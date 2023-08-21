https://crimea.ria.ru/20230821/500-litrov-kontrafakta-v-krymu-vozbuzhdeno-delo-iz-za-opasnogo-alkogolya-1130848256.html

500 литров контрафакта: в Крыму возбуждено дело из-за опасного алкоголя

500 литров контрафакта: в Крыму возбуждено дело из-за опасного алкоголя - РИА Новости Крым, 21.08.2023

500 литров контрафакта: в Крыму возбуждено дело из-за опасного алкоголя

Следователи возбудили уголовное дело по факту незаконного оборота контрафактного алкоголя на территории Феодосии. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по... РИА Новости Крым, 21.08.2023

2023-08-21T13:37

2023-08-21T13:37

2023-08-21T13:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости Крым. Следователи возбудили уголовное дело по факту незаконного оборота контрафактного алкоголя на территории Феодосии. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю.Как выяснилось, двое жителей города кустарным способом производили в своем частном доме и продавали под видом коньяка опасный контрафакт. Их противозаконная деятельность была выявлена и пресечена полицейскими.Сейчас специалисты проводят судебные экспертизы и устанавливают все обстоятельства деятельности сообщников. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении подозреваемым обвинения и избрании им меры пресечения.Читайте также на РИА Новости Крым:Три тысячи литров опасного сидра обнаружили в СевастополеКак отличить этиловый спирт от метилового яда – экспертТабачный контрафакт из Крыма: на Херсонщине изъяли 300 тысяч пачек

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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