три тысячи литров опасного сидра обнаружили в Севастополе
Как отличить этиловый спирт от метилового яда – эксперт
Табачный контрафакт из Крыма: на Херсонщине изъяли 300 тысяч пачек
Крымский СледкомОбществоПроисшествияЗакон и правоКонтрафактФеодосияНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:18На Крымском мосту опять растет очередь
15:05Один из начальников железной дороги Одессы задержан за диверсию в Херсоне
14:48Российская ПВО сбила украинский Су-25 и 36 беспилотников
14:37Армия России наступает на Купянском направлении – Минобороны
14:26Свято-Троицкий храм подожгли в Черниговской области
14:17Боевики ВСУ покинули харьковскую Синьковку под Купянском
13:56Спортсмены всей России примут участие в соревновании по триатлону в Крыму
13:44На ЮБК ночью больше двух часов тушили частный дом
13:37500 литров контрафакта: в Крыму возбуждено дело из-за опасного алкоголя
13:21Тело третьего человека нашли в коллекторе в центре Москвы
13:08Три штурмовые группы ВСУ уничтожены ночью на Запорожском направлении
12:51Что означают слова Зеленского об "обмене Белгорода" на НАТО
12:37SHAMAN: "Только честность дойдет до самого сердца"
12:17Очередей нет: оперативная обстановка на Крымском мосту
12:11Двое погибли на экскурсии в коллекторе во время ливня в Москве
11:47Самая горячая точка: что происходит в Старомайорском и Урожайном
11:32В Крыму аварийное отключение высоковольтной ЛЭП: где и как надолго
11:11Крупный пожар в Подмосковье – горит склад с лакокрасочными изделиями
11:05Покупала мед - потеряла сотни тысяч: крымчанку обокрала приезжая
10:38В Судаке перевернулся катамаран с семьей – люди застряли на скале
Лента новостейМолния