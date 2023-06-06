https://crimea.ria.ru/20230606/tri-tysyachi-litrov-opasnogo-sidra-obnaruzhili-v-sevastopole-1129220203.html

Три тысячи литров опасного сидра обнаружили в Севастополе

Три тысячи литров опасного сидра обнаружили в Севастополе - РИА Новости Крым, 06.06.2023

Три тысячи литров опасного сидра обнаружили в Севастополе

На складе в Севастополе обнаружено более трех тысяч литров контрафактного сидра. Об этом сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России... РИА Новости Крым, 06.06.2023

2023-06-06T16:42

2023-06-06T16:42

2023-06-06T16:44

севастополь

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

происшествия

сидр

общество

безопасность республики крым и севастополя

массовое отравление

новости

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/06/1129220089_0:0:1222:688_1920x0_80_0_0_9f512e9228ed3c228e34a7c21dad432f.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. На складе в Севастополе обнаружено более трех тысяч литров контрафактного сидра. Об этом сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Севастополю Жанна Данилина.Она отметила, что на товаре отсутствовала соответствующая маркировка, а представители фирмы-арендатора не смогли предоставить полиции документы, подтверждающие легальность происхождения напитка.Продажа контрафакта прекращена. Полиция продолжает изъятие напитка из магазинов города.Шестого июня в Росалкогольрегулировании (РАР) сообщили РИА Новости, что на складе в Севастополе обнаружено свыше трех тысяч литров напитка "Мистер Сидр" производства компании "Анди", которым массово отравились уже десятки людей в других регионах страны, 20 человек скончались.Накануне стало известно о массовом отравлении людей в Ульяновской и Самарской областях. Причина – употребление сидра. В Следственном управлении СК РФ уточнили, что речь о напитке "Мистер Сидр", изготовленном в Самарской области. По делу об отравлении был задержан местный индивидуальный предприниматель.По поручению главы Роспотребнадзора Анны Поповой региональные управления ведомства стали выявлять и изымать из магазинов напиток, которым предположительно отравились люди. Власти призвали жителей отказаться от употребления разливной продукции.Читайте также на РИА Новости Крым:Число жертв отравления сидром в Поволжье продолжает растиКак отличить этиловый спирт от метилового яда – экспертМассовое отравление в Ульяновской и Самарской областях: что известно

https://crimea.ria.ru/20230410/na-kubani-izyali-dve-tonny-nelegalnogo-piva-1128086196.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), происшествия, сидр, общество, безопасность республики крым и севастополя, массовое отравление, новости, новости крыма