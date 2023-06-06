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Три тысячи литров опасного сидра обнаружили в Севастополе
Три тысячи литров опасного сидра обнаружили в Севастополе - РИА Новости Крым, 06.06.2023
Три тысячи литров опасного сидра обнаружили в Севастополе
На складе в Севастополе обнаружено более трех тысяч литров контрафактного сидра. Об этом сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России... РИА Новости Крым, 06.06.2023
2023-06-06T16:42
2023-06-06T16:42
2023-06-06T16:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. На складе в Севастополе обнаружено более трех тысяч литров контрафактного сидра. Об этом сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Севастополю Жанна Данилина.Она отметила, что на товаре отсутствовала соответствующая маркировка, а представители фирмы-арендатора не смогли предоставить полиции документы, подтверждающие легальность происхождения напитка.Продажа контрафакта прекращена. Полиция продолжает изъятие напитка из магазинов города.Шестого июня в Росалкогольрегулировании (РАР) сообщили РИА Новости, что на складе в Севастополе обнаружено свыше трех тысяч литров напитка "Мистер Сидр" производства компании "Анди", которым массово отравились уже десятки людей в других регионах страны, 20 человек скончались.Накануне стало известно о массовом отравлении людей в Ульяновской и Самарской областях. Причина – употребление сидра. В Следственном управлении СК РФ уточнили, что речь о напитке "Мистер Сидр", изготовленном в Самарской области. По делу об отравлении был задержан местный индивидуальный предприниматель.По поручению главы Роспотребнадзора Анны Поповой региональные управления ведомства стали выявлять и изымать из магазинов напиток, которым предположительно отравились люди. Власти призвали жителей отказаться от употребления разливной продукции.Читайте также на РИА Новости Крым:Число жертв отравления сидром в Поволжье продолжает растиКак отличить этиловый спирт от метилового яда – экспертМассовое отравление в Ульяновской и Самарской областях: что известно
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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севастополь, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), происшествия, сидр, общество, безопасность республики крым и севастополя, массовое отравление, новости, новости крыма
Три тысячи литров опасного сидра обнаружили в Севастополе
В Севастополе изымают напиток "Мистер Сидр" – обнаружено три тысячи литров контрафакта
16:42 06.06.2023 (обновлено: 16:44 06.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. На складе в Севастополе обнаружено более трех тысяч литров контрафактного сидра. Об этом сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Севастополю Жанна Данилина.
"В одном из арендованных складских помещений правоохранители обнаружили 103 кега с алкогольным напитком сидр, объемом 30 литров каждая", – сообщила Данилина.
Она отметила, что на товаре отсутствовала соответствующая маркировка, а представители фирмы-арендатора не смогли предоставить полиции документы, подтверждающие легальность происхождения напитка.
Продажа контрафакта прекращена. Полиция продолжает изъятие напитка из магазинов города.
Шестого июня в Росалкогольрегулировании (РАР) сообщили РИА Новости, что на складе в Севастополе обнаружено свыше трех тысяч литров напитка "Мистер Сидр" производства компании "Анди", которым массово отравились уже десятки людей в других регионах страны, 20 человек скончались.
Накануне стало известно о массовом отравлении людей в Ульяновской и Самарской областях. Причина – употребление сидра. В Следственном управлении СК РФ уточнили, что речь о напитке "Мистер Сидр", изготовленном в Самарской области. По делу об отравлении был задержан местный индивидуальный предприниматель.
По поручению главы Роспотребнадзора Анны Поповой региональные управления ведомства стали выявлять и изымать из магазинов напиток, которым предположительно отравились люди. Власти призвали жителей отказаться от употребления разливной продукции.
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