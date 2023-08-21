500 литров контрафакта: в Крыму возбуждено дело из-за опасного алкоголя
В Крыму возбудили дело по факту незаконного оборота контрафактного алкоголя
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюПо факту незаконного оборота поддельного алкоголя на территории Феодосии возбуждено уголовное дело
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости Крым. Следователи возбудили уголовное дело по факту незаконного оборота контрафактного алкоголя на территории Феодосии. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю.
Как выяснилось, двое жителей города кустарным способом производили в своем частном доме и продавали под видом коньяка опасный контрафакт. Их противозаконная деятельность была выявлена и пресечена полицейскими.
"В ходе следствия был установлен поставщик опасного сырья, проживающий на территории Кировского района Республики Крым. По местам жительства подозреваемых, местам изготовления и хранения суррогата проведены обыски. Всего обнаружено и изъято свыше 500 литров опасной продукции", - говорится в сообщении ведомства.
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюПо факту незаконного оборота поддельного алкоголя на территории Феодосии возбуждено уголовное дело
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
По факту незаконного оборота поддельного алкоголя на территории Феодосии возбуждено уголовное дело
Сейчас специалисты проводят судебные экспертизы и устанавливают все обстоятельства деятельности сообщников. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении подозреваемым обвинения и избрании им меры пресечения.
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